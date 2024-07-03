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人工智能驱动大中华区创业投资大型交易 — Preqin（睿勤）报告

中国在全球十大创业投资交易中占据两席

北京, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin（睿勤），另类资产数据、工具和洞察领域的全球领导者，今日发布了《睿勤地区投资指南：大中华区创业投资交易（2024）》（Venture Capital Deals in Greater China 2024: Preqin Territory Guide）报告。 报告指出，近年来，受利率上升和地缘政治紧张局势影响，外国创业投资公司纷纷撤出中国市场，而中国国内投资者正在入场填补这一空白

该报告还特别指出，最大规模的几轮融资来自中国国有背景的参与者，包括银行、政府机构和地方政府。 在 2021 年至 2024 年 6 月的 100 宗最大交易中，他们参与了约 60 宗，是 2017年至 2020 年期间的两倍。 美团和阿里巴巴集团等中国科技巨头也日益活跃。

大中华区投资者加速布局国内人工智能、半导体和清洁技术

在利率上升、退出途径缺乏以及中美地缘政治紧张局势加剧的背景下，全球创业投资受到冲击，大中华区尤为明显｡*　尽管面临这些挑战，但根据睿勤 截至 2024 年 6 月的数据，中国仍然占据全球十大创业投资交易中的两席，在亚太地区十大创业投资交易中占据八席。 这些大宗交易主要集中在人工智能、半导体和清洁技术等垂直领域 – 这些都是中国政府大力发展和支持的行业。 人工智能是这些大宗交易背后的一股推动力。 截至 2024 年 5 月，大中华区人工智能创业投资交易额已接近 60 亿美元 – 约为 2023 年全年 120 亿美元总额的一半。

贸易关税以及美国对本国创业投资公司和企业的限制，导致外国投资者撤出该地区，而中国政府则支持国有背景的参与者填补这一空白。 此外，科技企业等其他国内投资者也在大力投资。   

报告的主要作者 Valerie Kor 表示，大中华区创业投资当前正面临一个充满挑战的局面，因为投资者在退出其对私营企业的投资方面遇到了困难。 然而，随着外国投资者的撤出，科技公司和国有基金等中国国内投资者纷纷入场填补空白，大力投资于人工智能、半导体和清洁技术等符合中国宏观经济政策的关键垂直领域。  

其他关键洞察包括： 

  • 中国清洁技术发展势头强劲：2022 年，中国清洁技术创业投资交易总额超过美国；到 2023 年，交易量也超越美国。 2022 年，中国清洁技术创业投资交易总额达到 120 亿美元，超过美国的 116 亿美元；2023 年更是在此基础上同比增长 22%，达到近 150 亿美元，是美国 70 亿美元的两倍。 这些交易中有三分之一投向了电动汽车公司。 从交易量来看，2023 年中国完成了 300 多宗清洁技术创业投资交易，而美国仅为 200 宗。
  • 与全球数据相比，大中华区创业投资交易量大幅下降：2024 年第一季度，大中华区私营企业融资额超过 120 亿美元，环比下降 42%，降幅远高于同期全球 12% 的水平。 交易数量环比下降 20%，是全球 10% 降幅的两倍。 这些数据趋势表明，在地缘政治局势日益紧张以及缺乏退出途径的双重压力下，大中华区的创业投资遭受了冲击。
  • 外资创业投资公司纷纷撤出中国市场：外国投资者对大中华区的创业投资总额从 2021 年的 670 亿美元锐减至 2023 年的 190 亿美元。 随着美国政府审查力度的加大，近年来美国公司也鲜少参与大宗交易。 相比之下，来自大中华区投资者的创业投资资金流保持相对稳定，从 2021 年到 2022 年同比下降了 17%，在 2023 年增长了 3%，达到 600 多亿美元。

编者注

货币为美元

* 在本报告中，大中华区包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

如果您想了解详情，或希望与本报告作者交流，请联络 Mimi Celeste Taylor，发送电子邮件至：mimiceleste.taylor@preqin.com

关于 Preqin（睿勤）

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