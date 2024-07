Angelini Pharma lance un défi de crowdsourcing pour améliorer l'observance thérapeutique et la gestion de l'épilepsie

Ce faible niveau d’observance souligne le besoin urgent de traitements plus efficaces, capables de mieux répondre aux divers besoins des patients atteints d’épilepsie. ” — Rafal Kaminski, directeur scientifique d’Angelini Pharma

LONDON, UNITED KINGDOM, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Angelini Pharma, entité du groupe privé Angelini Industries, a lancé une nouvelle campagne de crowdsourcing pour identifier de nouveaux systèmes d’administration de médicaments et des approches thérapeutiques innovantes afin d’améliorer de manière significative la vie des personnes atteintes d’épilepsie, en particulier les patients âgés et pédiatriques.Le concours, Nouveaux systèmes d’administration de médicaments et nouvelles thérapies pour une meilleure observance et prise en charge de l’épilepsie, est le fruit d’un second partenariat entre Angelini Pharma et la société d’innovation Wazoku visant à identifier des systèmes d’administration de médicaments et des thérapies modernes. Grâce au réseau de 700 000 personnes de Wazoku, ce concours permettra d’identifier les voies et moyens visant à améliorer les médicaments anticonvulsivants et de proposer de nouveaux systèmes d’administration de médicaments et de nouvelles approches thérapeutiques intégrant des technologies novatrices.L’identification de nouvelles solutions en vue d’améliorer le taux d’observance est vitale pour la prise en charge de l’épilepsie, une maladie dont sont victimes 50 millions de personnes dans le monde. Même si les solutions thérapeutiques actuelles pour l’épilepsie comprennent environ 30 médicaments anticonvulsivants disponibles sous diverses formes pharmaceutiques, il existe néanmoins des insuffisances en termes d’observance et de prise en charge générale liées à des facteurs spécifiques non couverts tels que l’âge, les comorbidités et les préoccupations en matière d’innocuité.« Près d’un tiers des personnes atteintes d’épilepsie présentent une mauvaise observance des médicaments anticonvulsivants, ce qui pose particulièrement problème pour les personnes âgées et les populations pédiatriques. La mauvaise observance peut avoir plusieurs conséquences graves, y compris des crises d’épilepsie2 », a déclaré Rafal Kaminski, directeur scientifique d’Angelini Pharma. » Ce faible niveau d’observance souligne le besoin urgent de traitements plus efficaces, capables de mieux répondre aux divers besoins des patients atteints d’épilepsie. »Angelini Pharma mène des recherches sur des solutions de santé, les développe et les commercialise, en mettant principalement l’accent sur les domaines de la santé cérébrale, notamment l’épilepsie. Son premier concours d’innovation ouverte avec Wazoku portait sur les nouvelles approches numériques de découverte de cibles thérapeutiques pour l’épilepsie. 28 solutions avaient été reçues dont quatre retenues pour une récompense.L’innovation ouverte est un moyen très efficace pour trouver des solutions innovantes aux problématiques du secteur pharmaceutique. Elle a été utilisée pour accélérer la découverte et le développement de médicaments et aide les entreprises à relever des défis tels que l’augmentation des coûts opérationnels, les pénuries de produits et la pénurie de talents.« L’innovation ouverte est de plus en plus utilisée dans le secteur pharmaceutique. Son potentiel de résolution des problèmes est immense », a expliqué Dino Ribic, consultant en innovation chez Wazoku, avant d’ajouter : « Nous avons déjà mené à bien une campagne avec Angelini Pharma et j’attends avec impatience la suite des événements cette fois-ci. »Wazoku Crowd est un réseau de 700 000 experts « solutionneurs » de problèmes, qui regroupe des scientifiques, des pharmaciens, des ingénieurs, des doctorants, des PDG, des start-ups et des chefs d’entreprise. Il enregistre un taux de réussite de plus de 80 % dans la résolution de plus de 2 500 concours lancés.Une récompense de 25 000 USD au moins est disponible pour Nouveaux systèmes d’administration de médicaments et nouvelles thérapies visant à améliorer l’observance et la prise en charge de l’épilepsie, conformément à la procédure d’évaluation théorique des soumissions écrites d’Angelini Pharma. Le concours prend fin le 26 août 2024.–Fin–Pour plus d’informations sur Wazoku, rendez-vous sur le site https://www.wazoku.com Pour plus d’informations sur Angelini Pharma, rendez-vous sur le site https://www.angelinipharma.com/ Coordonnées du service des relations publiques : Wazoku Paul Allen – Rise PR + 44 (0) 7515 199 487 / paul@risepr.co.uk