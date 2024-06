Creatio raccoglie 200 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 1,2 miliardi

Il round di finanziamento segue la forte crescita di Creatio e riflette la continua innovazione alla sua piattaforma no-code.

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, June 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Creatio, fornitore leader di una piattaforma no-code di automatizzazione del CRM e dei processi con il massimo livello di libertà, ha annunciato oggi un aumento di capitale di 200 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 1,2 miliardi1. Il round di investimento è guidato da Sapphire Ventures, con la partecipazione di StepStone Group e degli attuali investitori, Volition Capital e Horizon Capital. Si tratta di un investimento di minoranza, concentrandosi sull'espansione globale di Creatio, la strategia dirompente e la visione prodotto dell'azienda, il collaudato team di leadership e l'impegno senza pari per il successo dei clienti rimangono gli stessi.Anno dopo anno, Creatio registra una crescita dei ricavi del 50%, aumentando significativamente la sua base di clienti globali e la rete di partner. Alla base di questo successo c'è il time-to-value che Creatio offre ai propri clienti grazie alle continue innovazioni della piattaforma, tra cui l'architettura componibile e il Copilot alimentato da Gen AI. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia e a una cultura unica, caratterizzata da un'autentica attenzione verso i clienti, l'azienda ottiene risultati impressionanti in termini di fidelizzazione dei clienti.“Insieme ai nostri partner di canale, la missione di Creatio è quella di offrire un time-to-value senza precedenti ai nostri clienti attraverso la potente combinazione di no-code e AI”, ha dichiarato Katherine Kostereva, CEO di Creatio. “Con questo investimento, continueremo a rivoluzionare l'approccio tradizionale al software aziendale, aiutando i nostri clienti ad accelerare il time-to-value e ad utilizzare la tecnologia come elemento di differenziazione competitiva nel loro business”."Siamo entusiasti di collaborare con la CEO Katherine Kostereva e l'intero team di Creatio. La piattaforma veramente no-code alimentata dall'AI di Creatio, basata su un'architettura unica e componibile, offre una flessibilità e una facilità d’uso eccezionali che consentono ai clienti di creare, distribuire e personalizzare rapidamente le applicazioni per una varietà di use cases tra cui CRM, gestione dei casi e automazione dei processi. La potenza e l'agilità della piattaforma, combinate con la dedizione incessante del team, hanno permesso di fornire un ROI e un time-to-value notevoli ai loro clienti", ha dichiarato Rajeev Dham, Amministratore Delegato di Sapphire Ventures.“Siamo estremamente colpiti dalla crescita dell'azienda e dall'impatto che la piattaforma di Creatio ha sulla sua community di clienti. Creatio si differenzia della complessità e dell’inflessibilità dei fornitori di software tradizionali e permette alle organizzazioni di sostituire senza problemi le tecnologie obsolete, offrendo un ROI leader sul mercato”, queste le parole di Sean Cantwell, Managing Partner di Volition Capital.Creatio è riconosciuta come leader e strong performer in numerosi analisi di Gartner e Forrester2 per quanto riguarda le piattaforme Low-Code/No-Code e CRM. La sua piattaforma no-code è stata posizionata come unico leader nel recente report "The Forrester Wave™: Low-Code Platforms for Citizen Developers, Q1 2024".“Creatio è una scelta ovvia per i clienti SaaS, nonché l'opzione principale per le aziende che desiderano un citizen development ben governato e un'automazione superiore su larga scala”, scrive John Bratincevic, Analista Principale di Forrester Research.Creatio serve con orgoglio le più grandi organizzazioni del mondo, inclusi giganti del settore come Colgate-Palmolive, AMD, MetLife, OKI, Top Build, Saudi Telecom Company e molti altri.A seguito del round di investimento, Creatio continuerà ad attuare la sua visione e a rafforzare le seguenti direzioni strategiche:1. Spingendo le innovazioni No-Code e AIL'azienda intensificherà i suoi investimenti in R&D, concentrandosi sull'espansione