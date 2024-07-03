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Preqin 報告：人工智慧推動大中華地區巨額創投交易

全球十大創投交易中國佔 2 宗

北京, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖另類資產數據、工具和洞察公司 Preqin 於今天發佈其地域指南：大中華地區創投交易報告。 報告顯示，近年來利率上升和地緣政治的緊張局勢，導致外國創投公司減少對中國企業的投資，但中國國內投資者一直填補這一缺口。

報告隨後強調，幾輪最大規模的融資來自中國政府支持的參與者，包括銀行、政府機構和地方當局。 2021 年至 2024 年 6 月最大規模的 100 宗交易中，他們參與了約 60 宗，相當於 2017 年至 2020 年的兩倍。 美團和阿里巴巴集團等中國科技巨頭也越來越活躍。

大中華地區投資者加快在國內對人工智慧、半導體和潔淨技術的投資

由於利率上升、缺乏退出途徑以及中美之間的地緣政治緊張局勢升級，全球的創投市場受到波及，尤其是在大中華地區｡*　儘管面臨這些挑戰，但根據 Preqin 截至 2024 年 6 月的數據，全球及亞太地區十大創投交易中，中國分別佔 2 宗及 8 宗。 這些大規模交易主要集中在中國政府打算發展和支援的各個產業，即人工智慧、半導體和潔淨技術的垂直領域。 人工智慧在促成這些大規模交易是主導角色。 截至 2024 年 5 月，大中華地區的人工智慧創投交易將達到近 60 億美元，是 2023 年全年 120 億美元總額約一半。

貿易關稅及美國政府對美國創投企業和公司的限制，導致外國投資者從當地撤出，而中國政府則鼓勵國家支持的參與者填補這一缺口。 科技公司等其他國內投資者也在大力投資。   

Preqin 報告主要作者 Valerie Kor 表示：「對於大中華地區的創投而言，現在的環境充滿挑戰，因為投資者不容易退出對私人公司的投資。 然而，隨著外國投資者相繼撤出，科技公司和國家支持的基金等中國國內投資者現已填補這一缺口，大力投資於人工智慧、半導體和潔淨技術等符合中國整體經濟政策的關鍵垂直領域。」   

其他主要調查結果包括： 

  • 中國的潔淨技術勢頭良好：2022 年和 2023 年，中國的潔淨技術創投在交易總額和交易量方面均超過了美國。 2022 年，這類交易的總額達到 120 億美元，超過美國的 116 億美元，2023 年進一步增加 22% 至近 150 億美元，是美國 70 億美元的兩 當中的三分之一來自對電動車公司的投資。 交易量方面，2023 年中國完成了 300 多宗潔淨技術創投交易，多於美國的 200 宗。
  • 與全球數據相比，大中華地區的創投交易量大幅下降：2024 年第一季度，大中華地區的私人企業籌集了超過 120 億美元，比上季下降 42%，跌幅高於全球同期的 12%。 交易量也較上季下跌了 20%，是全球跌幅 10% 的兩倍。 這些數據趨勢顯示，在地緣政治緊張局勢加劇和缺乏退出途徑的情況下，大中華地區的創投受到了波及。
  • 境外創投公司開始退出對中國公司的投資：外國投資者對大中華地地區交易的創投總額由 2021 年的 670 億美元大幅縮減至 2023 年的 190 億美元。 由於美國政府加強了審查，近年來的最大型交易未見美國公司的蹤影。 相較之下，來自大中華地區投資者的創投資金流量相對較穩定，2021 年至 2022 年減少 17%，然後在 2023 年增加 3% 至 600 億美元以上。

編輯備註：

貨幣為美元

* 本報告中，大中華地區包括中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

如果您想了解詳情，或希望與報告的作者交流，請聯絡 Mimi Celeste Taylor，發送電子郵件至 mimiceleste.taylor@preqin.com

關於 Preqin

Preqin 是 Home of Alternatives™（另類投資專家），為進行另類投資的金融專業人士提供必要的數據和洞見，幫助他們自信地作出決策。 該公司團隊以關鍵資訊和頂尖的分析解決方案為基礎，在整個投資週期中為客戶提供支援。 20 多年來，Preqin 公司率先採用嚴謹的私募數據收集方法，幫助全球超過 20 萬名專業人士順暢籌資、獲得交易和投資良機、了解業績及隨時知悉動態。 有關更多資訊，請瀏覽 www.preqin.com


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