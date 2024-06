Spices and Seasonings Market to Hit US$ 41.2 Billion, Globally, By 2032 at 4.5% CAGR

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, June 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group, a leading market research company, has recently releases report titled โ€œ๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ (๐’๐š๐ฅ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐’๐š๐ฅ๐ญ ๐’๐ฎ๐›๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž๐ฌ, ๐‡๐ž๐ซ๐›๐ฌ, ๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐Œ๐ž๐š๐ญ & ๐๐จ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ, ๐’๐ง๐š๐œ๐ค๐ฌ & ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ, ๐’๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฌ, ๐’๐š๐ฎ๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ฌ, ๐๐š๐ค๐ž๐ซ๐ฒ & ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž๐ซ๐ฒ, ๐ ๐ซ๐จ๐ณ๐ž๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ, ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿโ€. The global spices and seasonings market size reached US$ 27.3 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 41.2 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 4.5% during 2024-2032.

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:โ€ฏ

โ— ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ:

Convenience foods often rely on spices and seasonings to enhance flavor profiles and mimic homemade dishes. Individuals expect these products to be tasty and satisfying, thereby driving the demand for a variety of spices and seasonings. Moreover, convenience food key players are continuously innovating to meet people demands for diverse flavors and cuisines. This is leading to the development of a wide range of spice blends and seasoning mixes tailored to different types of convenience foods, ranging from frozen meals to instant noodles.

โ— ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

Innovations in processing techniques, such as grinding, drying, and blending, allow key players to produce spices and seasonings with enhanced quality, flavor, and shelf life. This results in higher-quality products that meet individual expectations and preferences. Furthermore, automation in manufacturing processes is leading to increasing efficiency and productivity, enabling spice producers to meet growing demand while maintaining consistent quality standards. Besides this, advanced technology allows for better monitoring and control of the entire supply chain, ensuring the traceability and quality of spices and seasonings from farm to table.

โ— ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

As the food service industry is expanding, there is a higher demand for spices and seasonings as essential ingredients in restaurant kitchens, catering services, cafes, and other food service establishments. These businesses require a wide variety of spices and seasonings to create flavorful dishes and differentiate their offerings. In addition, food service operators continually innovate their menus to stay competitive and meet changing individual preferences. Spices and seasonings play a crucial role in menu innovation, allowing chefs to create unique and distinctive dishes that stand out in a crowded market.

๐“๐จ๐ฉ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— Ajinomoto Co. Inc.

โ— ARIAKE JAPAN Co. Ltd.

โ— Associated British Foods plc

โ— Baria Pepper Co. Ltd.

โ— Dรถhler GmbH

โ— DS Group

โ— EVEREST Food Products Pvt. Ltd.

โ— The Kraft Heinz Company

โ— Kerry Group plc

โ— McCormick & Company

โ— Olam International

โ— Sensient Technologies Corporation

โ— SHS Group

โ— Spice Hunter (Sauer Brands Inc.)

โ— Unilever plc

โ— Worlรฉe-Chemie GmbH

๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:

โ— Salt and Salt Substitutes

โ— Herbs

โ— Thyme

โ— Basil

โ— Oregano

โ— Parsley

โ— Others

โ— Spices

โ— Pepper

โ— Cardamom

โ— Cinnamon

โ— Clove

โ— Nutmeg

โ— Others

Spices represent the largest segment due to their widespread use across various cuisines across the globe.

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ— Meat & Poultry Products

โ— Snacks & Convenience Food

โ— Soups, Sauces and Dressings

โ— Bakery & Confectionery

โ— Frozen Products

โ— Beverages

โ— Others

Meat and poultry products account for the majority of the market share as people use a variety of spices and seasonings to customize the taste of their meat and poultry according to personal preferences and cultural influences.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

Asia Pacific enjoys the leading position in the spices and seasonings market on account of the increasing awareness about the health benefits associated with consuming natural herbs and spices.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The growing trend of premium convenience food products, such as gourmet frozen meals or artisanal snacks, necessitates higher-quality ingredients, including premium spices and seasonings. This is encouraging leading key players to source and incorporate high-quality, specialty spices, which is facilitating the growth of the market.

Additionally, culinary tourism and experiential dining are becoming popular trends, with people seeking immersive food experiences at home and abroad. This trend is driving interest in unique and exotic spices and seasonings that enable individuals to recreate authentic global flavors in their kitchens.

