人工智能浪潮下，雇主向商学院毕业⽣寻求⼈文技能

GMAC对企业招聘人员的年度调查显示雇主很有信心，并预计招聘势头强劲

弗吉尼亚州雷斯顿, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 管理专业研究⽣⼊学委员会（GMAC）今天发布的⼀项全球企业招聘商科毕业生年度调查显示，尽管⼈们担⼼通货膨胀和经济衰退⻛险，但⾃疫情以来，雇主对商科教育（GME）及其培养商学院毕业生在组织中取得成功能力的信心已达到新高。这种信⼼提升在商科教育所服务的关键⾏业中均有体现，例如，咨询、⾦融和会计以及科技领域。对当今商学院毕业⽣来说，最令人振奋的消息莫过于雇主的青睐转化为乐观的招聘预期。，⼤多数全球招聘者计划在 2024 年保持稳定或扩⼤招聘。三分之⼀的雇主预计将雇佣⽐去年更多的 MBA 毕业⽣。



雇主对管理专业研究生教育（GME）的信心回升体现在越来越多的雇主认为商学院毕业生往往表现优于其他员工，迅速晋升至高层职位，并获得高于其他员工的薪酬，近年来这一比例仍在增长。尽管AI备受瞩目，但受访雇主认为，预想中的变革不⼀定影响他们的⼯作场景，只有26%的雇主认为⼈⼯智能是当前商科毕业⽣在其组织中发挥作⽤的重要技能。然⽽，当被问及五年后哪些技能最重要时，⼈⼯智能在各个地区和⾏业中均名列前茅。更重要的是，雇主⼀贯将问题解决和战略思维视为当今和未来GME毕业⽣的首要技能，⽽这些核⼼能⼒在全球范围内都被视为必不可少的。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 表示：“随着⽣成式⼈⼯智能等颠覆性技术重塑劳动⼒市场和技能经济的扩张，雇主们正在重视战略思维、人员领导力和解决问题的能力，同时押注于科技实力的重要性日益提高。若要取得成功，未来的商业领袖需要利⽤技术进步，拥有管理这些发展所带来变化的知识和经验”。“ 今年的《雇主招聘调查报告》证实，商科研究生教育在培养具有日益相关和前沿技能的商业人才方面仍然具有独特的优势，而且其能力也值得信赖，这些人才有能力通过兼顾技术和人文理解来应对新的和长期存在的挑战。”

对远程⼯作管理技能的信⼼增⻓并没有延伸到远程学习。

随着企业和商业教育运营环境的变化，雇主可能对商学院更有信⼼。值得注意的是，约三分之⼆的雇主表示，在当今远程和混合模式⼯作的环境下，通过GME获得的技能更为重要。这几乎是 2021 年疫情高峰期回答类似问题的比例的两倍。在对于商科教育的评价在《财富》 100 强和 500 强的领先公司、⾦融、会计和制造业，以及在东亚、东南亚和⻄欧增⻓最为明显。理所当然，在疫情后的⼏年⾥，这些公司、⾏业和地区的组织可能在远程⼯作环境中发⽣了最⼤的变化，更有可能依靠GME毕业⽣的技能来管理这种⼲扰。

然⽽，雇主对商科毕业⽣⼯作灵活性管理能⼒的全新认可，并未完全延伸至对在线课程所培养技能的赏识。总体⽽⾔，三分之⼆的雇主仍然认为，⾯对⾯课程⽐在线课程能传授更强的技术技能，近四分之三的全球雇主也达成⼀致，认为⾯对⾯课程能传授更强的领导⼒和沟通技能。与其他地区相⽐，美国雇主在过去的调查中对在线学位持最怀疑的态度，但今年他们开始接受这样⼀种观点，即在上述技能的发展⽅⾯，面对面学位并不一定比在线课程更具优势。。

尽管担⼼经济衰退和政策影响，但招聘预测仍然乐观。

鉴于全球经济前景不确定性挥之不去，超过⼀半的雇主（⽆论⾏业或地区）都报告称通货膨胀和经济衰退对招聘产⽣了重⼤或中度影响，但仍对商学院毕业⽣的就业机会持乐观态度。咨询以及⾦融和会计⾏业预计将雇佣更多MBA毕业⽣，⽽数据和商业分析领域的招聘预计将在2024年扩展到最⼤规模。从地区来看， 计划中的招聘扩张在美国和科技⾏业最为保守，⽽亚洲的雇主则报告商科教育学位类型的招聘意向最⾼。与 2018 年疫情前的⽔平相⽐，亚洲和⻄欧主要市场的雇主在国际招聘（即招聘需要额外法律⽂件的⼈）⽅⾯也出现了显著增⻓。

德国EBS商学院（EBS Universitӓt für Wirtschaft und Recht）校⻓兼营销教授、GMAC 董事会成员 Martin Boehm 表示：“我们知道，国际教育以及随后的国际就业机会为校园和国家带来了巨⼤的经济和社会效益”。“令⼈⿎舞的是，通过增加多样性和海外招⽣，国际学⽣招聘产⽣了积极影响。我们仍然致⼒于培养具有跨⽂化能⼒的毕业⽣及其全球就业能⼒。”

关于雇主招聘调查报告

⼆⼗多年来， “雇主招聘调查报告” 为全球商学院毕业⽣和雇主提供了数据和⻅解， 帮助他们了解当前的技能需求、招聘和薪酬的趋势，以及对MBA和商科硕⼠毕业⽣的看法。2024 年 1 ⽉⾄ 3 ⽉，GMAC 与其调查合作伙伴欧洲管理发展基⾦会 (EFMD) 和 MBA 职业服务与雇主联盟 (MBA CSEA) ⼀起，并联合全球参与的商学院研究生职业发展与服务部门共同开展了此项调查。。GMAC 研究还与⼀家市场调查公司合作，招募更多的参与者，使总体样本更具全球代表性。来⾃全球 38个国家的⼈⼒资源公司的 931 名企业招聘者和招聘经理参加了今年的调查。

关于 GMAC

管理专业研究⽣⼊学考试委员会 (GMAC) 是⼀个以使命为导向的协会，由全球领先的商学研究⽣院组成。GMAC 为研究⽣管理教育⾏业提供世界⼀流的研究、⾏业会议、招聘⼯具与评估服务，并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他们的⾼等教育求学之旅。GMAC拥有 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考试的所有权并负责其管理，是使⽤最⼴泛的商学院研究生入学考试。

每年有超过 1,200 万名准学⽣通过GMAC的平台（包括 mba.com、GMAC Tours 和 BusinessBecause）了解 MBA 和商科硕⼠课程，与世界各地的学校建⽴联系，准备和注册考试，并就如何成功实现商科教育和职业⽬标获取建议。作为⼀家全球性机构，GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处。

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