Con Wynabox viaggi a sorpresa gratis in tutta Europa e per tutta la vita

10° Anniversario Wynabox: in palio 10 Golden Ticket per viaggiare a costo zero in Europa e ... per sempre

In Waynabox crediamo che le migliori esperienze siano quelle spontanee, non pianificate, inaspettate: per questo desideriamo regalare a dieci viaggiatori sempre nuove emozioni.” — Jordi Agustí, CEO Waynabox

MILANO, MI, ITALY, June 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Waynabox, azienda pioniera nell'organizzazione dei viaggi a sorpresa le cui destinazioni finali vengono scoperte dai viaggiatori solo 48h prima della partenza, festeggia 10 anni di attività nel segmento travel e si prepara a regalare a dieci fortunati altrettanti 'Golden Ticket' con viaggi gratuiti in Europa… a vita!L'iniziativa di Waynabox guarda alla cinematografia fantasy americana e si ispira al film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” in cui il protagonista, un istrionico Gene Wilder, invita i cinque fortunati che trovano un biglietto d’oro in una tavoletta di cioccolato a vivere un'esperienza a dir poco unica.Nel caso specifico i 10 vincitori Waynabox saranno selezionati a livello globale e verranno individuati:· 3 italiani· 3 spagnoli· 2 francesi· 1 tedesco· 1 olandeseTutti i partecipanti all'iniziativa riceveranno a casa una busta davvero molto speciale, contenente vari travel gift a sorpresa firmati Waynabox mentre il Golden Ticket si troverà solo in 10 buste.COME PARTECIPARETutte le persone che acquisteranno un prodotto Waynabox su www.waynabox.com/it - che sia un viaggio a sorpresa in Europa, su un'isola, un cofanetto regalo o una gift card - tra il 20 giugno e il 12 luglio 2024 parteciperanno al concorso a premi per vincere uno dei 'Golden Ticket' messi in palio.I fortunati riceveranno il premio sempre rigorosamente a sorpresa!L'adv campaign a supporto dell’iniziativa potrà essere seguita attraverso i social network di Waynabox, dove verranno annunciati i 'Golden Ticket' e altre informazioni.