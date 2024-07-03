صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق تطبيقه بحلته الجديدة 'من أجل الشفافية وتأكيداً على القيم الأسرية'
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق تطبيقه بحلته الجديدة "من أجل الشفافية وتأكيداً على القيم الأسرية"AMMAN, JORDAN, July 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- في خطوة تهدف إلى دعم ورعاية الشباب والشابات الأيتام فوق سن ال18 وتحقيق مزيد من الشفافية في توجيه التبرعات، أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن إطلاق تطبيقه الجديد الذي يمكّن المتبرعين من دعم الشباب الأيتام بسهولة ويُسر، بالإضافة إلى توفير معلومات كاملة حول كيفية استخدام التبرعات لتكون وسيلة لتقوية قيم الأسرة والانتماء والوعي الاجتماعي لدى المتبرعين، حيث يتمكن المتبرع من اختيار كافة التفاصيل المرتبطة بالشباب والشابات الذي يرغب بدعمهم.
يأتي التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين اختيار نوع التبرع الذي يفضلونه، سواء كان رعاية "تبرع متجدد"، زكاة "تبرع لمرة واحدة"، تبرع أو صدقة "تبرع متجدد أو لمرة واحدة"، أو عيدية "وقت العيد". وبفضل التقنيات المتطورة، يمكن للمتبرعين تتبع مسار تبرعاتهم وجدولة الدفعات بناءً على ما يناسبهم من خلال الطرق المتنوعة للدفع، بما في ذلك الدفع عبر البطاقة الائتمانية، Apple Pay، اي فواتيركم، وحتى جدولة الدفع النقدي.
ويعد أحد أبرز مميزات التطبيق هو إمكانية التخصيص والتحديد للطالب أو الطالبة الذي يرغب المتبرع بتوجيه التبرع لهم، حيث يمكنهم اختيار العمر والجنس والسنة الدراسية بالإضافة الى المحافظة التي يقيم بها الطالب أو الطالبة، وبالتالي وبعد الاختيار وجدولة التبرعات يتم استلام التبرعات للمستفيدين في الوقت المناسب، مما يجعل العملية أكثر شفافية وملاءمة ومرونة لكلا الأطراف.
وأشارت المدير العام لصندوق الأمان، نور الحمود، قائلة: "قد أتى إطلاق التطبيق ليتواءم مع القيم التي نادت بها جلالة الملكة رانيا العبدالله، لضرورة أن يشعر المتبرع أنه فرد من أفراد عائلة الطالب اليتيم، حيث يمكن للمتبرع تتبع رحلة الطالب أو الطلاب الذي قام باختيارهم ومعرفة تحصيلهم الأكاديمي وتخصصهم الدراسي، بالإضافة الى الجهة التي يدرسون بها، كما يمكنه أيضاً توجيه تبرع إضافي لدعم سكنه أو مصروفه الشهري أو برامج بناء قدراته وجدولة تلك التبرعات، ليؤكد الفرد على استدامة مسؤوليته المجتمعية كفرد فاعل من أفراد المجتمع".
بهذا الإطلاق، يسعى صندوق الأمان لمستقبل الأيتام إلى تحقيق رؤيته في بناء مستقبل أفضل للأيتام، وتعزيز ثقة المتبرعين من خلال توفير بيئة موثوقة وشفافة للتبرعات والكفالات.
ويجدر الإشارة أن تطبيق الأمان متاح حالياً عبر متاجر التطبيقات الرئيسية لأنظمة التشغيل Android و iOS، فيمكن للجميع إنزاله على أجهزتهم واختيار الطالب الذي يرغب الفرد بدعمه والبدء بتتبع رحلته معه.
Angel Dahdal
Al Aman Fund
email us here
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
Instagram
YouTube
Other