شركة Acrow تقوم بتوريد 186 جسرًا فولاذيًا تركيبيًا إلى جمهورية أنغولا

برنامج بنية تحتية رئيسي سيعزز ربط شبكات الطرق ويدعم التنمية الاقتصادية التحويلية

بارسيباني، نيو جيرسي, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسر شركة Acrow الدولية الرائدة في مجال هندسة الجسور وتوريدها، أن تعلن عن مشروع لتوريد 186 جسرًا فولاذيًا تركيبيًا إلى جمهورية أنغولا. سيكون لهذه الجسور دور مهم في إطار الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية للطرق والنقل في أنغولا. ومن المقرر تركيبها في جميع أنحاء البلاد من قِبل مهندسين وفنيين ومقاولين أنغوليين سيتلقون تدريبًا من شركة Acrow في تجميع الجسور وتركيبها وصيانتها.



تم الانتهاء من ترتيبات تمويل المشروع خلال قمة U.S.-Africa Business Summit (قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية) التي عُقدت مؤخرًا في الفترة من 6 إلى 9 مايو لعام 2024 في دالاس، تكساس. جمعت القمة، وهي الحدث السنوي الأول لـ Corporate Council on Africa (مجلس الشركات المعني بإفريقيا)، أكثر من 1500 فرد من الولايات المتحدة وإفريقيا من المديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص، وممثلي الحكومة، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وذلك بهدف تعزيز الشراكات التجارية المستدامة.

منذ تأسيسها في عام 1951، قدمت شركة Acrow حلول البنية التحتية المستدامة لأكثر من 150 بلدًا حول العالم. ومنذ التسعينيات، قامت الشركة بتوريد أكثر من ألفَي جسر لأكثر من 40 بلدًا إفريقيًا. ومن الجدير بالذكر أن أصول البنية التحتية المتينة والدائمة هذه صُمِّمت لتتحمل أقسى الظروف، وهي مناسبة بشكلٍ خاص لشبكات الطرق الثانوية والريفية. تُصمم هذه الجسور وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وتتميز بأنها سهلة التخصيص لتلبية المتطلبات الخاصة بالموقع. وتتسم بأنها فعالة من حيث التكلفة، ويمكن نقلها بسهولة إلى المواقع النائية أو التي يصعب الوصول إليها، ويمكن أيضًا تجميعها في غضون أيام أو أسابيع باستخدام العمالة المحلية والحد الأدنى من الآلات الثقيلة.

تستطيع شركة Acrow من خلال نموذج التمويل الشامل "برنامج تطوير الجسور" الخاص بها، الاستفادة من شبكة عالمية من المؤسسات المالية ومصادر رأس المال الأخرى لتسهيل ترتيبات التمويل لمشاريع الجسور المؤهَّلة وتبسيط عملية الحصول على ضمانات ائتمانات التصدير وغيرها من ترتيبات التمويل الإنمائي. على مر السنين، ساهمت شركة Acrow في تنفيذ مشاريع تطوير بنية تحتية تحويلية واسعة النطاق في العديد من البلدان، بما في ذلك مشاريعها الأخيرة في غانا والكاميرون وزامبيا.

ومن جانبه صرح بول سوليفان، رئيس الأعمال الدولية في شركة Acrow، "لعقود من الزمن، كانت مهمة شركة Acrow تتمثل في توفير برامج تحويلية صغيرة وكبيرة النطاق لتطوير البنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص بإفريقيا. إن خبرتنا في دمج العناصر الرئيسية الثلاثة لهذه البرامج - الجسور والتمويل والتدريب - تجعلنا شريكًا مثاليًا حتى لأكثر المشاريع تعقيدًا".

وأضاف بيل كيلين، الرئيس التنفيذي للشركة "في Acrow، ندرك أهمية بنية النقل التحتية المستدامة والعالية الجودة وتأثيرها عبر الأجيال في المجتمعات التي تخدمها. وتسعدنا إمكانية خدمة جمهورية أنغولا ودعمها في جهودها لتحديث البنية التحتية للطرق والنقل في جميع أنحاء البلاد، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع تقدم سير هذا المشروع".

سيتم تمويل المشروع في أنغولا من خلال بنك ستاندرد تشارترد وبدعم من ضمانات القروض الصادرة من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM)، وكالة ائتمان التصدير الرسمية في البلاد.

في أكتوبر 2023، تم الإعلان عن فوز شركاء المشروع: شركة Acrow وبنك ستاندرد تشارترد ووزارة المالية في جمهورية أنغولا، بالجائزة الافتتاحية لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، "جائزة العام للشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي". تُعد هذه الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي مبادرة من إدارة بايدن وهاريس تهدف إلى إقامة شراكة عالية التأثير قائمة على القيم مع دول مجموعة السبع الأخرى لتلبية احتياجات البنية التحتية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

نبذة عن Acrow

ظلت شركة Acrow تقدم خدماتها لقطاعي النقل والتشييد والبناء لأكثر من 70 عامًا بمجموعة كبيرة من حلول الجسور الفولاذية التركيبية للتطبيقات الدائمة والمؤقتة والعسكرية وللاستخدام في حالات الطوارئ. ويشمل الحضور الكثيف لشركة Acrow على الساحة الدولية الريادة في تطوير مشروعات جسور البنية التحتية وتنفيذها في أكثر من 150 بلدًا في أرجاء إفريقيا وآسيا والأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.acrow.com.





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