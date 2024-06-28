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Fortrea 推出 AI 创新工作室以整合技术和人力解决方案，改进临床试验交付

北卡罗来纳州，达勒姆市, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的合同研究组织 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE) 今天宣布推出人工智能 (AI) 创新工作室，标志着该公司在重塑当今及未来临床试验执行方面的战略投资。

该工作室将开发和部署 AI 和机器学习 (ML) 技术，通过装备和授权人员专注于临床试验中关键的人为因素，提升临床研究过程中的速度、敏捷性、质量并增强患者安全性。

“全世界的患者都在等待改变生活的新颖疗法。有了 AI，我们现在有能力也有义务更快地为他们提供解决方案，”Fortrea 首席信息官 Alejandro Martinez Galindo 说道。

“Fortrea 的 AI 创新工作室将增强技术能力，使 AI 赋能系统能够执行先进流程，如试验模拟、预测分析和模式识别，以及重复性、管理性、‘机器友好型任务’。如此一来，人们就可以解放出来，为未来的临床试验贡献人类的创造力和联系，并专注于最重要的事情：患者。”

Fortrea 的 AI 创新工作室旨在：

  • 在 Fortrea 内部以及与我们的客户合作，为定制研究中心和申办者创新战略提供技术解决方案；
  • 开发全新的技术创新，为申办者、研究中心、患者和我们的团队全面改进临床试验的交付；以及
  • 通过增强技术支持现有的基础设施和运营，带来日益改善的全新工作方式，并打造一流的用户体验。

工作室正在开发的技术包括：支持智能手机的数据收集；用于文本理解和生成的专门大型语言模型；具有实值逻辑的符号 AI（即利用真实世界的场景和数据构建决策逻辑）；混合现实和增强智能；高级数据挖掘和预测分析；以及数字孪生。

此类技术的战略性应用有望在患者招募和保留、方案创建或优化、基于风险的质量监控以及整体交付速度和质量方面取得重大进展。这些技术还能为 Fortrea 的客户、研究中心和员工带来更好的患者体验和更高的生产力。

AI 创新工作室的发展将对 Fortrea 的临床技术平台至关重要，该平台旨在将临床试验技术集成到消费者层级、不受位置约束、全渠道、基于角色的体验中，只需通过一个屏幕即可访问。

“Fortrea 着眼于 CRO 行业的未来愿景，使我们能够面向未来，而非固守过去，”人工智能与机器学习副总裁 Brian Dolan 说道。“我们非常审慎周密，以负责任且合乎道德的方式开发和部署 AI，优先考虑出于正确的原因做正确的事情，保护患者的安全和隐私以及客户的知识产权。”

关于 Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的生命科学行业临床开发解决方案供应商。我们与新兴大型生物制药、生物技术、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为患者提供改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I 至 IV 期临床试验管理、临床药理和咨询服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有灵活专注的解决方案。关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，欲了解更多，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X（前称 Twitter）上关注我们。

Fortrea 联系方式：
Hima Inguva（投资者）– 877-495-0816，hima.inguva@fortrea.com
Jennifer Minx（传媒）– 919-410-4195，media@fortrea.com
Kate Dillon（传媒）– 646-818-9115，kdillon@prosek.com


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