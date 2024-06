SABESP – FATO RELEVANTE

SAO PAULO, BRASIL, June 29, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 13 de junho de 2024 e 21 de junho de 2024, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi divulgado, nesta data, o Anúncio sobre a Oferta Profissional, que informa: (i) a existência de um Investidor de Referência Finalista; (ii) a respectiva identificação; e (iii) o respectivo Investimento por Ação da Alocação Prioritária.Nos termos do Anúncio sobre a Oferta Profissional, foi concluído o Procedimento para Definição dos Investidores de Referência Finalistas, com base no qual foi definido como Investidor de Referência Finalista o Consórcio liderado por Equatorial Energia S.A., cujo Investimento por Ação da Alocação Prioritária, de acordo com o seu Pedido de Investimento, é de R$67,00 por Ação, correspondente a R$6.869.274.160,00 (seis bilhões oitocentos e sessenta e nove milhões duzentos e setenta e quatro mil e cento e sessenta reais) pela totalidade das Ação da Alocação Prioritária.O Anúncio sobre a Oferta Profissional está disponível nos endereços da rede mundial de computadores relacionados na seção "Cronograma – Divulgação de Anúncios relacionados à Oferta Global", do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP divulgado em 21 de junho de 2024 (“Prospecto Preliminar”).Por fim, conforme o cronograma divulgado no Prospecto Preliminar, no próximo dia 1 de julho e 2024 terá início o Período de Reserva da Oferta Não Profissional, em que os Investidores da Oferta Não Profissional, incluindo Empregados e Aposentados, poderão realizar os seus Pedidos de Reserva de forma irrevogável e irretratável junto às Instituições Consorciadas.Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Fato Relevante que não estejam aqui definidos, tem o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.