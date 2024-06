El Greco Mudanza y Almacén y Place of Hope Lanzan Alianza Innovadora Contra la Trata de Personas

El Greco se Asocia con Place of Hope para Combatir la Trata de Personas Primer Grupo de Empleados de El Greco Completa Capacitación sobre la Trata de Personas

Nueva Iniciativa Movilizará a Empresas de Mudanzas para Combatir la Trata de Personas en Todo el País

Como padre y ex policía, esta causa es muy importante para mí.” — Spero Georgedakis, fundador y CEO de El Greco Mudanza y Almacén

WEST PALM BEACH, FL, UNITED STATES, June 25, 2024 / EINPresswire.com / -- El Greco Mudanza y Almacén , líder en la industria de mudanzas, se enorgullece de anunciar una alianza única con Place of Hope, una organización sin fines de lucro que lucha contra la trata de personas. Esta iniciativa histórica, la primera de su tipo en el país, tiene como objetivo aprovechar la posición única de los profesionales de mudanzas para identificar y denunciar la trata de personas.Florida es el tercer estado en los EE. UU. con más llamadas a la Línea Nacional contra la Trata de Personas, con puntos críticos en ciudades como Tampa, Orlando, Miami-Fort Lauderdale, West Palm Beach y Fort Myers, todas áreas donde El Greco opera. "Como padre y ex policía, esta causa es muy importante para mí", dijo Spero Georgedakis, fundador y CEO de El Greco Mudanza y Almacén. "Nuestros equipos de mudanza entran y salen de casas todos los días, viajando por todo el país, incluyendo paradas de camiones y áreas de descanso donde a menudo ocurre la trata. Esta iniciativa nos permite tener un impacto directo en nuestras comunidades".Un pilar de esta alianza es entrenar a más de 600 empleados de El Greco para que puedan reconocer y responder a las señales de trata. Este entrenamiento, que comenzó este mes en la Academia de Superhéroes de Mudanzas de El Greco, está dirigido por expertos de Place of Hope. "Los equipos de El Greco están en una posición única para observar y actuar sobre las señales de trata debido a sus interacciones directas con las familias", dijo Charles Bender, CEO fundador de Place of Hope. "Su postura proactiva y su entrenamiento integral establecen un nuevo estándar para el compromiso de la industria en la lucha contra la trata".Para amplificar la iniciativa, El Greco lanzará las vallas publicitarias por toda Florida y decorará un camión de mudanzas con mensajes contra la trata. Este camión, como una publicación móvil, creará conciencia mientras que viaja de estado a estado e incluirá un código QR que dirigirá a las personas y víctimas sobre cómo obtener ayuda. Place of Hope se dedica a crear conciencia y educar a la comunidad sobre la trata de personas, y apoya a los sobrevivientes con programas integrales de recuperación, que incluyen terapia, capacitación para la vida y cuidado de crianza en un ambiente familiar y acogedor.Para aprender a reconocer las señales de trata o involucrarse, visite PlaceofHope.com. Denuncie sospechas de trata llamando a la Línea Directa de Florida al 1-855-FLA-SAFE o a la Línea Nacional al 1-888-373-7888, o envíe un mensaje de texto con la palabra HELP a BEFREE (233733).###Acerca de Place of Hope:Place of Hope es una organización cristiana con licencia estatal dedicada a niños y familias. Su enfoque principal es proveer programas y servicios que rompan los ciclos de abuso, negligencia, falta de vivienda, pobreza y trata de personas. Desde su apertura en 2001, Place of Hope ha ayudado a más de 30,000 personas, incluyendo niños en hogares de acogida, jóvenes que han dejado el sistema de acogida, jóvenes sin hogar, madres solteras y sobrevivientes de la trata. Es una de las organizaciones residenciales más grandes y diversas en el condado de Palm Beach y la Costa del Tesoro. Place of Hope ha sido reconocida como la organización benéfica número uno en su categoría en Estados Unidos por Charity Navigator, con una puntuación perfecta de 100 y una calificación de 4 estrellas.Acerca de El Greco Mudanza y Almacén:La Asociación Americana de Transporte por Carretera nombró a El Greco como "Mudancero del Año" en 2024, siendo la primera y única empresa de reubicación total del mundo. El Greco Relocation Systems ofrece servicios de bienes raíces, seguros y títulos de propiedad, eliminación de basura y escombros, transporte de automóviles y, por supuesto, mudanza y almacenamiento. Durante más de 25 años, Spero Georgedakis, el "Griego Bueno", ha brindado servicios innovadores en el sur de Florida.Reconocido por revolucionar la percepción de la industria, Spero y su equipo se comprometen a brindar la "Mejor Mudanza de la Historia", priorizando el respeto al cliente y un servicio excepcional. Con sede en el sur de Florida y sucursales en todo el estado, El Greco es la empresa de mudanzas oficial de numerosos equipos deportivos de Florida, incluyendo Orlando City SC, Orlando Pride, Orlando Magic, Orlando Solar Bears, Miami HEAT, Miami Marlins, Tampa Bay Rays, Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Rowdies, Inter Miami CF, University of Miami Hurricanes, Florida International University Golden Panthers, Florida Atlantic University Owls y los University of Florida Gators. El Greco también colabora con los Lakeland Flying Tigers, JetBlue Park en Fort Myers (sede de entrenamiento de primavera de los Boston Red Sox) y el estadio Roger Dean Chevrolet en Jupiter (sede de entrenamiento de primavera de los Miami Marlins y los St. Louis Cardinals).