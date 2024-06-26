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EBC金融集團在世界金融雜誌中攬獲「全球最受信賴券商」及「全球最佳CFD券商」兩項權威大獎

EBC金融集團在WORLD FINANCE 世界金融雜誌2024年全球大獎評選中，攬獲「全球最受信賴券商」及「全球最佳CFD券商」兩項權威大獎

EBC屢獲國際殊榮，WORLD FINANCE已連續兩年為EBC頒發大獎，體現了市場及投資者對EBC全球頂級監管、最強交易環境和全面安全保障的認可，進一步強化EBC全球領導者地位。

EBC金融集團（EBC）深感榮幸地宣佈，在WORLD FINANCE 世界金融雜誌2024年全球大獎評選中榮獲兩項極具聲望的獎項：「全球最受信賴券商」和「全球最佳CFD券商」。這些殊榮充分展示了EBC對透明度、全球頂級監管合規性和卓越客戶服務的堅定承諾。

EBC屢獲國際殊榮，WORLD FINANCE已連續兩年為EBC頒發大獎。此殊榮彰顯了全球投資者對EBC卓越的監管保障、出色的交易環境以及全面的安全措施的高度信任，進一步鞏固了EBC作為金融行業全球領導者的地位。

精益求精，全球最佳CFD券商
作為最負盛名的行業榮譽之一，「全球最佳CFD券商」旨在以嚴苛標準評估券商，涵蓋訂單執行、報價優化、使用者體驗、資金安全、交易支持和創新等多方面的表現 。作為 2024 年的獲獎者，EBC展現了無與倫比的執行優勢。通過超低延遲聚合、智慧訂單路由、精準執行演算法及卓越的系統穩定性，為用戶顯著提升交易體驗。

誠信尊重，全球最受信赖券商

除了「全球最佳CFD券商」獎外，EBC還被評為「全球最受信賴券商」。全球頂級監管及始終公正透明資訊，是EBC獲得全球投資者信任的基礎。 EBC在全球多個重要金融特區取得授權並受其監管，擁英國FCA、澳洲ASIC和開曼CIMA三大頂級監管執照。以世界頂級標準，為投資者的資產保駕護航。


同時，EBC始終為投資者提供專業、安全、高效穩定的交易環境以及 24/7 全天候服務團隊，提供全天候支援和專業解決方案。憑藉專業人才，EBC分享行業見解、頂尖交易工具和即時數據資訊，確保滿足使用者的多元需求。此外，EBC集團與全球頂尖學府牛津大學等持續深化合作關係，為客戶提供透明且有效率的專業資訊。

業內認可和全球投資者信賴

《 WORLD FINANCE 》雜誌製作總監Jon Bentley評論道：「 十多年來，世界金融外匯獎根據客戶服務、信任、透明度和技術創新等關鍵指標來表彰券商。2024年，全球頂級監管的EBC金融集團脫穎而出，獲得了「全球最佳CFD券商」和「全球最受信賴券商」兩項權威大獎。這反映了EBC金融集團堅定不移地致力於提供卓越的服務，建立信任和透明度的不懈努力。他們的創新技術和對卓越的奉獻精神為行業樹立了標杆，凸顯了他們作為外匯市場領導者的地位。」

期許與展望

EBC很榮幸獲得這些獎項，並致力於不斷提供卓越的交易服務，瞭解行業趨勢，並處於領先地位。展望未來，EBC將秉持誠信和尊重的原則，保持最高標準的交易環境，整合多元化的服務和合作夥伴關係，為全球投資機會構建更安全、更全面的金融生態系統。

有關EBC金融集團的更多資訊，請訪問： https://www.ebc.com/

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關於EBC金融集團

EBC Financial Group （EBC） 成立於受人尊敬的倫敦金融區，以其全面的服務套件而聞名，包括金融經紀、資產管理和全面的投資解決方案。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略性辦事處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。

EBC獲得了多個獎項的認可，以堅持最高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。

EBC集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過30年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協定到2015年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC堅持以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每一次投資者參與都得到應有的認真對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。EBC也是聯合國基金會「共同打敗瘧疾」的合作夥伴，該活動旨在改善全球健康結果。從2024年2月開始，EBC聯手牛津大學經濟系舉辦“經濟學家都做了什麼”系列研討會，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增進公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

Douglas Chew
EBC Financial Group
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