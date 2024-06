KLEVV PRÉSENTE LA TOUTE NOUVELLE MÉMOIRE D'OVERCLOCKING/DE JEU FIT V DDR5

Ultimate Fit pour les pros

HONG KONG, June 27, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, la première marque de carte mémoire et de stockage pour les consommateurs présentée par Essencore, a la joie de vous dévoiler sa toute nouvelle mémoire de jeu FIT V DDR5 au design ultra-long et élégant.UN NOUVEAU DESIGN RÉVOLUTIONNAIRELes modules de la mémoire de jeu FIT V DDR5 de KLEVV sont disponibles en kits de 16 GB(16 GB x 1) et 32 GB (16 GB x 2), avec diverses fréquences d’horloge : 5600MT/s, 6000MT/s et 6400MT/s. Méticuleusement conçus pour les gamers, les créateurs de contenu et les utilisateurs occasionnels, et dans un souci d’économie, ces modules offrent des fonctionnalités de pointe et des performances de premier plan à des prix attractifs. Leur forme minimaliste de 33 mm de long a été rendue possible par le dissipateur de chaleur intégré en aluminium, avec une esthétique contemporaine et des finitions aux teintes claires qui accrochent le regard. Cette conception améliore de façon significative les performances ainsi que l’aspect visuel de la structure.UN CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE DE PROCHAINE GÉNÉRATIONLes modules de mémoire de jeu FIT V DDR5 proposent des fonctionnalités de pointe à des prix attractifs. L’exceptionnelle technologie de mémoire KLEVV, y compris le PMIC intégré, garantit des performances consistantes et une efficacité et une fiabilité puissantes. Le design en PCB multi-couche, qui est la marque de fabrique de KLEVV, accentue la force du signal et la robustesse de l’ensemble. Les modules FIT V DDR5 intègrent également un capteur thermique de précision permettant un calibrage optimal des performances et une ECC (correction efficace des erreurs) intégrée qui garantit des fonctionnalités et une fiabilité maximum. La mémoire de jeu FIT V DDR5 prend en charge les technologies INTEL XMP 3.0 et AMD EXPO afin d’extraire un maximum de performances.APPROUVÉE PAR LES PLUS GRANDES MARQUES DE CARTES MÈREKLEVV est fier de la qualité exceptionnelle de ses produits, obtenue au prix d’une expertise supérieure tant sur le plan matériel que sur celui de la conception. Cet engagement garantit que les modules de mémoire de jeu FIT V DDR5 excellent dans les tests QVL menés par les plus grandes et plus réputées marques de cartes-mère au monde. Que ce soit pour les derniers jeux AAA, une production inégalée dans la création de contenu ou un usage occasionnel, les modules de mémoire de jeu FIT V DDR5 sont prêts à fournir des performances ultra-rapidesGARANTIE ET DISPONIBILITÉLa mémoire de jeu FIT V DDR5 de KLEVV est fournie avec une garantie offrante une vie entière de tranquillité d’esprit et sera disponible dès juillet 2024. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni/ en France/ Espagne/ Allemagne. Vous pouvez vous rendre sur Amazon pour effectuer des achatINFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESFIT V DDR5 - https://www.klevv.com/ktw/products_details/memory/Klevv_FITV À PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, l’objectif d’Essencore Limited est de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est: « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, le principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVV s'est concentrée sur des modules de mémoire de jeux et des disques SSD de qualité supérieure. KLEVV s'engage à fournir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier plan, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent le meilleur de la vie. La mémoire/ SSD KLEVV a reçu la récompense du prix allemand Red Dot Design Award et du prix iF Design Award pour ses conceptions innovantes de ses produits. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com