Angelini Pharma startet Crowdsourcing-Kampagne zur Finanzierung von Lösungen zur Behandlung von Epilepsie

LONDON, UNITED KINGDOM, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Angelini Pharma, Teil des Privatunternehmens Angelini Industries, hat eine neue Crowdsourcing-Kampagne für die Identifizierung innovativer Drug-Delivery-Systeme (DDS) und Behandlungsansätze gestartet, die das Leben von Menschen mit Epilepsie, insbesondere von älteren und pädiatrischen Patienten, deutlich verbessern sollen.Die Challenge mit dem Titel New Drug Delivery Systems and Treatments for Improved Adherence and Better Management of Epilepsy ist die zweite Partnerschaft zwischen Angelini Pharma und dem Innovations-Scale-up Wazoku zur Identifizierung innovativer Darreichungsformen von Medikamenten und Behandlungen. Die Kampagne soll das 700.000 Mitglieder starke Netzwerk von Wazoku nutzen, um herauszufinden, wie bereits bestehende Antiepileptika verbessert werden können, und um neue DDS- und Behandlungsansätze vorzuschlagen, die auf neuartigen Technologien beruhen.Die Suche nach neuen Optionen zur Verbesserung der Therapieadhärenz ist für die Behandlung der Epilepsie, von der weltweit 50 Millionen Menschen betroffen sind, von entscheidender Bedeutung. Zwar gibt es derzeit rund 30 Antiepileptika (ASM) in verschiedenen Darreichungsformen, doch sind der Therapieadhärenz und dem allgemeinen Management der Erkrankung Grenzen gesetzt, die sich aus spezifischen ungedeckten Bedürfnissen wie Alter, Begleiterkrankungen und Sicherheitsbedenken ergeben.„Bei ca. einem Drittel aller Patienten, die mit Epilepsie leben, treten bei der Einnahme von Antiepileptika Schwierigkeiten in Bezug auf die Adhärenz auf, wobei ältere und pädiatrische Populationen besonders betroffen sind. Nicht-Adhärenz kann jedoch schwerwiegende Folgen haben, einschließlich Durchbruchsanfälle 2“, erklärt Rafal Kaminski, Chief Scientific Officer bei Angelini Pharma. „Diese geringe Adhärenz unterstreicht die Bedeutung effizienterer Therapien, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Epilepsiepatienten abgestimmt sind.“Angelini Pharma erforscht, entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen und konzentriert sich dabei auf den Bereich der Gehirngesundheit, einschließlich Epilepsie. Im Rahmen der ersten Open-Innovation-Challenge des Unternehmens mit Wazoku wurde nach neuen digitalen Ansätzen für die Entdeckung von Zielmolekülen bei Epilepsie gesucht. Sie endete mit 28 eingegangenen Lösungen, von denen vier ausgewählt wurden.Open Innovation hat sich als äußerst erfolgreicher Weg erwiesen, um innovative Lösungen im Pharmasektor voranzutreiben. Eingesetzt wird Open Innovation primär, um die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Außerdem kann sie Unternehmen dabei helfen, Herausforderungen wie steigende Betriebskosten, Produktengpässe sowie das Talentvakuum zu bewältigen.„Open Innovation wird im Pharmasektor immer häufiger eingesetzt und hat ein enormes Potenzial für die Entwicklung von Lösungen für verschiedenste Herausforderungen“, so Dino Ribic, Innovationsberater bei Wazoku. „Wir haben in der Vergangenheit bereits eine erfolgreiche Kampagne mit Angelini Pharma durchgeführt und ich bin gespannt, welche Ergebnisse wir diesmal erzielen"Wazoku Crowd ist ein 700.000-köpfiges Netzwerk von Problemlösungsexperten, bestehend aus Wissenschaftlern, Pharmazeuten, Ingenieuren, Doktoranden, CEOs, Start-ups und Geschäftsführern, mit einer Erfolgsquote von über 80 % bei der Lösung von mehr als 2.500 Aufgaben.Für New Drug Delivery Systems and Treatments for Improved Adherence and Better Management of Epilepsy steht mindestens ein Geldpreis in Höhe von 25.000 US-Dollar zur Verfügung, basierend auf der theoretischen Bewertung der schriftlichen Vorschläge durch Angelini Pharma. Die Challenge endet am 26. August, 2024.-Ende-Weitere Informationen über Wazoku finden Sie auf https://www.wazoku.com Weitere Informationen über Angelini Pharma finden Sie auf https://www.angelinipharma.com/ PR-Kontakt: Wazoku Paul Allen – Rise PR + 44 (0) 7515 199 487 / paul@risepr.co.uk