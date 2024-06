Creatio haalt $200 miljoen op bij een waardering van $1,2 miljard om de no-code bedrijfsmarkt te leiden

De investeringsonde reageerdop de groei van Creatio. Het weerspiegelt de innovatie door middel van zijn AI-aangedreven no-code platform.

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio, een toonaangevende leverancier van een no-code platform om CRM en bedrijfsworkflows met een maximale mate van vrijheid te automatiseren, heeft vandaag aangekondigd dat het een kapitaalverhoging van $200 miljoen heeft opgehaald tegen een waardering van $1,2 miljard. De investeringsronde staat onder leiding van Sapphire Ventures, met deelname van StepStone Group en huidige investeerders Volition Capital en Horizon Capital. De ronde is een minderheidsinvestering gericht op het stimuleren van de wereldwijde expansie van Creatio, met behoud van de disruptieve strategie en productvisie van het bedrijf, het bewezen leiderschapsteam en de ongeëvenaarde toewijding aan het succes van klanten.Jaar na jaar levert Creatio een wereldklasse omzetgroei van 50%, waarbij het zijn wereldwijde klantenbestand en partnernetwerk aanzienlijk vergroot. Kern van dit succes is de time-to-value die Creatio aan zijn klanten biedt. Ze doet dit dankzij voortdurende platforminnovaties, waaronder een samenstelbare architectuur en de Gen AI-aangedreven Copilot. Dankzij zijn geavanceerde technologie in combinatie met een unieke cultuur van oprechte zorg naar haar klanten, behaalt het bedrijf indrukwekkende retentieresultaten.“Samen met onze partners heeft Creatio als missie om, met de hulp van de krachtige combinatie van no-code en AI, een ongekende time-to-value aan onze klanten te leveren”, zei Katherine Kostereva, de CEO van Creatio. “Met deze investering zullen we doorgaan met het ‘disrupte van de traditionele benadering van bedrijfssoftware, waarbij we onze klanten helpen om de time-to-value te versnellen en technologie te gebruiken als een competitief onderscheidend vermogen in hun bedrijf.”“We zijn verheugd om samen te werken met CEO Katherine Kostereva en het hele Creatio team. Creatio’s echte AI-aangedreven no-code platform - gebouwd op een unieke, samenstelbare architectuur - biedt uitzonderlijke flexibiliteit en bruikbaarheid waarmee zakelijke klanten snel applicaties kunnen bouwen, implementeren en personaliseren voor een verscheidenheid aan gebruiksscenario’s binnen CRM, casemanagement en workflowautomatisering . De kracht en flexibiliteit van het platform, gecombineerd met de niet aflatende toewijding van het team, hebben ervoor gezorgd dat ze een opmerkelijke ROI en time-to-value voor hun klanten hebben kunnen realiseren”, aldus Rajeev Dham, Managing Director bij Sapphire Ventures.“We zijn enorm onder de indruk van de groei van het bedrijf en de impact die Creatio’s platform heeft op zijn klantenkring. Creatio adresseert de complexiteit en inflexibiliteit van traditionele softwareleveranciers en stelt organisaties in staat om naadloos verouderde technologieën te vervangen, waardoor er een marktleidende ROI wordt gerealiseerd”, zei Sean Cantwell, Managing Partner bij Volition Capital.Creatio wordt door Gartner en Forrester in meerdere low-code/no-code en CRM rapporten als leider en sterke performer erkend. Zijn no-code platform is benoemd tot de enige leider in het recente rapport, The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024.“Creatio is een voor de hand liggende keuze voor zijn SaaS klanten en een toonaangevende optie voor ondernemingen die graag een goed bestuurde citizen development en superieure automatisering op schaal willen”, schreef John Bratincevic, hoofdanalist bij Forrester Research.Creatio werkt trots samen met de grootste organisation in de wereld, waaronder giganten zoals Colgate-Palmolive, AMD, Metllife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company and vele anderen.Na de investeringsronde zal Creatio doorgaan met het uitvoeren van zijn visie en het versterken van de volgende strategische richtingen:1. Het stimuleren van innovaties in no-code en AIHet bedrijf zal zijn investeringen in R&D verdubbelen, met de focus op het uitbreiden van AI-ondersteunde development en Copilot mogelijkheden. Om een snelle, veilige en schaalbare no-code automatisering te garanderen, zal Creatio blijven innoveren op het gebied van no-code governance en ALM (Application Lifecycle Management). Daarnaast zal Creatio zijn portfolio van kant-en-klare componenten en templates uitbreiden, afgestemd op verschillende sectoren zoals financiële dienstverlening, verzekeringen, productie en distributie, om er maar een paar te noemen.2. Het partnerkanaal wereldwijd uitbreidenCreatio houdt vast aan een partnergerichte strategie en cultuur, waarbij 50% van de omzet van kpartners afkomstig is. Creatio’s partnerprogramma heeft zeven opeenvolgende jaren een 5-sterrenbeoordeling ontvangen in de CRN Partner Program Guide. Samen met zijn partners bedient Creatio duizenden klanten in 100 landen die het platform in 23 verschillende talen gebruiken. Met de nieuwe investering zal Creatio zijn partner netwerk verder versterken om gezamenlijk opmerkelijke bedrijfsresultaten aan klanten te leveren.3. Het groeien als één teamCreatio heeft een wereldwijd team met vertegenwoordigers in 25 landen. Als één team opereren is een bepalend onderdeel van het DNA van het bedrijf. Creatio zal zijn team verder uitbreiden over alle belangrijke gebieden (R&D, klantensucces, marketing, Sales, enz.) om blijvend directe resultaten en een gepersonaliseerde benadering te leveren. Gedreven door oprechte zorg, wat de kernwaarde van Creatio is, zal het bedrijf blijven bouwen aan betekenisvolle en langdurige relaties met zijn klanten en partners.