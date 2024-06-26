شركة Creatio ترفع رأسمالها بمقدار 200 مليون دولار أمريكي بتقييم 1.2 مليار دولار لتتصدر سوق أعمال المنصات بدون برمجة
EINPresswire.com/ -- تأتي جولة التمويل التي تقودها شركة Sapphire Ventures في أعقاب النمو القوي الذي حققته Creatio، مما يعكس ابتكار شركة Creatio المستمر في إدارة علاقات العملاء ومساحة أتمتة سير العمل من خلال منصتها بدون برمجة والمدعومة بالذكاء الصناعي.
Creatio، أعلنت اليوم الشركة الرائدة في مجال توفير منصة بدون برمجة لأتمتة إدارة علاقات العملاء وسير عمل المؤسسات بأقصى درجة من الحرية، عن زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بتقييم قدره 1.2 مليار دولار أمريكي ¹. قادت Sapphire Ventures جولة الاستثمار هذه، بمشاركة من شركة StepStone Group للأسواق الخاصة والمستثمرين الحاليين، و Volition Capital و Horizon Capital. الجولة عبارة عن استثمار للأقلية يركز على تعزيز التوسع العالمي لشركة Creatio، مع ترسيخ استراتيجية الشركة الثورية ورؤية المنتج، وفريق القيادة التي أثبتت جدواها وفريق إدارة ذو رؤية والالتزام منقطع النظير بنجاح العملاء والثابت دون تغيير
عامًا بعد عام، تحقق Creatio نموًا عالميًا في الإيرادات بنسبة 50%، مما يزيد بشكل كبير من قاعدة عملائها العالمية وشبكة الشركاء. جوهر هذا النجاح هو الوقت مقابل القيمة الذي تمنحه Creatio لعملائها بسبب ابتكارات النظام الأساسي المستمرة، بما في ذلك البنية البرمجية القابلة للتكوين والمساعد الذي يعمل بالذكاء الصناعي. وبفضل تقنيتها المتطورة إلى جانب الثقافة الفريدة للرعاية الحقيقية، تحقق الشركة نتائج مذهلة.
قالت Katherine Kostereva، الرئيس التنفيذي لشركة Creatio: "بالتعاون مع شركائنا وتحالوفاتنا تنفذ Creatio مهمة تقديم قيمة غير مسبوقة لعملائنا من حيث الوقت والقيمة من خلال مزيج قوي من العمل بدون أكواد برمجة والذكاء الصناعي". "سنواصل من خلال هذا الاستثمار تغيير نهج برمجيات المؤسسات التقليدية، مما يساعد عملائنا على تسريع الوقت للحصول على القيمة واستخدام التكنولوجيا كتمييز تنافسي في أعمالهم."
"يسعدنا أن نتشارك مع الرئيس التنفيذي Katherine Kostereva وفريق Creatio بأكمله. توفر منصة Creatio الحقيقية بدون أكواد برمجة والمدعومة بالذكاء الصناعي - المبنية على البنية البرمجية القابلة للتكوين مرونة استثنائية وسهولة الاستخدام تمكن عملاء المؤسسات من إنشاء التطبيقات ونشرها وتخصيصها بسرعة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام عبر إدارة علاقات العملاء وإدارة الحالات وأتمتة سير العمل . أكد “Rajeev Dham“ المدير العام لشركة Sapphire Ventures “لقد أتاحت قوة النظام الأساسي وسرعته بالإضافة إلى تفاني الفريق المتواصل تقديم عائد استثمار رائع ووقت لتحقيق القيمة لعملائهم.”
"نمو الشركة والتأثير الذي تجلبه منصة Creatio إلى مجتمع عملائها يثير إعجابنا لدرجة غير مسبوقة. كما أكد “Sean Cantwell” ريك الإداري في “Volition Capital” “تعالج Creatio ذهنية بائعي البرامج التقليديين التي تتسم بالتعقيد وتفتقر للمرونة ويمكّن المؤسسات من استبدال التقنيات القديمة بسلاسة، مما يوفر عائدًا رائدًا على الاستثمار في السوق”.
حصلت Creatio على الاعتراف كشركة رائدة وذات أداء قوي في العديد من تقارير إدارة علاقات العملاء (CRM)/بدون برمجة أو قليلة البرمجة من قبل Gartner وForrester ². وقد تم تصنيف منصتها بدون برمجة باعتبارها الرائدة الوحيدة في التقرير الأخير، The Forrester Wave™: الأنظمة الأساسية بأقل كتابة برمجية للمطورين المواطنين، الربع الأول من عام 2024.
كتب John Bratincevic، المحلل الرئيسي في شركة Forrester Research: "تعتبر Creatio خيارًا واضحًا لعملاء SaaS وخيارًا رائدًا للمؤسسات التي ترغب في المطور المحلي بشكل جيد وأتمتة فائقة على نطاق واسع".
