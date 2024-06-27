2024 年 7 月，全球首届国际无人机大赛将照亮芽庄的天空

越南芽庄, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 7 月 13 日至 20 日，世界上首届国际无人机比赛—— 2024 年无人机灯光战：芽庄永恒魅力 (EGN 2024) 将在越南庆和省风景如画的海滨城市芽庄举行。



在两个晚上，来自中国、韩国、法国和阿联酋的四支队伍将在“魅力芽庄”和“奇迹之夜”的不同主题下展开角逐，每支队伍都拥有尖端的无人机技术。每个晚上将有两支队伍进行 20 分钟的表演，每队将进行至少 1,000 架无人机的惊艳展示。令人惊叹的空中舞台，以及被灯光和音乐照亮的芽庄天空，为观众带来最震撼的视觉和听觉体验。





“2024 年芽庄永恒魅力”将于 2024 年 7 月举行

EGN 2024 将成为越南旅游业的一个里程碑，因为今年将举办世界上规模最大的灯光节。一个月内，在庆和省芽庄市举行的八场演出将出动的无人机达到 8,000 架，确实令人难以置信，这意味着该国乃至东南亚最大规模的无人机空中灯光秀可能会创下新纪录。

该灯光节将突破无人机技术的界限，展示超轻型无人机、特轻型无人机和火力无人机等创新技术。

作为全球游客最期待的节日之一，预计 EGN 2024 将与世界上规模最大的灯光节旗鼓相当，例如缤纷悉尼灯光节（澳大利亚）、“光”节（法国）、排灯节（印度）和明亮圣诞节（巴西）。将超越传统的灯光节，带来前所未有的体验——一场海边科技、灯光、音乐和文化活动的盛宴。估计在这一最受期待的活动期间，约有 100 万国内外游客将抵达芽庄市。

Divo Tung Duong、Van Mai Huong、Phuong Ly 和 MONO 等越南著名艺术家的现场音乐表演将与无人机展示艺术相得益彰，为该节日营造出令人兴奋的音乐会般的氛围。

芽庄市以其迷人的自然风光、丰富的文化价值和一流的娱乐活动赢得了世界各地游客的青睐。这个夏天，日夜不停的活动激动人心，让此处显得更加热闹，包括夜生活体验、海洋探险之旅、购物大道、海上精彩表演等。国际海洋旅游节、Vinpearl 和 VinWonders 举办的 芽庄 WonderFest 以及 EGN 2024 等著名活动进一步彰显了芽庄市作为越南和东南亚领先娱乐中心的地位。

庆和省人民委员会副主席 Dinh Van Thieu 先生分享道：“EGN 2024 提供了机会，让庆和省和芽庄市提升文化艺术节潜力，并将该市打造为下一个最受欢迎的国际活动热门地点之一。我们希望 EGN 能够成为芽庄的特色，并成为世界级无人机表演不容错过的舞台。”

EGN 2024 由庆和省人民委员会指导，由庆和省旅游局和 Corex Business Solutions 组织举办。该活动拥有一批著名的合作伙伴和赞助商，包括 Vinpearl、VinWonders、Heineken、Agribank、VCN、Chicilon Media 等领先的越南和国际品牌。

该活动将于 7 月 13 日和 20 日连续两个星期六在 4 月 2 日广场 (2/4 广场) 和 芽庄 VinWonders 举行。通过以下方式为芽庄国际无人机比赛做好准备：https://www.facebook.com/egnfest

关于庆和省

庆和省位于越南中南海岸，海岸线绵延近 400 公里，全省有 1,000 多家旅游住宿机构。该省梦幻般的自然景观中，拥有碧绿海水拍打着的纯净白色沙滩，在国内外游客中久负盛名。进入庆和省的中心城市芽庄，呈现在游客面前的是各种高品质的旅游产品、令人垂涎的美味佳肴，以及一个由历史遗迹和著名地标组成的宝库。

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