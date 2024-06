Australia Gaming Market Growth, Outlook, Trends and Opportunity 2024-2032

Australia Gaming Market

QUEENSLAND, WARWICK, AUSTRALIA, June 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled "๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐†๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž๐ฌ, ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐“๐š๐›๐ฅ๐ž๐ญ๐ฌ, ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ), ๐๐ฅ๐š๐ญ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ (๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž, ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ฅ๐ข๐ง๐ž), ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž (๐ˆ๐ง-๐†๐š๐ฆ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž, ๐†๐š๐ฆ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž, ๐€๐๐ฏ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ), ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐€๐๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž/๐‘๐จ๐ฅ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ข๐ง๐ ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ, ๐๐ฎ๐ณ๐ณ๐ฅ๐ž๐ฌ, ๐’๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐†๐š๐ฆ๐ž๐ฌ, ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฒ, ๐’๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐€๐ ๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ (๐€๐๐ฎ๐ฅ๐ญ, ๐‚๐ก๐ข๐ฅ๐๐ซ๐ž๐ง), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". Australia gaming market size is projected to exhibit a growth rate (CAGR) of 8.20% during 2024-2032.

The growing utilization of smartphones and high-speed internet, which has made gaming more available to a broader audience, is one of the factors responsible for the growth of the Australia gaming market. Additionally, there is a high demand for gaming due to the convenience and variety of games available on handheld devices, which is fueling the market. Besides this, the rise of e-sports is transforming gaming from a casual pastime into a competitive and lucrative industry. Professional gaming tournaments, streaming platforms, and sponsorships are creating new opportunities for gamers and attracting significant investment from both local and international companies. This shift is not only bolstering the visibility of the gaming market but also driving revenue growth.

Another significant trend in the Australia gaming market is the growing emphasis on immersive and interactive gaming experiences. In addition to this, advances in virtual reality and augmented reality technologies are providing gamers with more engaging and realistic experiences, which are becoming increasingly popular, thereby escalating the market. Furthermore, the development of high-quality, story-driven games is attracting a diverse audience, including older demographics who appreciate complex narratives and high production values. The gaming community in Australia is also becoming more inclusive, with an increasing number of female gamers and developers contributing to the industry. Support by government authorities for the creative industries, including grants and tax incentives, is further encouraging the growth of local game development studios, which is anticipated to drive the Australia gaming market over the forecasted period.

๐€๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐†๐š๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— Consoles

โ— Mobiles and Tablets

โ— Computers

๐๐ฅ๐š๐ญ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— Online

โ— Offline

๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— In-Game Purchase

โ— Game Purchase

โ— Advertising

๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— Adventure/Role Playing Games

โ— Puzzles

โ— Social Games

โ— Strategy

โ— Simulation

โ— Others

๐€๐ ๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— Adult

โ— Children

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— Australia Capital Territory & New South Wales

โ— Victoria & Tasmania

โ— Queensland

โ— Northern Territory & Southern Australia

โ— Western Australia