تفخر شركة Creatio بخدمة أكبر المؤسسات في العالم، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل Colgate-Palmolive، وAMD، وMetLife، وOKI، وTop Build، وشركة الاتصالات السعودية، وغيرها الكثير.
بعد جولة الاستثمار، ستواصل Creatio تنفيذ رؤيتها وتعزيز التوجهات الإستراتيجية التالية:
1. قيادة الابتكارات في مجال الأعمال بدون برمجة والذكاء الصناعي ستضاعف الشركة استثماراتها في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع التطوير بمساعدة الذكاء الصناعي وقدرات المساعد التجريبي. لضمان أتمتة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير بدون برمجة، ستواصل Creatio الابتكار في مجال الحوكمة بدون برمجة وALM (إدارة دورة حياة التطبيق). بالإضافة إلى ذلك، ستوسع Creatio محفظتها من المكونات والقوالب الجاهزة للاستخدام والمصممة خصيصًا لمختلف القطاعات، بما في ذلك كمثال وليس للحصر: الخدمات المالية والتأمين والتصنيع والتوزيع.
2. توسيع قناة الشركاء على مستوى العالم تحافظ شركة Creatio على استراتيجية وثقافة تركز على الشركاء، حيث يأتي 50% من أعمالها من شركائنا، تحالوفاتنا العالمية. حصل برنامج شركاء Creatio على تصنيف 5 نجوم في دليل برنامج شركاء CRN لمدة سبع سنوات متتالية. تخدم Creatio بالتعاون مع شركائها آلاف العملاء في 100 دولة يستخدمون المنصة بـ 23 لغة مختلفة. ستعمل Creatio من خلال الاستثمار الجديد على تمكين شبكة قنواتها بشكل أكبر لتقديم نتائج أعمال رائعة للعملاء بشكل مشترك.
3. ننمو كفريق واحد
لدى Creatio فريق عالمي يضم ممثلين في 25 دولة. يعد العمل كفريق واحد جزءًا مميزًا من الحمض النووي للشركة. ستوسع Creatio فريقها بشكل أكبر في جميع المجالات الرئيسية (البحث والتطوير، ونجاح العملاء، والتسويق، والمبيعات، وما إلى ذلك) للحفاظ على النتائج المباشرة واللمسة الشخصية. انطلاقًا من "الرعاية الحقيقية"، التي تمثل القيمة الأساسية لشركة Creatio، ستواصل الشركة بناء علاقات هادفة وطويلة الأمد مع عملائها وشركائها.
PR Creatio
Creatio، أعلنت اليوم الشركة الرائدة في مجال توفير منصة بدون برمجة لأتمتة إدارة علاقات العملاء وسير عمل المؤسسات بأقصى درجة من الحرية، عن زيادة رأسمالها بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بتقييم قدره 1.2 مليار دولار أمريكي ¹. قادت Sapphire Ventures جولة الاستثمار هذه، بمشاركة من شركة StepStone Group للأسواق الخاصة والمستثمرين الحاليين، و Volition Capital و Horizon Capital. الجولة عبارة عن استثمار للأقلية يركز على تعزيز التوسع العالمي لشركة Creatio، مع ترسيخ استراتيجية الشركة الثورية ورؤية المنتج، وفريق القيادة التي أثبتت جدواها وفريق إدارة ذو رؤية والالتزام منقطع النظير بنجاح العملاء والثابت دون تغيير
عامًا بعد عام، تحقق Creatio نموًا عالميًا في الإيرادات بنسبة 50%، مما يزيد بشكل كبير من قاعدة عملائها العالمية وشبكة الشركاء. جوهر هذا النجاح هو الوقت مقابل القيمة الذي تمنحه Creatio لعملائها بسبب ابتكارات النظام الأساسي المستمرة، بما في ذلك البنية البرمجية القابلة للتكوين والمساعد الذي يعمل بالذكاء الصناعي. وبفضل تقنيتها المتطورة إلى جانب الثقافة الفريدة للرعاية الحقيقية، تحقق الشركة نتائج مذهلة.
قالت Katherine Kostereva، الرئيس التنفيذي لشركة Creatio: "بالتعاون مع شركائنا وتحالوفاتنا تنفذ Creatio مهمة تقديم قيمة غير مسبوقة لعملائنا من حيث الوقت والقيمة من خلال مزيج قوي من العمل بدون أكواد برمجة والذكاء الصناعي". "سنواصل من خلال هذا الاستثمار تغيير نهج برمجيات المؤسسات التقليدية، مما يساعد عملائنا على تسريع الوقت للحصول على القيمة واستخدام التكنولوجيا كتمييز تنافسي في أعمالهم."
