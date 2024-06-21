شركة Hisense تطرح أسرع تلفاز QLED مقاس 100 بوصة في جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ شركة Hisense أن تُعلن عن طرح أحدث ابتكاراتها، جهاز تلفاز 100Q7N QLED، المتوفر حالياً في دولة جنوب إفريقيا. ويمكن شراء هذا التلفاز الاستثنائي من موقع Makro الإلكتروني مقابل 49,999 راند، تتضمّن خدمة التوصيل المجاني والتركيب الذي يقدّر بنحو 3 آلاف راند.

مؤثرات بصرية لا تُضاهى

يتميز تلفاز Hisense 100Q7N بشاشة ضخمة مقاس 100 بوصة توفر تجربة بصرية مذهلة. وباعتباره أسرع تلفاز QLED مقاس 100 بوصة في جنوب إفريقيا، يتميز هذا التلفاز بمعدل تحديث متغير مذهل يصل إلى 144 هرتز لضمان صور سلسة وسريعة الاستجابة ومفيدة بشكل خاص لهواة الألعاب الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية Dolby Vision Atmos على تحسين أداء النطاق الديناميكي العالي (HDR)، بينما توفر تقنية Quantum Dot Color أكثر من مليار لون نابض بالحياة. وتعمل هذه الميزات بشكل متناغم عبر جميع المحتويات لإظهار الجودة المتميزة والتكنولوجيا الفائقة التي يتضمنها هذا التلفاز. هذا وسيقدر عشاق الرياضة إمكانية الانتقال إلى وضع الرياضة المدمج القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يستخدم تقنيتي Ultra Motion وMEMC (تغيير وتعويض الحركة) لتحويل اللحظات الحيوية إلى صور ساطعة وسلسة وواضحة تماماً.

صوت واضح

يرافق الصور المذهلة نظام صوتي مخصص يشتمل على تقنية Dolby Atmos لضمان الحصول على صوت واضح وغامر. ويوفر مضخم الصوت المدمج صوتاً عميقاً يسهم في تحسين جودة الصوت في الأفلام والمسلسلات والألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم تلفاز 100Q7N نظام صوت معتمد من جمعية WiSA، ما يسمح بتوفير صوت محيطي ثابت وراسخ عند استخدام مكبرات صوت إضافية.

واجهة سهلة الاستخدام

يعمل تلفاز 100Q7N من Hisense بواسطة نظام التشغيل الذكي VIDAA، ما يوفر واجهة سهلة الاستخدام والتنقل في آن واحد. كما يعرض جميع خدمات البث المفضلة لديكم على الصفحة الرئيسة ويتضمّن وظيفة بحث عالمية. هذا ويمكن التحكم بهذه الوظيفة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفاز أو عبر الأوامر الصوتية لمزيد من الراحة.

يستعد جهاز 100Q7N QLED من Hisense لإعادة تعريف تجربة الترفيه المنزلي في جنوب إفريقيا، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والميزات سهلة الاستخدام والجودة الفائقة. لا تفوتوا فرصة تجربة هذا التلفاز الاستثنائي!

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جهات الاتصال: Henru van der Merwe henru.vandermerwe@hisense.com