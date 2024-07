African Agriculture Holdings Inc annonce sa vision améliorée pour une agriculture durable à grande échelle au Sénégal

Kiran Shylaja (Directeur commerciale), Mike Rhodes (PDG-AAGR), Gora Seck (Président-LFT), Russell Read (Membre du conseil d'administration) se concertent à la ferme d'AAGR à Richard Toll, Sénégal L'irrigation par pivot est conçue pour maximiser l'utilisation efficace de l'eau Une vue aérienne montre comment les terres arables du LFT sont en train d'être rajeunies

• AAGR est bien positionné pour fournir les fourrages essentiels dont le Sénégal • Introduction des normes de meilleures pratiques internationales

African Agriculture Holdings Inc (NASDAQ:AAGR)

RICHARD TOLL, SAINT-LOUIS, SENEGAL, July 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Mike Rhodes, PDG de African Agriculture Holdings Inc (NASDAQ: AAGR), annonce une vision améliorée pour une agriculture durable à grande échelle afin de répondre à la forte demande de produits agricoles, y compris les fourrages et les céréales, dans toute l'Afrique depuis sa base au Sénégal.Depuis sa prise de fonction en février 2024, M. Rhodes a pris des engagements approfondis sur le terrain avec les communautés au Sénégal ainsi qu'au niveau régional en Afrique de l'Ouest. Ces engagements, combinés aux décennies d'expérience de Rhodes dans le développement et la gestion de projets agricoles à grande échelle à travers le monde, ont abouti à une vision claire pour African Agriculture visant à élargir sa gamme de produits au-delà des 750 acres (projet-pilote) de production de luzerne au Sénégal—Les Fermes de la Teranga (« LFT »)—pour répondre à la demande significative des eleveurs et producteurs agricoles afin d’ameliorer leur besoin en proteines animals necessaire pour la production de lait et viandeSelon les estimations des Nations Unies et de la Banque Mondiale, l'Afrique représentera 60 % de la croissance démographique mondiale au cours des trois prochaines décennies, ce qui entraînera un doublement attendu de la population actuelle du continent, qui est de 1,4 milliard d'ici à 2050. Par conséquent, la demande des consommateurs pour la nourriture, y compris les protéines animales, augmente proportionnellement. De plus, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (« FAO »), les tendances fortes du continent vers une urbanisation croissante accélèrent également la demande de viandes et de produits laitiers dans les zones urbaines, qui devrait tripler d'ici le milieu du siècle. C'est dans ce contexte que la ferme de LFT/ d’AAGR est idéalement positionnée pour fournir de manière responsable une part significative des besoins du Sénégal en fourrages et en céréales associées. Le plan amélioré d’AAGR pour la diversification agricole et le développement des infrastructures durables permet également la mise en œuvre de normes internationales de meilleures pratiques pour améliorer la durabilité des opérations agricoles, avec des avantages significatifs pour la qualité des sols et une réduction de la consommation d’eau et d’engrais, ce qui conduit à des rendements plus élevés et à des coûts plus bas.Ayant rejoint AAGR en février 2024, M. Rhodes apporte des décennies de succès dans l'agriculture commerciale à travers les États-Unis, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, avec une spécialisation dans une gamme complète de fourrages pour animaux, y compris de nouvelles variétés de cultures qui sont de plus en plus efficaces en eau, restauratrices pour les sols locaux et capables de s’adapter aux conditions de croissance locales. « En introduisant des normes internationales de meilleures pratiques pour la diversité des cultures et la rotation, l'application des semences ainsi que l'utilisation de l'eau, des engrais et de l'énergie, nous avons l'opportunité de faire de LFT l'une des fermes les plus productives et durables au monde pour la culture de fourrages pour animaux à haute valeur ajoutée », a déclaré M. Rhodes. « D'un point de vue commercial, AAGR pourra également étendre ses 750 acres actuellement cultivés pour remplir son allocation complète de près de 50 000 acres, ce qui lui permettra de répondre de manière rentable aux besoins de l'industrie laitière et des consommateurs à grande échelle. »M. Gora Seck, président de LFT au Sénégal, a ajouté : « Chaque jour, des camions viennent à LFT pour acquérir notre luzerne de haute qualité afin de répondre aux besoins urgents des éleveurs laitiers à travers le pays. Franchement parlant, si nous devions multiplier notre production plusieurs fois, nous n’arriverons pas a satisfaire la demande locale dans la region de St louis sans compter celle des autres localites du pays, aussi pour la sous région. En nous concentrant sur les clients locaux et régionaux, et en partageant les ressources en eau, les terres de pâturage et les semences propagées de manière durable avec les communautés locales proches de LFT, nous sommes en mesure d'améliorer les avantages économiques, écologiques et sanitaires pour des dizaines de milliers de nos voisins. »« AAGR entend fournir une transparence totale de ses pratiques d’agriculture durable, de ses partenariats communautaires et de ses bénéfices économiques pour le pays du Sénégal et ses investisseurs à mesure que ses opérations s’étendent dans les mois et les années à venir », a conclu M. Rhodes.*À PROPOS DE AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC*AAGR est la première société cotée en bourse aux États-Unis spécialisée dans l'exploitation des opportunités agricoles de grande envergure en Afrique pour les investisseurs mondiaux. AAGR vise à offrir des fourrages pour animaux et des produits connexes de haute qualité à la région de l'Afrique de l'Ouest depuis sa base à Richard Toll près de Saint-Louis, Sénégal.*SOURCE*: African Agriculture Holdings Inc