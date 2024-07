Angelini Pharma lanserar Crowdsourcing Challenge för att finansiera lösningar för medicinering och epilepsihantering

Omkring en tredjedel av de som lever med epilepsi möter svårigheter med antiepileptikaföljsamheten och detta är särskilt utmanande för äldre och barnpopulationer. ” — Rafal Kaminski, vetenskapligt ansvarig på Angelini Pharma

LONDON, UNITED KINGDOM, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Angelini Pharma, en del av privatägda Angelini Industries, har lanserat en ny crowdsourcing-kampanj för att identifiera nya innovativa system för läkemedelsleverans och behandlingsapproacher för att signifikant förbättra livet för människor med epilepsi, i synnerhet äldre och barn.Utmaningen – New Drug Delivery Systems and Treatments for Improved Adherence and Better Management of Epilepsy – är det andra samarbetet mellan Angelini Pharma och innovationsförbättrande Wazoku för att identifiera innovativa system för läkemedelsleverans och behandlingar. Utmaningen kommer att dra nytta av Wazokus starka nätverk på 700 000 personer för att identifiera hur man kan förbättra befintliga antiepileptika och föreslå nya system för läkemedelsleverans och behandlingsapproacher som använder nya tekniker.Att identifiera nya alternativ för att öka följsamheten är avgörande i hanteringen av epilepsi, ett tillstånd som påverkar 50 miljoner människor världen över. Trots att befintliga alternativ för behandling av epilepsi inkluderar omkring 30 antiepileptika som finns tillgängliga i olika läkemedelsformer finns begränsningar när det kommer till följsamhet och allmän hantering kopplat till specifika ouppfyllda behov såsom ålder, samsjuklighet och säkerhet.”Omkring en tredjedel av de som lever med epilepsi möter svårigheter med antiepileptikaföljsamheten och detta är särskilt utmanande för äldre och barnpopulationer. Undermålig följsamhet kan leda till flertalet allvarliga konsekvenser, inklusive genombrottsanfall,2” säger Rafal Kaminski, vetenskapligt ansvarig på Angelini Pharma. ”Den låga följsamheten betonar det akuta behovet av mer effektiva behandlingar som kan möta epilepsipatienternas olika behov på ett bättre sätt.”Angelini Pharma forskar på, utvecklar och saluför hälsovårdslösningar som primärt fokuserar på områden inom hjärnhälsa, inklusive epilepsi. Företagets första Open Innovation Challenge med Wazoku fokuserade på nya digitala approacher för att hantera målupptäckt inom epilepsi. Den utmaningen avslutades med 28 mottagna lösningar och 4 som valdes ut och belönades.Open Innovation har varit ett framgångsrikt sätt att driva fram innovativa lösningar inom läkemedelssektorn. Den har använts för att snabba på läkemedelsupptäckt och -utveckling samt hjälper företag att hantera utmaningar såsom stigande driftkostnader, produktbrist och kompetensvakuum.”Open innovation används alltmer inom läkemedelssektorn och dess potential i att leverera lösningar på utmaningar är omfattande,” säger Dino Ribic, innovationsrådgivare, Wazoku. ”Vi har redan genomfört en framgångsrik kampanj med Angelini Pharma och jag ser verkligen fram emot att se vad som kommer av det den här gånger.”Wazoku Crowd är ett starkt nätverk på 700 000 personer med experter inom problemlösning, vilka inkluderar vetenskapsmän, apotekare, ingenjörer, doktorander, verkställande direktörer, nystartade företag och företagsledare. Den har en framgångsfrekvens på över 80 % och har löst mer än 2 500 utmaningar.Minst ett kontantpris på 25 000 dollar är tillgängligt för New Drug Delivery Systems and Treatments for Improved Adherence and Better Management of Epilepsy, baserat på teoretisk utvärdering av de skriftliga förslagen från Angelini Pharma. Utmaningen avslutas den 26 augusti 2024.-slut-För mer information om Wazoku, besök https://www.wazoku.com För mer information om Angelini Pharma, besök https://www.angelinipharma.com/ PR-kontakt: Wazoku Paul Allen – Rise PR + 44 (0) 7515 199 487 / paul@risepr.co.uk