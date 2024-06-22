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BYD、ザ・スマーターEヨーロッパ (The Smarter E Europe) で新しいエネルギーポートフォリオを発表、BatteryBoxシステム設置数100万台を記念

中国深センおよびミュンヘン発, June 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --  世界最大級の充電式バッテリーおよび電気自動車メーカーの1つであるBYD (BYD Co. Ltd.) (HKSE: 1211) は、6月19日から21日まで開催された「ザ・スマーターEヨーロッパ」で再生可能エネルギーソリューションの展示を行った。ブースB1.130、B1.131の展示では、最新のバッテリーボックスエネルギー貯蔵システム、BatteryMax Lite、およびユーティリティスケール、商業および産業用アプリケーション向けのBYD MC Cube-Tが紹介された。来場者はBYDの電気自動車「Seal」を探索し、UEFA Euro 2024™サッカー欧州選手権の公式EモビリティパートナーとしてのBYDの役割について学ぶことができた。

BYD BatteryBoxシリーズは、2015年のデビュー以来、世界有数の住宅用エネルギー貯蔵ソリューションとなり、現在では100万台以上の設置実績と申し分のない安全記録を誇っている。6月19日午後3時、BYDはパートナーに感謝の意を表す特別イベントを開催した。BYDエナジーストレージ (BYD Energy Storage) のジェネラルマネージャーであるイン・シャオキン (Yin Xiaoqiang) が、販売代理店と設置業者に、UEFA Euro 2024決勝チケットやBatteryBoxシステムなどの証明書と賞品を贈呈した。高電圧モデルHVS/HVMと低電圧モデルLVL/LVSを含むBYD BatteryBox Premiumポートフォリオ全体が展示された。ケーブル接続のためにカバーを取り外す必要がなくなり、設置が簡素化された、HVMおよびHVSシリーズ用の新しいバッテリーコントロールユニット (BCU) の紹介も行われた。

eesヨーロッパ2024 (ees Europe 2024) で発表された新しいBatteryMax Liteは、商業および産業用途向けに設計されており、30kWhから90kWh、並列接続で最大5.76MWhのスケーラブルなソリューションを提供する。BatteryMax LiteはSMAやグッドウィー (GoodWe) などのブランドのインバーターと互換性があり、8月から予約注文が可能となり、夏の終わりに出荷開始、2024年10月までに欧州でシステムが利用可能になる予定。

eesヨーロッパ2024において、BYDは、ベルギー、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、オーストリア、英国を含むいくつかの欧州市場で「トップブランドPVストレージ・ヨーロッパ2024 (Top Brand PV Storage Europe 2024)」および「トップブランドPVストレージ2024 (Top Brand PV Storage 2024)」の国レベルの賞を受賞した。今年の賞では、欧州全土の設置業者と販売業者からの評価に基づき、BYDが再びPVエネルギー貯蔵システムの主要ブランドとして評価された。

BYDの住宅エネルギー貯蔵ディレクターであるジャン・フェン (Jiang Feng) は、欧州市場の重要性と、グリーンエネルギーソリューションを提供するという同社の目標を強調した。BYDとUEFA Euro 2024™とのパートナーシップは、環境に優しいエネルギーおよびモビリティソリューションの促進と一致するものである。

詳しくは以下を参照されたい。

www.byd.com

www.bydenergy.com

www.batterybox.com

問い合わせ先： essmarketing@fdbatt.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66a5ccab-1c68-42cb-bbeb-b8fc0862b882

このお知らせに関するビデオ: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ada7c6ac-1527-420a-ad1e-c8bf290074c0


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