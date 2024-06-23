شركة Hisense تكشف النقاب عن أحدث سلسلة من مكبرات الصوت الأفقية لتوفير تجربة السينما المنزلية المتميزة

جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ شركة Hisense، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الترفيه المنزلي، أن تعلن عن طرح سلسلتها الأحدث من مكبرات الصوت الأفقية، المصمّمة لتحويل تجربة السينما المنزلية بشكل جذري. من شأن مكبرات الصوت الجديدة هذه أن توفر انغماساً صوتياً استثنائياً في المشاهد، وأن ترتقي بأفلامكم ومسلسلاتكم وبرامجكم الرياضية وألعابكم الالكترونية إلى مستويات جديدة من الجودة.

نقدم لكم سلسلة مكبرات الصوت HS3100 من Hisense

يأتي مكبر الصوت الأفقي HS3100 من Hisense مع مضخم صوت قوي مقاس 6.5 بوصة، ويتميز بأحدث تقنيات الصوت المحيطي الافتراضي DTS Virtual وDolby Digital Plus. يسمح هذا المزيج من التقنيات المتطورة بضمان تجربة صوتية منقطعة النظير، إذ يوفر صوتاً غنياً وواضحاً عبر جميع الترددات ويمنحكم صوتاً فائقاً ومذهلاً بقوة 480 واط. هذا ويشكّل مضخّم الصوت اللاسلكي ملحقاً أساسياً لمكبر الصوت الأفقي، ويقدم صوتاً جهيراً عميقاً وحيوياً، يسمح بتعزيز وضوح الحوار ومشاهد الحماس والإثارة.

تعرّفوا على سلسلة HS5100 من Hisense

تستكمل سلسلة مكبرات الصوت الأفقية HS5100 من Hisense نجاح سلسلة HS3100، وتوفر الإعدادات عالية الجودة الخاصة بمكبرات ومضخمات الصوت، إلا أنها توفر صوتاً فائقاً ومذهلاً أكثر قوة، تصل إلى 540 واط. يساهم هذا النظام الصوتي بنقل المشاهد إلى قلب الحدث، ويخلق تجربة مشاهدة غامرة بالفعل.

تدعم السلسلتان من مكبرات الصوت الجديدة تقنية بلوتوث 5.3 ويتميزان بخيار الانتقال إلى وضع التلفزيون الذي يقترن بسلاسة مع مختلف أجهزة تلفزيون Hisense. تتيح وظيفة EzPlay المبتكرة تبسيط عملية التحكم بنظام الصوت، من خلال إنشاء قائمة إعدادات يمكن فتحها عند الطلب على تلفزيون Hisense الخاص بكم. تتيح هذه الخاصية ضبط مكبر الصوت الأفقي باستخدام جهاز التحكم عن بعد المخصص للتلفزيون، ما يعزز الراحة وتجربة المستخدم.

ارتقوا بتجربتكم الصوتية إلى مستويات جديدة

تمّ تصميم مكبرات الصوت الأفقية من Hisense لتوفير تجربة صوتية فائقة، بصرف النظر عن العلامة التجارية للتلفزيون الذي تمتلكونه. تجدر الإشارة إلى أن مكبرات الصوت هذه متاحة في متاجر البيع بالتجزئة الرائدة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، ومجهزة بميزات متقدمة لتلبية جميع احتياجاتكم الصوتية، ما يضمن لكم الحصول على أفضل تجارب الترفيه المنزلي والتمتع بها.

اختبروا مستقبل السينما المنزلية بفضل أحدث سلسلة من مكبرات الصوت الأفقية من Hisense، التي تضع معياراً جديداً لجودة الصوت والابتكار.

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جهة الاتصال:

Henru van der Merwe

henru.vandermerwe@hisense.com