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EBC被评为全球最受信赖券商及最佳CFD券商 

在WORLD FINANCE 世界金融杂志2024年全球大奖评选中，EBC集团揽获“全球最受信赖券商”和“全球最佳CFD券商”两项权威大奖

WORLD FINANCE已连续两年为EBC颁发大奖，体现了市场及投资者对EBC全球顶级监管、最强交易环境和全面安全保障的认可，进一步强化EBC全球领导者地位。

在WORLD FINANCE 世界金融杂志2024年全球大奖评选中，EBC揽获“全球最受信赖券商”和“全球最佳CFD券商”两项权威大奖, 彰显在透明度、客户服务及创新技术的卓越表现。

EBC屡获国际殊荣，WORLD FINANCE已连续两年为EBC颁发大奖，体现了市场及投资者对EBC全球顶级监管、最强交易环境和全面安全保障的认可，进一步强化EBC全球领导者地位。 

诚信尊重，获“全球最受信赖券商”大奖 

在全球最受信赖券商评选中，EBC被评为全球信任首选。全球顶级监管及始终公正透明信息，是EBC获得全球投资者信任的基础。EBC在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，拥英国FCA、澳洲ASIC和开曼CIMA三大顶级监管牌照。以世界顶级标准，为投资者的资产保驾护航。

同时，EBC始终为投资者提供专业、安全、高效稳定的交易环境。EBC每一位员工都在不懈努力，第一时间响应多样需求，并以同步全球顶尖机构的交易工具库，深度连接全球投资者。因领先的实力，EBC成为巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴。此外，EBC集团与全球顶尖学府牛津大学等持续深化合作关系，为客户提供透明高效的专业信息。 

精益求精，获“全球最佳CFD券商”大奖 

“全球最佳CFD券商”作为历年最具分量的行业大奖，其评选标准严苛，涵盖交易环境、透明度、客户服务、创新能力等多个维度，获得广泛的国际认可。EBC以最强交易环境，获“全球最佳CFD券商”殊荣。EBC直连全球36+顶级银行和非银机构流动性池，独创交易黑盒和交易空间，并依托专业HUB硬件，提供更优聚合报价。先进的软硬件架构、基于对等网络连接和256位SSL加密技术，实现毫秒级订单执行。 

EBC始终将客户的资金安全置于首位，为投资者资金隔离不确定性风险，除全球顶级监管，EBC英国与EBC开曼将投资者资金独立托管在英国巴克莱银行，享受AAA安全等级的保障。 

多个“全球最佳”的荣誉，见证EBC始终深耕行业生态，构建最强交易环境的努力。 

殊荣背后 是投资者与市场的信任

《世界金融》杂志的制作总监Jon Bentley评论道：“十多年来，世界金融外汇奖基于客户服务、信任、透明度和技术创新等关键因素，对金融业中的卓越企业进行表彰。在2024年，拥有全球顶级监管的EBC金融集团脱颖而出，获得了“全球最受信赖券商”和“全球最佳CFD券商”两项权威大奖。这反映了EBC金融集团在提供卓越服务、建立信任和始终透明行业信息方面的不懈努力。他们的创新技术、卓越服务及交易环境，已成为行业的标杆，突显了其在金融市场的领导地位。”

同时斩获两大权威大奖，体现了全球投资者及市场对EBC的信任与支持。展望未来，EBC将坚定初心，深化服务生态，与合作伙伴寻求更多元的全球机遇。 

更多关于EBC金融集团的信息，请访问: https://www.ebc.com/

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关于EBC金融集团 

EBC Financial Group 于2020年在英国伦敦成立，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团，在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡、吉隆坡、曼谷、利马索尔、雅加达、波哥大等多地设有分公司和办事处。   

EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223。   

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。秉持着诚信与尊重的原则，EBC致力于让每个认真交易的人，都被认真对待。   

EBC是巴塞罗那足球俱乐部在金融领域的官方合作伙伴，覆盖范围为亚太地区、拉丁美洲地区、中东、非洲和大洋洲。同时，EBC携手联合国基金会共同打败疟疾，改善全球卫生系统。2024年2月，EBC联手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，聚焦经济学热门议题及全球挑战，推动构建专业安全、透明高效的投资环境，促进社会进步发展。 

https://www.ebc.com/ 

Douglas Chew
EBC Financial Group
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