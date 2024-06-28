حصلت مجموعة EBC المالية على لقب "أكثر وسيط تداول فوركس موثوقية" و"أفضل وسيط عقود فروقات" في جوائز World Finance

حصلت مجموعة EBC المالية على تقدير مزدوج في جوائز World Finance Awards، حيث تسلط الضوء على ثقة المستثمرين العالميين في تنظيمها رفيع المستوى وبيئة التداول المتفوقة وتدابير الأمن المتنوعة من خلال جوائز "أكثر وسيط فوركس موثوق به" و"أفضل وسيط عقود الفروقات".

) تفخر مجموعة EBC المالية (EBC) بالإعلان عن تكريمها بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز World Finance Awards لعام 2024: وسيط الفوركس الأكثر ثقة وأفضل وسيط عقود الفروقات. تعكس هذه الجوائز التزام EBC الثابت بالشفافية والامتثال التنظيمي وخدمة العملاء الاستثنائية.

يسلط هذا التقدير المزدوج الضوء على ثقة المستثمرين العالميين في أوراق اعتماد EBC التنظيمية من الدرجة الأولى وبيئة التداول المتفوقة وتدابير الأمان المتنوعة، مما يعزز مكانة EBC كشركة رائدة عالميًا في الصناعة المالية.

التميز الشامل: أفضل وسيط لعقود الفروقات

تُعد جائزة "أفضل وسيط لعقود الفروقات" واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في الصناعة، حيث تُقيِّم الوسطاء على تنفيذ الطلبات وتحسين الأسعار وتجربة المستخدم وأمان الأموال ودعم التداول والابتكار. وباعتبارها الحائزة على الجائزة لعام 2024، فقد أظهرت EBC مزايا تنفيذ لا مثيل لها، حيث حققت أوقات تنفيذ الطلبات بسرعة تصل إلى 20 مللي ثانية، مع القدرة على تجميع ما يصل إلى 1000 طلب في الثانية، والحفاظ على معدل استقرار النظام بنسبة 98.75%.

الأساس الصادق: وسيط الفوركس الأكثر ثقة

إلى جانب جائزة "أفضل وسيط لعقود الفروقات"، تم تكريم EBC أيضًا باعتبارها "وسيط الفوركس الأكثر ثقة". تُبنى الثقة على أساس الامتثال التنظيمي الصارم، مما يضمن تنفيذ كل طلب بأمان وكفاءة، بدعم من فريق خدمة سريع الاستجابة وعروض متنوعة مصممة لتناسب ظروف السوق المختلفة.

في عام 2024، حصلت EBC Financial Group (Cayman) Limited على ترخيص تنظيمي كامل من هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، برقم تنظيمي 2038223، مما يدل على امتثال EBC الاستباقي لمتطلبات قضائية أوسع. حاليًا، تمتلك EBC تراخيص من الدرجة الأولى من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لكيانها في المملكة المتحدة، EBC Financial Group (UK) Ltd، بينما تخضع EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وEBC Financial Group (Cayman) Limited من قبل CIMA، وتلتزم بأعلى معايير التنظيم الذاتي والتدقيق المنتظم عبر الولايات القضائية.

أنشأت EBC فريق خدمة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم على مدار الساعة والحلول المتخصصة. من خلال مجموعة المواهب المحلية، تشارك EBC رؤى الصناعة والأدوات المتطورة والمعلومات في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء المستخدمين في المقدمة. كما تقدم EBC مجموعة شاملة من أدوات التداول والمؤشرات القابلة للتخصيص والشراكات المؤسسية العميقة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين في مراحل مختلفة.

الاعتراف بالصناعة وثقة العملاء

علق جون بنتلي، رئيس الإنتاج في مجلة World Finance، قائلاً: "لأكثر من عقد من الزمان، احتفلت جوائز World Finance Forex بإنجازات بارزة في صناعة الفوركس، حيث كرمت السماسرة بناءً على مقاييس رئيسية مثل خدمة العملاء والثقة والشفافية والابتكار التكنولوجي. في عام 2024، تميزت مجموعة EBC Financial Group، وهي وسيط منظم عالميًا، بفوزها بلقب أفضل وسيط CFD ووسيط FX الأكثر ثقة. يعكس هذا التزام مجموعة EBC Financial Group الثابت بتقديم خدمة استثنائية وتعزيز الثقة والحفاظ على الشفافية مع عملائها. لقد وضع نهجهم المبتكر وتفانيهم في التميز معيارًا في الصناعة، مما يسلط الضوء على مكانتهم كشركة رائدة في سوق الفوركس ".

إن الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين يؤكد ثقة ودعم المتداولين العالميين لشركة EBC ويمثل علامة فارقة مهمة في إنجازات EBC في الصناعة.

نتطلع إلى المستقبل

تشرف EBC بتلقي هذه الجوائز وهي ملتزمة بتقديم خدمات تداول متفوقة باستمرار وفهم اتجاهات الصناعة والقيادة في إطار الامتثال. وفي المستقبل، ستلتزم مجموعة EBC المالية بمبادئ النزاهة والاحترام، والحفاظ على أعلى معايير بيئات التداول، ودمج الخدمات والشراكات المتنوعة لبناء نظام مالي أكثر أمانًا وشمولاً لفرص الاستثمار العالمية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعةEBC المالية، يرجى زيارة.https://www.ebc.com/:

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعة خدماتها الشاملة التي تتضمن الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وبفضل مكاتبها التي تقع بشكل استراتيجي في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول والمزيد، تلبي مجموعة EBC احتياجات مجموعة متنوعة من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع مجموعة EBC المالية (أستراليا) المحدودة للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة EBC يوجد محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، والذين تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء هي الأهم، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

تعد EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. تعد EBC أيضًا شريكًا لحملة United to Beat Malaria ، وهي حملة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

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