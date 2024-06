66% ankietowanych kupiłoby rower elektryczny, gdyby był tańszy dzięki dofinansowaniu

W obliczu rosnącej inflacji i dotkliwego wzrostu kosztów utrzymania Polacy szukają oszczędności i wybierają ekonomiczne środki transportu.

WARSZAWA, POLSKA, June 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Rower odpowiedzią Polaków na rosnące koszty życia. To lato będzie się kręcić na dwóch kółkachW obliczu rosnącej inflacji i dotkliwego wzrostu kosztów utrzymania Polacy szukają oszczędności i wybierają ekonomiczne środki transportu. Funkcjonalny i mocno zakorzeniony w polskiej kulturze transportowej rower nie ma sobie równych. Zwłaszcza, że Polacy doceniają także jego wartości ekologiczne i możliwość dbania o dobrą kondycję. Z najnowszego, czerwcowego sondażu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wynika, że co trzeci badany dojeżdża rowerem do pracy, szkoły czy na zakupy. Te wskaźniki mogłyby być jeszcze wyższe, gdyby dostęp do rowerów był łatwiejszy dzięki dofinansowaniom. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe dąży, aby polscy rowerzyści tak jak europejscy, mogli liczyć na państwowe dopłaty do rowerów – zarówno klasycznych, jak i elektrycznych.Obecna sytuacja na rynku wpływa na codzienne decyzje transportowe. Co drugi badany w nowym sondażu PSR wybiera rower ze względu na wysokie ceny paliw czy radykalnie wyższe koszty życia w porównaniu do ostatnich lat. Na decyzje transportowe i wzrost świadomości użytkowników wpływają także trendy europejskie. Rowery, dzięki funkcjonalnemu charakterowi i oszczędnościom, które przynoszą, stały się atrakcyjną alternatywą zarówno na co dzień, jak i podczas planowania urlopu. Aż 84% badanych Polaków zamierza tego lata jeździć na rowerze, a 81% respondentów przyznaje, że rower to idealny sposób rekreacji. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe cyklicznie przeprowadza badania polskiego rynku rowerowego. W nowym sondażu ponownie sprawdzono stosunek Polaków do elektromobilności, a także zapytano o preferencje transportowe tuż przed wakacjami.Jeden rower – wiele możliwościWnioski płynące z badania potwierdzają, że rower pełni wiele ról. 30% respondentów wskazało, że wybiera rower, aby zrobić codzienne zakupy, a ponad 34% na dwóch kółkach dojeżdża do pracy, szkoły lub na uczelnię. Jednak niekwestionowana większość korzysta z roweru w ramach rekreacji. 81% ankietowanych przyznaje, że wybór roweru jako środka transportu jest oczywisty podczas weekendowych wypraw czy treningów. Nic zatem dziwnego, że w trudnych czasach Polacy zamiast rezygnować z aktywności podczas wakacji czy czasu wolnego, wybierają jej ekonomiczną formę i stawiają na rowery. Znacząca większość (84%) w najbliższych miesiącach stanie się rowerzystami i rowerzystkami. Szczególnie że ta decyzja wiąże się z dodatkowymi korzyściami – zdrowotnymi, kondycyjnymi czy ekologicznymi.- Wyniki naszego sondażu pokazują jednoznacznie, że rower stanowi dla Polaków ważny środek transportu. Tradycyjny czy elektryczny stał się ostatnio odpowiedzią Polaków na sytuację ekonomiczną i rosnące koszty życia. Wielozadaniowy rower to kompan codziennych podróży, ale i rekreacyjnych wyjazdów. Ten trend się umacnia, co pozytywnie wpływa nie tylko na portfele rowerzystów, lecz także ich zdrowie, kondycję czy samopoczucie. Ponadto kształtuje dobre nawyki i prowadzi nas w przyszłość zrównoważonego transportu – mówi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.E-rower – jeszcze więcej możliwości i oszczędnościW ślad za krajami Europy Zachodniej coraz większą popularnością w Polsce cieszą się rowery elektryczne. E-cykliści mogą liczyć na wszystkie korzyści, które niesie za sobą wybór jednośladu, ponieważ elektryk tak samo jak rower tradycyjny nie zwalnia z wysiłku fizycznego, tylko pomaga. Energia z silnika wspiera rowerzystę tylko wtedy, gdy ten