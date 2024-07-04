مصنع Hisense Atlantis يحتفي بمرور 11 عاماً من التطوّر وتمكين المجتمع

جوهانسبورغ، جنوب إفريقيا, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- منذ أحد عشر عاماً، اتخذت شركة Hisense قراراً غير مسبوق أسهم في تعزيز اقتصاد جنوب إفريقيا، ولا سيّما اقتصاد مقاطعة كيب الغربية. ومنذ افتتاح مصنعها في عام 2013، تطور هذا الأخير ليصبح أكبر منشأة لإنتاج أجهزة التلفاز في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. واليوم، تحتفل الشركة بهذا الإنجاز الثمين مع أصدقاء Hisense المحترمين.

الالتزام بتمكين المجتمع المحلي والتمكين الاقتصادي

تمتد أهمية المصنع إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاج للأجهزة. فقد أسهم في خلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها وتمكين مجتمع كيب الغربية اقتصادياً إلى حد كبير. وتفخر شركة Hisense بإسهامها في توفير سبل عيش الكثير من العائلات، وتعزيز مستقبل مستدام للمجتمعات التي تعمل فيها.

الاستثمار الاجتماعي للشركات والمشاركة المجتمعية

شكّل التزام Hisense بالاستثمار الاجتماعي للشركات (CSI) الركيزة الأساسية لروحية الشركة. وتُجسّد الشراكة مع عدد من دور الأطفال هذا الالتزام من خلال توفير الدعم اللازم لهم ورعاية العقول الشابة. وفي هذا السياق، قالت لونا نورتجي، نائبة المدير العام لشركة Hisense South Africa: "يسعدنا وجود أطفال من مؤسسة Ikamva Labantu معنا لنثير اهتمامهم بالتكنولوجيا ونلهمهم للتطلع نحو مستقبلهم".

الدعم البيئي والمجتمعي

تهتم Hisense بالبيئة وتقدم تبرعات لصالح حديقة SANParks، التي تساعد في إنقاذ طيور البطريق في شاطئ بولدرز. كما تتبرّع الشركة بمنتجات بقيمة 40 ألف راند، بما في ذلك ثلاجتين ببابين وميكرويف وغسالة ذات باب علوي سعة 18 كلغ. بالإضافة إلى ذلك، تم التبرّع بثلاجة H670SIT-WD بباب مزدوج إلى مؤسسة Ikamva Labantu لدعم المجتمعات المحلية في كيب تاون.

الإنجازات والالتزام المستقبلي

يؤكد حصول أجهزة تلفاز Hisense على المرتبة الثانية عالمياً وحصول أجهزة التلفاز مقاس 100 بوصة على المرتبة الأولى عالمياً التزام الشركة بالجودة العالية والابتكار. وهذا يجعل من Hisense جهة فاعلة رئيسة في السوق العالمية ويعزز طموحاتها المستقبلية لتقديم كل ما هو مميز باستمرار.

وفي معرض تعليقها على رحلة الـ11 عاماً في جنوب إفريقيا، قالت لونا: "لقد نجح مصنع Atlantis في تصنيع 4.5 مليون جهاز تلفزيون و2.9 مليون وحدة ثلاجة، ما يؤكد من جديد التزامنا بالاستدامة والابتكار وتمكين المجتمع".

هذا ويُعد مصنع Hisense Atlantis أكثر من مجرد منشأة إنتاج؛ فهو رمز للأمل والعزيمة وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمع.

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