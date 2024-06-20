MIFI訂單流交易講座圓滿落幕，揭示金融市場運作新觀點

近日，微觀市場數據結構研究所（MIFI）成功舉辦了訂單流交易講座，吸引了眾多交易愛好者前來參加。此次講座由 MIFI 和 EBC Financial Group 共同舉辦，旨在揭示市場運作的本質，探討交易的新趨勢。

EBC Financial Group作為本次講座的贊助方，長期以來致力於推動交易知識分享、理論創新和工具迭代，依托專業禀賦和科技優勢，引領交易產業發展。

MIFI作為領先的量化分析機構，以微觀市場數據結構為基礎，探索金融市場的本質法則和價值中樞，並積極引入領先工具，全面賦能投資者。

現場更邀請中國訂單流交易第一人、《訂單流交易》作者張傑斌，與威科夫交易先驅、《威科夫2.0》譯者張嘉正先生共同出席現場，以高維度視角識別趨勢和震盪，剖析量價交易的本質。

一、追溯本質，解鎖交易秘辛

本次講座吸引了來自各地的交易熱愛者，共同學習並聆聽訂單流交易的心得。現場賓朋滿座，掌聲雷動，簽到處落字繽紛，共同記錄下齊聚的一刻。

作為本次講座主辦單位的代表，MIFI研究所所長艾斯卡爾·加帕爾首先發表了歡迎致辭，隨後向與會來賓剖析訂單流交易的原理。

艾斯卡爾·加帕爾現擔任MIFI研究所所長，首席經濟學講師，在外匯、黃金交易等領域擁有逾30年經驗，深諳市場微觀結構與盤口資料解讀。身為訂單流工具最早的使用者之一，他將訂單流和主力資金行為分析結合，配合先驗性指標和微觀層面的因子變化，多次精準地辨識市場動向變化。

他指出，訂單流交易並非近幾年才開始興起，而是最早追溯到紙帶機時代。從「大空頭」杰西利佛摩爾（Jesse Livermore）到黃金率大師帝納波利（Joe DiNapoli），都曾透過閱讀紙帶機上的訂單資訊，來預測價格行為。

從逐筆Tick到L2級數據，再到訂單成交機制，他以專業禀賦和深刻的市場洞察，全面闡釋了現代交易中價格波動和趨勢輪換的本質。

MIFI微觀資料研究所特約技術分析師艾科熱木·馬木提，以簡單價格趨勢為切入點，探討了威科夫價格循環和批發區間。

艾科熱木·馬木提，2005年開始進入股票、外匯、黃金等市場，專注於技術分析和全自動智慧交易策略，並將訂單流分析與傳統的技術指標結合，形成一套基於ATR策略、擺動指標和主力資金分析為基礎的交易系統。身為科凱聯投資有限公司創辦人，他同時擔任黃金愛好者團隊首席分析師，以及MIFI微觀資料研究所特約黃金技術分析講師。

作為資深市場參與者，本次講座他也向與會者分享—如何基於ATR策略、擺動指標、關鍵K線和訂單流分析，來確認掛單位置和設定停損 。

二、專業禀賦，消弭資訊差異

在講座上，EBC Financial Group和與會者分享了產業發展趨向，以及近年來訂單流在交易生態建構中的廣泛應用。

作為全球性的金融集團，EBC坐擁英國FCA、澳洲ASIC和開曼CIMA三大頂級監管牌照，在嚴格的監管框架內，與全球投行和機構深度合作，多次榮膺全球最佳交易券商大獎，以卓越的交易體驗和最強交易環境，贏得業界廣泛著稱。

EBC指出，2008年以來全球金融業進入了歷史性的拐點，以審慎性監管和判斷式原則為基礎的監管框架，逐漸取代分業監管，為金融業的透明度和安全度提供了全面性保障。在確保監管資訊透明度的同時，市場也逐漸達成了共識，即透過消除資訊差，以建構更公平、更安全的交易生態。

EBC強調，在推動這一進程中，訂單流發揮了關鍵作用。透過和全球最大的交易所集團芝加哥商品交易所合作，EBC率先在業界實現了盤口數據視覺化，將落後的持倉數據轉化為即時COMEX期貨持倉數據，賦予交易者和機構同等的資訊優勢。

同時EBC表示，未來將與更多的機構合作，將訂單流工具和更多客製化功能結合，領銜產業趨勢，展拓服務發展的嶄新模式。

三、嘉賓分享，洞見未來趨勢

中國訂單流第一人張傑斌先生也受邀出席本次講座。作為早期的量化交易者，張傑斌先生向廣大交易者梳理了交易技術發展的歷程，以及引入訂單流工具的初衷，並和與會投資者探討了冰山訂單與機構隱藏價格行為。

張傑斌先生指出，近年來冰山訂單的出現，加上傳統指標的延遲和鈍化，正讓主力資金動向變得難以捉摸。所以，市場的邏輯正在從預測行情轉變為尋找市場真正的足跡。在這種範式轉移中，訂單流工具發揮了關鍵作用。

在隨後環節，他基於訂單流工具，展示透過逐差累計圖和關鍵控制點位（POC），尋找主力隱藏訂單線索。

威科夫交易法權威專家，《威科夫2.0》譯者張嘉正先生亦出席會場，詳細剖析了威科夫三大定律和五步法原理。

張嘉正先生指出，訂單流工具是觀察市場結構的一把放大鏡。他表示，透過訂單流工具，威科夫吸籌和派發模型可以進一步簡化為價值區間，並透過成交控制點確認主力資金真正動向。

隨後，張嘉正先生基於訂單流工具和威科夫交易法，現場展示如何辨識二次測試等主力價格陷阱。

四、致贈親簽專書，抵臨嶄新視界

講座結束後，MIFI、EBC與張傑斌先生等一行人，共同出席《訂單流交易》和《威科夫2.0》的簽送會，並與在場來賓探討了更多有關訂單流工具和威科夫交易法的實用性細節。眾人在簽到處合影留念，共同記錄這次智慧碰撞和交流共洽的分享會。

作為業內訂單流交易講座，本次微觀市場資料結構研究所（ MIFI ）分享會以專業、客觀和前沿的視角探索了交易發展的嶄新趨勢，並將訂單流工具和威科夫交易法融合，挖掘市場動向背後真正的量價關係和主力資金行為。

同時，EBC Financial Group 從產業視角和服務生態的迭代趨勢，探索消除資訊差異的路徑，以進一步推動產業透明度的深層化發展，建構更專業、安全、高效穩定的交易生態。

未來，微觀市場資料結構研究所（ MIFI ）將繼續發揮結構化市場分析領域的領導地位，提供更具前瞻性的觀點，推動交易前沿理論和產業生態的發展。

關於EBC金融集團

EBC Financial Group （EBC） 成立於受人敬崇的倫敦金融區，以其全方位的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和全面的投資方案。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略辦事處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部在金融領域的官方合作夥伴，覆蓋範圍為亞太地區、拉丁美洲地區、中東、非洲和大洋洲。同時，EBC攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾，改善全球衛生系統。2024年2月，EBC聯手牛津大學經濟系舉辦「經濟學家都做了什麼」研討會，聚焦經濟學熱門議題及全球挑戰，推動構建專業安全、透明高效的投資環境，促進社會進步發展。

EBC獲得了多個獎項的認可，以堅持最高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券和投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。

EBC集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過30年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協定到2015年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC宣導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每個認真的交易者都得到應有的認真對待。

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