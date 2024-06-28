Fortrea 推出 AI 創新工作室以整合技術和人力解決方案並改進臨床試驗交付

北卡羅來納州達勒姆, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的合同研究組織 (「CRO」) Fortrea (Nasdaq: FTRE) 今天宣布推出人工智能 (AI) 創新工作室，這是該公司在重塑當今及未來臨床試驗執行方面的策略投資。



此工作室將開發和運用 AI 和機器學習 (ML) 技術，透過協助和授權人員專注於臨床試驗中的關鍵人為因素，從而提升臨床研究過程的速度、敏捷性、品質並增強患者安全性。

Fortrea 資訊科技總監 Alejandro Martinez Galindo 說：「全世界的患者正在等待改變生活的新穎療法，有了 AI，我們現在有能力亦有責任幫助更快地向他們提供解決方案。」

「Fortrea 的 AI 創新工作室將提升優化技術能力，使 AI 輔助的系統能夠執行先進流程，如試驗模擬、預測分析和模式識別，以及重度重複、行政性質、『適合機器處理』的工序，繼而騰出人手為未來的臨床試驗注入人類創造力和建立聯繫，專注於最重要的環節，亦即患者。」

Fortrea 的 AI 創新工作室旨在：

在 Fortrea 內部以及與我們客戶進行合作，提供技術解決方案用於自設研究中心和委託者創新策略；

開發全新的技術創新，為委託者、研究中心、患者和我們的團隊全面改進臨床試驗的交付表現；以及

透過優化技術支援現有的基礎設施和運作，帶來更好的新工作模式，打造一流的用戶體驗。



工作室正在開發的技術包括：支援智能手機的數據收集；用於文本理解和生成的專門化大型語言模型；具有實值邏輯的符號 AI（指利用真實世界的場景和數據而構建決策邏輯）；混合實境和擴增智能；進階數據挖掘和預測分析；以及數碼分身。

此類技術的策略性應用有望對患者招募和挽留、規程建立/優化、風險為本的品質監控以及整體交付速度和質素帶來重大進展。這些技術亦能為 Fortrea 的客戶、研究中心和員工帶來更佳的患者體驗和更高的生產力。

AI 創新工作室的發展將對 Fortrea 的臨床技術平台舉足輕重，該平台旨在將臨床試驗技術整合至消費者層面、不受位置約束的全渠道角色本位體驗中，只需透過單一屏幕即可達成。

「Fortrea 著眼於 CRO 行業的未來願景，使我們能夠迎接未來，而非固守過去。」人工智能與機器學習副總裁 Brian Dolan 說：「我們非常審慎且周密並以負責任及合乎道德的方式開發和運用 AI，優先考慮出於正確的原因做正確的事情，保護患者的安全和私隱乃至客戶的智慧財產權。」

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、生物技術、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學及諮詢服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有才華橫溢的多元化團隊，為全球客戶提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X （前稱 Twitter）上關注我們。