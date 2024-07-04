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聚焦亚太地区另类资产市场，日本印度日渐受投资者追捧 — Preqin报告

尽管全球经济低迷，Preqin分析师仍看好亚太地区的长期前景

伦敦, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin（睿勤）是为另类投资社群提供重要数据和见解的全球领导者，今日发布《亚太另类资产2024》报告，针对大中华区*、印度、日本、韩国和澳大利亚做出区域分析以及特定国家的相关见解。 报告显示，尽管受融资低迷和地缘政治挑战影响，亚太地区（APAC）的短期前景可能不容乐观，但睿勤分析师仍然看好该地区的长期前景。

分析师认为，印度和东南亚等新兴市场的核心发展潜力不断释放，早期风险投资（VC）机遇大量涌现，对长期投资者保持着持久的吸引力；而日本和韩国等成熟市场则因其房地产市场而深受青睐。*

该报告还着重指出一个明显的趋势：在亚太地区，投资者日益青睐经验丰富的基金经理，而不是新手。 根据睿勤的数据，在2023年，上述两类基金经理平均募集资金的差距高达7,800万美元，是2015年以来的峰值。 事实上，经验丰富的基金经理平均募集资金近1.8亿美元，为2015年以来最高，而新晋基金经理的募资额则仅超过1亿美元。

日本印度市场成为投资者的焦点

尽管大多数单一特定国家基金在募资方面困难重重，但日本在2023年的募资总额为118亿美元，比2022年增长了13.4%。 这主要是由于一些私募股权基金的关闭规模超过平常。 2023年，该国的宽松利率和日圆贬值在交易市场中起到了推波助澜的作用，私募资金交易价值达到348亿美元，创下五年来的新高，超过2021年的上一峰值，几乎与中国持平，成为亚太地区最活跃的私募股权市场之一。 同时，睿勤分析师也看好印度市场的长期前景。 当地的私募资金显著增长，在过去五年中翻了一番，超过其他亚洲国家，印度的私募信贷在亚太地区单一国家资产管理规模（AUM）方面也独占鳌头。

睿勤总裁兼亚太地区及估值研究分析主管Angela Lai表示：“2023年，世界宏观经济低迷，波及全球市场，亚太地区也未能幸免。 尽管该地区的募资数额可能已达到十年来的最低点，而且大多数针对特定国家的基金募资都举步维艰，但由于投资者日益追求多元化的组合且倾向避险，他们对亚洲地区基金的需求有所增长。”

其他主要结论包括： 

  • 亚太地区环境、社会和治理（ESG）基金募资额下降幅度超过全球平均水平：2022年至2023年，ESG募资额下降了38%，其中亚太地区受到的打击最为严重，下降了77%，募资总额从135亿美元降至31亿美元。 在亚太地区关闭的ESG基金比例持续下降。 2021年，亚太地区基金关闭数量占全球的14%，这一比例在2023年下降至6%，在此期间，全球ESG基金关闭数量下降了10%。
  • 亚太地区写字楼市场需求旺盛：北亚写字楼市场正成为交易的焦点。 2023年，写字楼交易占亚太地区交易总额的39%，占交易总数的53%。 尤其是韩国，首尔甲级写字楼空置率降至3%以下，需求旺盛。 2024年第一季度，日本的写字楼交易也逐渐回暖，甚至超过韩国，成为亚太地区最活跃的写字楼资产市场。
  • 十年来募资业务最低迷的一年：受地缘政治紧张局势和加息的影响，亚太地区的募资业务大幅下降，无论是关闭的基金数量还是募集的资金总额，均创下十年来新低。 2023年，基金平均募资约270亿美元，远低于五年平均值695亿美元。 以大中华区为重点的募资在2023年大幅下降。

编者注：

货币为美元

* 大中华区市场覆盖中国大陆、香港、澳门及台湾

** 基于睿勤《另类资产2028》（Future of Alternatives 2028）报告的主要调查结果

若想了解更多详情或希望与报告的作者交流，请发送电子邮件至mimiceleste.taylor@preqin.com，联络Mimi Celeste Taylor

关于Preqin（睿勤）

 Preqin（睿勤）作为The Home of AlternativesTM，是获取另类资产行业数据、市场分析和情报的最佳平台。20余年来，睿勤不断开拓，孜孜不倦地以严谨的态度收集私募数据，服务全球200,000+专业人士，帮助他们高效募集资金、寻找交易机会、作出投资决策、理解基金表现、了解市场动态。通过与客户建立紧密的合作关系，睿勤不断开发创新工具、挖掘新信息源，赋能客户持续作出最佳决策。详情请访问preqin.net.cn。


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