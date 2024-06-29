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Mohawk Industries, Inc.邀请您参加 2024 年第二季度收益电话会议

佐治亚州卡尔霍恩, June 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽约证券交易所代码：MHK）将于 2024 年 7 月 25 日（星期四）发布 2024 年第二季度收益报告，欢迎您收听该公司将于美国东部时间 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午 11:00 直播的电话会议。

  内容：   Mohawk Industries, Inc. 2024 年第二季度盈利电话会议
           
  时间：   美国东部时间
2024 年 7 月 26 日上午 11:00
           
  网址：   www.mohawkind.com
选择“投资者信息”
           
  方式：   通过互联网直播——只需通过上述网址登录或通过以下链接注册就可参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10190272/fceb831600
      直播电话会议：   拨打 1-833-630-1962（美国/加拿大）
拨打 1-412-317-1843（国际）
           

未能在指定时间收听的人士，可于 2024 年 8 月 23 日前致电：1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际）并输入会议编号 1152692 收听回放。该会议将存档，可在网站 mohawkind.com 的“投资者信息”选项卡下收听回放，回放期为一年。

关于 MOHAWK
Mohawk Industries 是全球领先的地板材料制造商，致力于生产可提升全球住宅和商业空间的产品。Mohawk 采用垂直整合的生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和塑胶地板生产提供了竞争优势。我们依托业内领先的创新方式推出多种产品和技术，令公司品牌在市场上脱颖而出，满足所有改造和新建工程的需求。我们拥有业内最受认可的品牌，包括：American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。过去二十年里，Mohawk 已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国等地。

联系方式：
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk，首席财务官
706-624-2239


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Distribution channels: Consumer Goods


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