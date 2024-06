Forest anuncia reposicionamento de marca e da estratégia de negócios

Foto Divulgação Forest

SãO PAULO, SP, BRASIL, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Na busca para liderar a economia circular no Brasil, Forest anuncia reposicionamento de marca e da estratégia de negóciosA Forest, consolidada no mercado brasileiro há quase 40 anos e proprietária do maior parque industrial de corte e rebobinamento de papéis da América Latina, revelou o propósito e anunciou sua nova identidade visual. Durante os últimos meses, os líderes da Forest e a Consultoria iN realizaram um processo de imersão que definiu os caminhos de expressão da marca, valores e arquétipos que atendem a atual visão de negócios.No processo de rebranding, conduzido de perto pelo Diretor de Marketing, Leonardo Reis, a empresa decidiu unir as marcas Forest Paper e Revita Ambiental e formar uma única: a Forest, como a empresa já é amplamente reconhecida. “Em vez de várias empresas de pequeno e médio porte, estamos comunicando a empresa como ela realmente é e deve ser reconhecida: uma grande e única, Forest. A organização em unidades de negócios reforça um aspecto competitivo fundamental: somos uma empresa verticalizada, da celulose ao papel formatado, passando pelo corte, rebobinamento e insumos como tubetes, paletes e cantoneiras.”A empresa agora contará com quatro unidades de negócios: UN Celulose com uma fábrica no Paraná; UN Papel com duas fábricas em São Paulo; UN Conversão com fábricas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo; e UN Insumos com fábricas em Santa Catarina e Paraná. A Forest conta ainda com centros logísticos avançados no Espírito Santo e Pernambuco e recentemente anunciou um escritório comercial em Miami.“O logotipo também passou por mudanças e o símbolo agora faz alusão aos ciclos do papel, podendo significar uma bobina de papel, um hydrapulper (tanque circular utilizado para desagregar o papel) ou até mesmo um cata-vento, mostrando do processamento da matéria-prima até o produto final”, explica Fábio Milnitzky, CEO da iN, que assinou a estratégia de reposicionamento e a nova identidade visual da Forest e já atendeu grandes marcas brasileiras como Avon, Livelo, Cyrela, Faber Castell e Ambev.“Nunca crescemos tão rápido em tão pouco tempo. Precisávamos atualizar a nossa forma de falar com o mercado e com as pessoas e nos reestruturar para atender o mercado de papel e celulose de forma integrada”, comenta o fundador e empresário, Mário Romancini, que nos últimos meses contratou novos diretores, adquiriu novas máquinas e equipamentos, lançou novos produtos, totalizando um investimento de cerca de R$ 60 milhões. “Todos os esforços estão sendo feitos para que a Forest seja reconhecida como referência em economia circular no Brasil”.O novo posicionamento da marca remete a um jeito de pensar que valoriza a circularidade de ideias, produtos e pessoas. “Mais do que entregar papel e celulose na medida e no tempo certo, buscamos valor no que pode ser repensado, reutilizado e reciclado. Acreditamos que a circularidade só é real quando o que criamos antecipa necessidades e retorna como prosperidade para todas as pessoas”, comenta o Diretor de Marketing.“Há quase 40 anos, o nosso papel é colocar a roda da economia para girar, entregando soluções personalizadas em papel e celulose com relações duradoras e prazos de entrega menores que o mercado em geral por conta de um centro de distribuição com localização estratégica para entregas rápidas. E a partir de agora, vamos tirar do papel ideias que geram valor e comunicar aos colaboradores, parceiros e clientes de forma mais clara”, comenta Romancini.Atualmente, a Forest é a maior distribuidora de papéis para embalagens do Brasil, tem capacidade produtiva anual de 300 mil toneladas de corte e rebobinamento de papéis e produz 60 mil toneladas de celulose a partir da desagregação de embalagens longa vida Para mais informações sobre a Forest, fale com a Alma Gestão:mayra.reis@almagestao.com.br e contato@almagestao.com.br+ 55 (11) 99834-7534