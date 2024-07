Rusza europejska kampania LemON poświęcona cytrynom Syracuse Lemon PGI: 34 miliony osób we Włoszech, Polsce i Rumunii w ciągu 3 lat

MEDIOLAN, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oficjalnie rozpoczęła się trzyletnia kampania komunikacyjno-informacyjna poświęcona Syracuse Lemon PGI, promowana przez Konsorcjum na rzecz Ochrony Syracuse Lemon PGI, współfinansowana przez Unię Europejską i koordynowana przez CSO Italy.



Jakość, tradycja i zero odpadów, koncepcje stojące za projektem LemON - Lemon of Syracuse PGI: uchwycenie esencji Sycylii! - są skierowane do Włoch, Polski i Rumunii w trzyletnim okresie pełnym działań i spotkań.

W szczególności zintegrowany plan komunikacji obejmuje działania cyfrowe (marketing społecznościowy i influencerski), PR i biuro prasowe, B2B i B2C, kampanię telewizyjną we Włoszech i Out of Home w głównych stacjach w Mediolanie i Rzymie, Lemon Tour na Półwyspie Apenińskim. Do tego warsztaty i spotkania B2B skierowane do dużych odbiorców detalicznych i horeca, a także po raz pierwszy kampania telewizyjna w Polsce i Rumunii.

Do końca projektu (marzec 2027 r.) Syracuse Lemon PGI „przemówi” do ponad 22 milionów menedżerów ds. zakupów we Włoszech i 11 milionów młodych konsumentów i handlowców w Polsce i Rumunii, co daje łącznie prawie 34 miliony osób i wygeneruje wzrost konsumpcji równy dodatkowej sprzedaży o wartości ponad 5 milionów euro.

Uważana za jeden z doskonałych produktów europejskiego dziedzictwa rolno-spożywczego, Syracuse Lemon PGI reprezentuje, wraz z bazą społeczną Konsorcjum, 100 procent certyfikowanego produktu i znajduje się na obszarze, z którego pochodzi 32 procent włoskiej produkcji cytryn, co zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem ilości zaraz po Hiszpanii. Jakość gwarantowana przez specyfikację produkcji i dbałość o szczegóły przekazywana przez lata doświadczenia przekładają się na produkt, który może wzmocnić politykę jakości Unii Europejskiej, łącząc komunikację doskonałości produkcji Made in Europe z podstawowymi wartościami, takimi jak zrównoważony rozwój środowiska i konkretne strategie zwalczania marnotrawstwa żywności.

Z cytryn Syracuse Lemon PGI, dzięki metodom produkcji zawartym w specyfikacji, można jeść wszystko, nawet skórkę. Różne zastosowania podczas przetwarzania sprawiają, że jest to symboliczny produkt bezodpadowy „No-waste”. W tym sensie decyzja o ukierunkowaniu się również na rynek polski i rumuński jest motywowana właśnie rosnącą świadomością i wrażliwością na kwestię marnowania żywności, którą promuje lokalna polityka.

Informacje:

SECNewgate Italy

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

Wiadomości o Konsorcjum na rzecz ochrony Syracuse Lemon PGI.

Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP jest jedną z najważniejszych społeczności uprawiających cytrusy w Europie. Utworzone 13 lipca 2000 r., obejmuje 163 członków konsorcjum: 130 producentów, 60 firm pakujących, 36 użytkowników i 62 ambasadorów, dla powołanego obszaru 1.450,91 hektarów, reprezentującego 32% włoskiej produkcji. Jeżeli chodzi o poziom produkcji, konsorcjum reprezentuje 100% produkcji cytryn Limone di Siracusa PGI, a na poziomie krajowym 3 cytryny na 100 pochodzą z obszaru Syracuse. Zadania konsorcjum obejmują identyfikację obszarów produkcji i odmian, które mają podlegać ochronie, nadzorowanie działań na obszarze pochodzenia i na rynkach w zakresie prawidłowego stosowania nazwy „Limone di Siracusa IGP” oraz prowadzenie inicjatyw promocyjnych we Włoszech i za granicą mających na celu rozpowszechnianie wiedzy, wizerunku produktu i znaku towarowego IGP.

Finansowane przez Unię Europejską. Jednakże wyrażone poglądy należą wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Ani Unia Europejska, ani administracja przyznająca dotacje nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Zdjęcie towarzyszące temu ogłoszeniu jest dostępne pod adresem https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2c58177-28f8-468a-a79f-e19792a38174