Probe Gold annonce ses plans d’exploration pour l’été sur les propriétés du secteur Détour Québec

Faits saillants :



Lancement d’une première phase de levés géochimiques régionaux de type MMI couvrant la découverte de Cu-Au-Ag-Mo à La Peltrie et le secteur d’intérêt à Détour Ouest, dans le but d’identifier des cibles prioritaires pour des minéralisations à haute teneur en or et en cuivre.

Début d’études structurales couvrant la partie ouest de la zone aurifère Lower Détour et le secteur de la découverte de Cu-Au-Ag-Mo à La Peltrie, dans le but d’aider à mieux définir des cibles de forage prioritaires.

Planification d’un programme de forage en phase II au deuxième semestre de l’année, en fonction des résultats des programmes d’exploration de la phase I.



TORONTO, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer ses plans d’exploration pour l’été 2024 ainsi qu’une mise à jour sur l’avancement des activités d’exploration sur son projet aurifère Détour Québec. Probe entreprendra des levés pédogéochimiques de type Mobile Metal Ion (« MMI ») couvrant le secteur de la découverte de Cu-Au-Ag-Mo à La Peltrie et le secteur Détour Ouest, à proximité de la mine d’or Detour Lake d’Agnico Eagle (figure 1). L’efficacité de la technique pédogéochimique MMI à détecter la présence de minéralisation aurifère a été démontrée sur des propriétés adjacentes dans la ceinture de Détour et sera utilisée sur les projets Détour Ouest et La Peltrie de la Société pour identifier des cibles potentielles à haute teneur en or et/ou en cuivre. De plus, Probe entreprend des études structurales avancées pour aider à raffiner ses modèles géologiques et structuraux et définir des secteurs plus propices à la déposition de l’or. Lorsque les levés de sols et les études structurales auront été complétés, la Société espère tester par forage de nouvelles cibles au deuxième semestre de l’année.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Détour est l’une des pierres angulaires de notre portefeuille de projets d’exploration et nous procure un énorme potentiel pour de nouvelles découvertes d’or et de métaux de base à proximité immédiate d’une grande mine d’or au Canada. Avec nos programmes antérieurs, notre modèle d’exploration s’est beaucoup raffiné et nos programmes pour 2024 ont pour but de tirer profit de ces connaissances et de progresser vers un programme de forage d’exploration fructueux tant à Détour Ouest qu’à La Peltrie. Avec les résultats géophysiques antérieurs, combinés aux données géochimiques et à la modélisation structurale de cet été, nous serons bien placés pour identifier et prioriser des cibles en fonction de la teneur potentielle dans notre quête pour la prochaine découverte. »

Une équipe a été mobilisée pour débuter le programme d’échantillonnage des sols (MMI) sur l’option La Peltrie dans le secteur immédiat de la découverte de Cu-Au-Ag-Mo qui avait rapporté 0,13 % Cu sur 513,5 mètres et 1,17 % Cu sur 9,5 mètres (voir le communiqué de Probe daté du 23 janvier 2024 et la figure 2). La grille d’échantillonnage des sols couvrira la principale zone de découverte et son prolongement vers l’ouest, en s’étendant vers le nord jusqu’à couvrir le contact avec l’intrusif Carheil. La grille a pour but d’obtenir une couverture géochimique détaillée qui permettra d’identifier le couloir de la minéralisation en Cu-Au-Ag-Mo. Une bonne identification de la zone aidera à prioriser les anomalies géophysiques de polarisation provoquée (« PP ») qui ont déjà été identifiées sur la grille, à l’ouest et au nord, éventuellement en direction d’une minéralisation à plus haute teneur en Cu. Après avoir terminé le levé à La Peltrie, l’équipe se déplacera dans le secteur de la cible Détour Ouest, qui couvre le prolongement vers l’est de la Zone 58 d’Agnico Eagle, le long de la zone aurifère Lower Detour près de la frontière avec l’Ontario, sur la propriété détenue à 100 % par Probe.