dello sviluppo assistito dall'IA e delle capacità di Copilot. Per garantire un'automazione no-code rapida, sicura e scalabile, Creatio continuerà a innovare nello spazio della governance no-code e della gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM). Inoltre, Creatio amplierà il suo portfolio di componenti e modelli pronti all'uso, adattati a diversi settori verticali, tra cui servizi finanziari, assicurazioni, manufacturing e distribuzione, ad esempio.2. Espansione del canale partner a livello globaleCreatio mantiene una strategia e una cultura centrate sui partner, con il 50% del suo business provenienti dai partners. Il programma per partner di Creatio ha ricevuto un punteggio di 5 nella CRN Partner Program Guide per sette anni consecutivi. Insieme ai suoi partners, Creatio serve migliaia di clienti in 100 Paesi che utilizzano la piattaforma in 23 lingue diverse. Con il nuovo investimento, Creatio rafforzerà ulteriormente la sua rete di partners per fornire congiuntamente risultati notevoli ai clienti.3. Far crescere il teamCreatio dispone di un team di livello globale con rappresentanti in 25 Paesi. Operare come un'unica squadra è parte integrante del DNA dell'azienda. Creatio espanderà ulteriormente il proprio team in tutte le aree chiave (R&D, successo dei clienti, marketing, vendite, ecc.) per continuare a raggiungere risultati immediati e fornire un tocco personalizzato. Guidata da Genuine Care, Creatio continuerà ad allacciare relazioni significative e durature con i propri clienti e partner.Chi è CreatioCreatio è un fornitore leader di una piattaforma no-code di automatizzazione del CRM e dei processi con il massimo livello di libertà. Ogni giorno vengono lanciati milioni di processi sulla nostra piattaforma in 100 Paesi da migliaia di clienti. La genuina attenzione nei confronti dei nostri partner e clienti è un elemento distintivo del DNA di Creatio.Ulteriori informazioni su www.creatio.comChi è Sapphire VenturesSapphire è una società globale di venture capital nel settore software con un patrimonio netto di oltre 10 miliardi di dollari e membri del team dislocati ad Austin, Londra, New York, Menlo Park e San Francisco. Da oltre due decenni Sapphire collabora con team visionari e fondi venture per aiutare a far crescere le aziende più importanti. Dalla sua fondazione, Sapphire ha investito in oltre 170 società a livello globale, dando vita a più di 30 quotazioni in borsa e 45 acquisizioni. Il team Portfolio Growth di Sapphire, composto da operatori esperti, offre una combinazione strategica di servizi, strumenti e risorse a valore aggiunto, progettati per supportare i leader delle società di portafoglio nella loro scalata.Chi è Volition CapitalVolition Capital è una società di growth equity con sede a Boston che investe principalmente in società a forte crescita, di proprietà dei fondatori, nei settori software, Internet e consumo. Fondata nel 2010, Volition gestisce oltre 1,7 miliardi di dollari di asset e ha investito e/o fornito consulenza a più di 40 società negli Stati Uniti e in Canada. L'azienda collabora selettivamente con i fondatori per aiutarli a realizzare le loro massime aspirazioni per le loro imprese. Per ulteriori informazioni, visita http://www.volitioncapital.com. Chi è Horizon CapitalHorizon Capital è una società di private equity leader in Europa con un AUM di oltre 1,6 miliardi di dollari, che investe attraverso fondi con un mandato di 30 anni e sostenuta da investitori istituzionali con un capitale di oltre 700 miliardi di dollari. L'azienda è un partner attivo e a valore aggiunto, che investe in imprenditori visionari che guidano aziende in rapida crescita, principalmente nei settori della tecnologia, dell'e-commerce e delle industrie innovative. L'azienda è nota per il suo solido team, la sua governance, la creazione di valore e il suo track record.¹ Il finanziamento di $200 milioni comprende sia il capitale primario che le vendite secondarie.² The Forrester Wave™: The Low-Code Platforms For Citizen Developers, Q1 2024 (a leader).The Forrester Wave™: Customer Service Solutions, Q1 2024 (a strong performer).The Forrester Wave™: Financial Services CRM, Q3 2023 (a strong performer).The Forrester Wave™: Sales Force Automation Solutions, Q3 2023 (a strong performer).