"يسعدنا أن نتشارك مع الرئيس التنفيذي Katherine Kostereva وفريق Creatio بأكمله. توفر منصة Creatio الحقيقية بدون أكواد برمجة والمدعومة بالذكاء الصناعي - المبنية على البنية البرمجية القابلة للتكوين مرونة استثنائية وسهولة الاستخدام تمكن عملاء المؤسسات من إنشاء التطبيقات ونشرها وتخصيصها بسرعة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام عبر إدارة علاقات العملاء وإدارة الحالات وأتمتة سير العمل . أكد “Rajeev Dham“ المدير العام لشركة Sapphire Ventures “لقد أتاحت قوة النظام الأساسي وسرعته بالإضافة إلى تفاني الفريق المتواصل تقديم عائد استثمار رائع ووقت لتحقيق القيمة لعملائهم.”
"نمو الشركة والتأثير الذي تجلبه منصة Creatio إلى مجتمع عملائها يثير إعجابنا لدرجة غير مسبوقة. كما أكد “Sean Cantwell” ريك الإداري في “Volition Capital” “تعالج Creatio ذهنية بائعي البرامج التقليديين التي تتسم بالتعقيد وتفتقر للمرونة ويمكّن المؤسسات من استبدال التقنيات القديمة بسلاسة، مما يوفر عائدًا رائدًا على الاستثمار في السوق”.
حصلت Creatio على الاعتراف كشركة رائدة وذات أداء قوي في العديد من تقارير إدارة علاقات العملاء (CRM)/بدون برمجة أو قليلة البرمجة من قبل Gartner وForrester ². وقد تم تصنيف منصتها بدون برمجة باعتبارها الرائدة الوحيدة في التقرير الأخير، The Forrester Wave™: الأنظمة الأساسية بأقل كتابة برمجية للمطورين المواطنين، الربع الأول من عام 2024.
كتب John Bratincevic، المحلل الرئيسي في شركة Forrester Research: "تعتبر Creatio خيارًا واضحًا لعملاء SaaS وخيارًا رائدًا للمؤسسات التي ترغب في المطور المحلي بشكل جيد وأتمتة فائقة على نطاق واسع".
تفخر شركة Creatio بخدمة أكبر المؤسسات في العالم، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل Colgate-Palmolive، وAMD، وMetLife، وOKI، وTop Build، وشركة الاتصالات السعودية، وغيرها الكثير.
بعد جولة الاستثمار، ستواصل Creatio تنفيذ رؤيتها وتعزيز التوجهات الإستراتيجية التالية:
1. قيادة الابتكارات في مجال الأعمال بدون برمجة والذكاء الصناعي ستضاعف الشركة استثماراتها في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع التطوير بمساعدة الذكاء الصناعي وقدرات المساعد التجريبي. لضمان أتمتة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير بدون برمجة، ستواصل Creatio الابتكار في مجال الحوكمة بدون برمجة وALM (إدارة دورة حياة التطبيق). بالإضافة إلى ذلك، ستوسع Creatio محفظتها من المكونات والقوالب الجاهزة للاستخدام والمصممة خصيصًا لمختلف القطاعات، بما في ذلك كمثال وليس للحصر: الخدمات المالية والتأمين والتصنيع والتوزيع.
2. توسيع قناة الشركاء على مستوى العالم تحافظ شركة Creatio على استراتيجية وثقافة تركز على الشركاء، حيث يأتي 50% من أعمالها من شركائنا، تحالوفاتنا العالمية. حصل برنامج شركاء Creatio على تصنيف 5 نجوم في دليل برنامج شركاء CRN لمدة سبع سنوات متتالية. تخدم Creatio بالتعاون مع شركائها آلاف العملاء في 100 دولة يستخدمون المنصة بـ 23 لغة مختلفة. ستعمل Creatio من خلال الاستثمار الجديد على تمكين شبكة قنواتها بشكل أكبر لتقديم نتائج أعمال رائعة للعملاء بشكل مشترك.
3. ننمو كفريق واحد
لدى Creatio فريق عالمي يضم ممثلين في 25 دولة. يعد العمل كفريق واحد جزءًا مميزًا من الحمض النووي للشركة. ستوسع Creatio فريقها بشكل أكبر في جميع المجالات الرئيسية (البحث والتطوير، ونجاح العملاء، والتسويق، والمبيعات، وما إلى ذلك) للحفاظ على النتائج المباشرة واللمسة الشخصية. انطلاقًا من "الرعاية الحقيقية"، التي تمثل القيمة الأساسية لشركة Creatio، ستواصل الشركة بناء علاقات هادفة وطويلة الأمد مع عملائها وشركائها.
PR Creatio
Creatio
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