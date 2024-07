La Youtuber League, una Sensazione dei Social Media Italiani, si Conclude con la Vittoria del Napoli

ROMA, ITALIA, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- La YTL (Youtuber League), un campionato italiano di calcio per fan creato dal rinomato blogger, giornalista sportivo e commentatore di DAZN Federico Marconi , si è conclusa il 25 giugno in Italia. Il campionato è terminato con la vittoria del Napoli per 2-1 sulla Juventus.La Youtuber League presenta YouTuber italiani, suddivisi in squadre in base alle loro preferenze calcistiche nella vita reale. I partecipanti includono creatori di contenuti sui social media di YouTube, Instagram e TikTok, principalmente focalizzati su calcio e gaming. Le partite vengono trasmesse su YouTube e TikTok, offrendo ai fan la possibilità di connettersi con le loro squadre di calcio preferite e vivere l'emozione delle partite dal vivo e online.La YTL è nata dall'idea di vedere i creatori rappresentare le squadre che sostengono un vero campo di gioco, coinvolgendo da vicino i fan e i sostenitori. La lega dei YouTuber è iniziata inizialmente come lo YouTuber Derby nel 2016. All'inizio, era un semplice derby tra i fan di Lazio e Roma tra i YouTuber, solitamente tenuto prima del vero derby di Serie A. L'obiettivo principale era unire il mondo brillante dei creatori di contenuti con una delle più grandi passioni in Italia — il calcio. Oggi, le emozionanti partite della Youtuber League e il forte sostegno della comunità sottolineano la crescente intersezione tra i social media e lo sport, rendendola un evento eccezionale nel mondo del calcio guidato dai fan.Più di 6 milioni di persone hanno guardato la YTL sui canali ufficiali, e considerando gli streamer su altre piattaforme live e social network, la lega supera facilmente i 10 milioni di spettatori. Sebbene i numeri dei social media siano significativi, la YTL valorizza anche il numero di spettatori dal vivo agli eventi, con una media di 800 spettatori per partita quest'anno.La lega è orgogliosamente sponsorizzata da destream , una piattaforma finanziaria per creatori di contenuti. "La nostra azienda collabora attivamente con i creatori di contenuti in tutto il mondo, offrendo loro la carta di debito equipaggiata con tutte le funzionalità standard in partnership con MasterCard. I creatori spesso affrontano sfide quando ricevono più trasferimenti dai loro follower, portando a fraintendimenti con le banche e blocchi dei conti. Risolviamo questi problemi permettendo ai creatori di aprire conti, emettere carte e utilizzarle globalmente," ha dichiarato Tachat Igityan, Fondatore e CFO di destream.Progetti simili potrebbero seguire in altri paesi, con esempi già emergenti negli Stati Uniti e nelle nazioni europee. "Vediamo questa stagione come sia una crescita che una conferma, essendo la nostra seconda. Era cruciale per noi consolidare il sostegno del pubblico e dei creatori coinvolti in questa avventura. destream è il partner perfetto per questa competizione, e siamo orgogliosi di questa collaborazione poiché si allinea con i nostri creatori e fornisce uno strumento vitale," ha detto il fondatore della YTL Federico Marconi.Secondo Marconi, la YTL è un formato in evoluzione con molte aspirazioni per migliorare il valore di intrattenimento del contenuto per il pubblico. "Miro a coinvolgere i fan di altre squadre oltre alle sei presenti nella YTL, e presentare otto squadre quest'anno durante la Summer Cup, che si terrà dal 19 al 22 luglio a Roma."