De plus, en utilisant les données du levé aéromagnétique à haute résolution réalisé en 2020 ainsi que toutes les données géologiques pertinentes, des études d’analyse structurale ont été entreprises dans deux secteurs d’intérêt. L’objectif consiste à améliorer la compréhension géologique et structurale de la zone minéralisée en Cu-Au-Ag-Mo à La Peltrie et de la zone d’intérêt ciblée à Détour Ouest, en portant une attention particulière sur la géométrie de la fabrique structurale, les générations et la distribution des zones de failles/cisaillements et des plis.

Il est à noter qu’un levé de PP couvrant 12 kilomètres linéaires a récemment été complété sur la propriété La Peltrie sous option au nord-est. Ce levé a identifié cinq anomalies de chargeabilité associées à des corps modérément à fortement résistifs, qui méritent un suivi. Ces anomalies seront classées en ordre de priorité en se basant sur la nouvelle interprétation géologique en cours.

À l’automne 2023, Probe a complété un programme de forage totalisant 4 900 mètres en quinze (15) sondages sur le bloc principal de la propriété Detour Québec (détenu à 100 % par Probe). Ces travaux de forage avaient pour but de tester des cibles le long de la zone aurifère Lower Detour, sélectionnées en fonction des résultats des levés PP et d’échantillonnage biogéochimique à l’échelle de la propriété. Sept (7) sondages ont recoupé de multiples intervalles aurifères à basse teneur, titrant entre 0,1 et 0,9 g/t Au sur 1,0 à 1,5 mètre, associés à des structures et des assemblages de roches encaissantes typiques de la zone aurifère Lower Detour. Les résultats de forage ont permis d’établir une stratigraphie géologique détaillée, et localement d’identifier des zones de cisaillement similaires à celle décrite à la Zone 58. Avec ces résultats de forage, le programme a réussi à démontrer le caractère favorable pour des systèmes minéralisés en or d’envergure, qui feront l’objet d’un suivi dans le cadre des travaux de cet été et de futurs programmes de forage.



Figure 1: Carte de surface – Propriétés du couloir aurifère Détour



Figure 2: Travaux d’été 2024 – Propriétés du couloir aurifère Detour





Figure 3: Zones de travaux d’été 2024 – Propriétés du couloir aurifère Detour sur fond de levé aéromagnétique

Projet Detour Québec de Probe



Ce projet à l’étape de la découverte couvre une superficie de 777 kilomètres carrés le long du couloir aurifère Détour, et inclut la propriété La Peltrie sous option, la propriété Gaudet-Fénelon en coentreprise, et le bloc principal et le bloc Nord de la propriété Détour Québec détenue à 100 % par la Société. Le projet est situé à 190 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda et à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de Matagami au Québec, et couvre les zones de déformation aurifères de Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour. Les propriétés La Peltrie sous option et Gaudet-Fénelon en coentreprise sont le fruit d’un partenariat avec Exploration Midland inc. Le projet est situé dans les extensions latérales de la deuxième plus grande mine d’or au Canada, la mine Detour Lake exploitée par Mines Agnico Eagle Limitée (TSX : AEM), et à proximité de récentes découvertes à haute teneur en or faites dans la Zone 58N (Agnico), Fénelon/Tabasco (Wallbridge), Area 51 (Wallbridge) et Martinière/Bug Lake (Wallbridge).

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité

Durant le programme de forage de 2023, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l’autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles (blancs) dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d’or visible. Les échantillons ont aussi fait l’objet d’une analyse géochimique multiélémentaire (35 éléments) par dissolution à 4 acides avec fini par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS).

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan axée sur l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société est bien financée et s’affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d’onces d’or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d’exploration totalisant environ 1 685 kilomètres carrés au sein des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. L’Évaluation économique préliminaire (« EEP ») récemment publiée par la Société pour Novador présente un plan minier robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d’or pour une durée d’exploitation prévue de 12,6 ans.

Au nom de Probe Gold Inc.,

David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction

Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l’exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s’attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/115b655a-8829-49cf-ad3a-c1196de53fbc/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/575bf518-a852-4c68-a0d4-d0629e0767e7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72cf4b32-5dac-49d5-bdef-5ed303343e30/fr