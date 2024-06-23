صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يكرّم فريق"مبادرة الأمل" من طلبة مدرسة الأهلية والمطران
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يكرّم فريق"مبادرة الأمل" من طلبة مدرسة الأهلية والمطرانAMMAN, JORDAN, June 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- حزيران 12، 2024، أقام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام حفل تكريم ل 22 طالب وطالبة من مدرسة الأهلية والمطران المشاركين في "مبادرة الأمل"، التي أسسها السيد لؤي الشوملي، تعزيزاً لجهودهم التطوعية المتميزة في جمع التبرعات لصالح طلبة صندوق الأمان الأيتام. كما عبر الصندوق عن امتنانه لجميع الرعاة والداعمين والمشاركين الذين ساهموا في إنجاح هذه المهمة الهادفة لتمويل رحلة التعليم للشباب الأيتام بهدف منحهم فرص متكافئة بالمجتمع وليكونوا عائلتهم.
حيث تم فيه تقديم شهادات شكر وتقدير للطلبة المشاركين في "مبادرة الأمل" والثناء على جهودهم وعطائهم المجتمعي للحصول على مستقبل أفضل، وذلك بحضور الدكتورة أليس عبود مديرة مدرسة الأهلية والمطران و الاستاذ لؤي الشوملي مؤسس هذه المبادرة والمدير العام للصندوق السيدة نور الحمود والرعاة الداعمين للطلبة.
تأسست "مبادرة الأمل" من قبل السيد لؤي الشوملي بهدف دعم الشباب الأيتام والسعي في إضاءة دربهم نحو مستقبل أفضل من خلال تأمين التعليم والدعم المعيشي وبرامج بناء القدرات. وقد عمل فريق "مبادرة الأمل" خلال العام الدراسي 2023/2024 على جمع مبلغ مالي قدره 37.182 دولار مما يسهم في تأمين التعليم لأربعة طلبة من المنتفعين من صندوق الأمان.
وفي شهر حزيران من هذا العام سيقوم الطلاب المشاركون في المبادرة بالسفر الى كرواتيا لتسلق أحد الجبال وذلك كنوع من التحدي للوصول إلى الهدف واتمام المهمة التي بدؤوا بها .
كما ويتطلع الصندوق بالتعاون مع مؤسس المبادرة السيد لؤي شوملي لاستمرارية التعاون وإطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة بالعام الدراسي القادم.
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تأسس عام 2006 هو جمعية خيرية تأسست من قبل جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج التعليم والدعم المعيشي وبناء القدرات والتطوير الذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4846 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3383 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.
Angel Dahdal
Al Aman Fund
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