kręci pedałami. Jednocześnie rowery elektryczne stanowią zieloną alternatywę dla samochodów. Nie są tak drogie w utrzymaniu, nie stoją w korkach i nie generują zanieczyszczenia powietrza. Wyniki najnowszego badania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego dowodzą, że zalety aktywnej mobilności są dobrze znane Polakom. Według 54% ankietowanych rower elektryczny przyczyni się do obniżenia wydatków gospodarstwa domowego na transport i mobilność. Niemal tyle samo respondentów (53%) sądzi, że posiadanie e-bike’a przyczyni się do zmniejszenia częstotliwości podroży samochodem. Zaś 55% badanych dostrzega pozytywny wpływ użytkowania e-rowerów na samopoczucie i kondycję.- Elektromobilność jest obecnie jednym z najważniejszych kierunków rozwoju transportu i gospodarki, także w Polsce. Podpisana w tym roku Europejska Deklaracja Rowerowa pokazała, że rowery i e-rowery jeszcze nigdy nie były tak mocno doceniane jako środki transportu. Obserwacje światowego i europejskiego rynku udowadniają, że przyszłość ruchu rowerowego należy do e-bike’ów. Nasz rynek rowerowy podąża w ślad za trendami obecnymi w krajach Unii Europejskiej. A polscy producenci już odpowiadają na to zapotrzebowanie – dodaje Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.Polacy oczekują dopłat do rowerów elektrycznychSytuacja ekonomiczna, a także rosnąca świadomość możliwości i korzyści wpływają na podejście Polaków do elektromobilności. O tym, że rowery elektryczne powinny być objęte programem dopłat świadczą wyniki badania PSR. Obecnie 37% ankietowanych rozważa w przyszłości zakup e-bike’a dla siebie lub członka rodziny/osoby bliskiej. Natomiast aż 66% ankietowanych deklaruje, że niższa cena e-bike’ów, dzięki dofinansowaniu, skłoniłaby ich do zakupu. To niezwykle istotna kwestia, ponieważ wyniki pokazują również, że wciąż zbyt mało Polaków miało okazję przekonać się o zaletach i możliwościach rowerów elektrycznych. 27% respondentów korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z e-bike’a (własnego lub z wypożyczalni, należącego do członka rodziny lub wypożyczonego). Gdyby dostęp do e-rowerów wzrósł, zwiększyłaby się również świadomość ich zalet, ponieważ najlepiej i najskuteczniej o możliwościach można przekonać się w praktyce. A to zdecydowanie przełożyłoby się na liczbę e-rowerzystów i zrównoważony rozwój naszych miast.Dlaczego rower to idealna alternatywa wakacyjna?Rowery stają się coraz bardziej popularnym środkiem transportu podczas wakacji. Zwiedzanie na dwóch kółkach gwarantuje elastyczność i niezależność, a w dodatku pozwala zrezygnować z kosztownych wizyt na stacjach paliw czy uniknąć wysokich opłat parkingowych. Użytkownicy doceniają uniwersalny charakter rowerów i fakt, że czas wolny na rowerze może mieć niejedno oblicze. Począwszy od miejskich przejażdżek, poprzez rowerowe wypady do lasu czy dłuższe wyprawy bikepackingowe, a na ultramaratonach kolarskich kończąc. Szeroka oferta rowerów sprawia, że użytkownicy mogą znaleźć modele idealnie odpowiadające ich różnym potrzebom. Rowery miejskie sprawdzą się podczas odkrywania atrakcji turystycznych, zabytków czy przemierzania miasta szlakiem ulubionych skwerów i kawiarni. MTB będą idealnym wyborem na ambitne górskie treningi. Na nieco mniej wymagających szlakach z powodzeniem dadzą radę i zapewnią dużo frajdy z jazdy rowery crossowe lub trekkingowe. W ostatnich latach serca rowerzystów podbijają gravele. To rowery, które łączą w sobie uniwersalny charakter, wygodę i zamiłowanie do prędkości. Dzięki swojej uniwersalności i funkcjonalności rowery, bez względu na rodzaj, stają się nieodłącznym elementem aktywnie spędzanego czasu wolnego.Badanie zlecone przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe wykonała pracownia SW Research. Wywiady online zrealizowano na reprezentatywnej grupie Polaków w czerwcu 2024 r., a w badaniu wzięły udział osoby w wieku 25 – 55 lat, mieszkańcy miast o zróżnicowanej wielkości.