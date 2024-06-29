Mohawk Industries, Inc. 誠邀您參加 2024 年第二季度業績電話會議

佐治亞州卡爾霍恩市, June 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與 Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 協力的 2024 年第二季度業績報告將於 2024 年 7 月 25 日星期四發布，誠邀您收聽於美國東部時間 2024 年 7 月 26 日星期五上午 11:00 召開的直播電話會議。



主題： Mohawk Industries, Inc. 2024 年第二季度盈利電話會議 時間： 美國東部時間

2024 年 7 月 26 日上午 11:00 場所： www.mohawkind.com

選擇「投資者資訊」 方式： 透過互聯網現場直播 – 只需透過上述網址登入或透過以下連結註冊參加電話會議： https://dpregister.com/sreg/10190272/fceb831600 電話會議直播： 撥打 1-833-630-1962（美國/加拿大）

撥打 1-412-317-1843（國際）

若無法在指定時間收聽直播，可於 2024 年 8 月 23 日前透過撥打以下電話收聽電話會議重播：美國：1-877-344-7529，加拿大：1-855-669-9658，或國際：1-412-317-0088，並輸入會議號 # 1152692。該會議將存檔，可在網站 mohawkind.com 的「投資者資訊」選項卡下收聽重播，重播期為一年。

關於 MOHAWK

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於為世界各地的住宅和商業空間提供優質產品。Mohawk 擁有垂直一體化製造和分銷流程，在生產地毯、小地毯、磁磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板方面具有競爭力優勢。我們的創新能力居業內首位，公司品牌因所生產的產品和使用的技術而與眾不同，可以滿足所有改建和新建設項目的需求。我們旗下的品牌在業內備受認可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。Mohawk 在過去二十年間成功從一家美國地毯製造商轉型為全球最大地板公司，其業務範圍涉及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

聯絡人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，財務總監

706-624-2239