CertiK发布2024年第二季度及上半年Web3.0安全报告

纽约, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据官方消息，业界领先的Web3.0安全机构CertiK最新发布了《Hack3d：2024年第二季度及上半年Web3.0安全报告》，报告称，网络钓鱼和私钥泄露是第二季度造成资产损失的主要原因。



在2024年第二季度，共发生了184起链上安全事件，损失金额达到6.88亿美元，与2024年第一季度相比，损失金额增加了37%。其中，钓鱼攻击最为严重，造成了4.33亿美元的损失；私钥泄露事件紧随其后，共造成1.7亿美元的损失。以太坊受到的打击最为严重，83起事件共造成了1.7亿美元的损失。尽管发生了这些安全漏洞，但最终有9,900余万美元的资金被追回，使得该季度最终的实际损失为5.89亿美元。

​​2024年上半年，共发生了408起安全事件，总损失达到11.9亿美元。尽管有这些损失，但得益于监管方面的进步，例如美国FIT21法案的通过以及比特币和以太坊现货ETF的批准，表明了市场日趋成熟，有望获得更多的机构参与。然而，2024年第二季度及上半年所遭受的巨额损失，再次凸显了构建一个安全稳定的加密生态系统所面临的持续挑战。

CertiK的联合创始人顾荣辉教授表示：“2024年第二季度，对区块链安全领域来说又是一个多事之秋，黑客攻击和诈骗事件造成的损失不断增加，这凸显了在链上安全方面持续保持警惕和创新的必要性。”

CertiK致力于持续追踪Web3.0领域的安全趋势，并通过定期发布的年度和季度安全报告，向业界提供关键的安全资讯。安全报告一经发布，便得到行业的高度重视，迅速被诸如CoinDesk和Cointelegraph等Web3.0领域的核心媒体所报道和引用。CertiK的Hack3d安全报告不仅提供了安全事件的原始数据，还深入分析了这些漏洞对整个Web3.0生态系统的潜在影响，为理解Web3.0的安全现状、挑战与机遇提供了宝贵的参考指南。报告现在可以在CertiK的微信公众号上免费阅读和下载。

媒体联系人: Elisa Yiting Xu yiting.xu@certik.com