(株)メイフラワーエンターテインメント、6月20日ログライク「Deck of Souls」ハングル版Steam発売

(株)メイフラワーエンターテインメントのターン制戦略ゲーム「Deck of Souls」のハングル版Steamを発売

EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, June 20, 2024 / EINPresswire.com / -- ゲームパブリッシング専門企業(株)メイフラワーエンターテインメントは2024年6月20日、HeroCraftのローグライクハングル版をSteamに公式発売すると明らかにした。メイフラワーエンターテインメントは「Deck of Souls」の韓国及び日本の版権を獲得し、韓国だけでなく正式な日本語現地化も同時に進め、マーケティング及び運営を含めたゲーム全般的なサービスを支援する。「Deck of Souls」はゲーム内で自分だけの英雄を作り、ゲームの中の敵の魂を獲得してカードにすることができる。 ゲームの中の敵の魂でカードにすれば、より多様な階層の能力と混合して真の力を得ることができる。 ゲームは戦い、転がし、魂を消費し、自分だけのデッキを構成し、致命的なボスと立ち向かう過程での成功と失敗が含まれた難しい課題がゲーマーに提供される。3つのハードコアボス戦、55個の独特な戦闘、そして宝物を探したり死に導く83個のノードで構成された「Deck of Souls」は数十個のクラスカードとシナジー、パッシブ能力、特殊アイテム、遺物の力ですべての敵を退けることができる3人の個性あふれる英雄でプランになる。 「Deck of Souls」は計3つのチャプターで構成されており、再生可能性が非常に高く暗い魂の話を盛り込んでいる。一方、(株)メイフラワーエンターテインメントはHeroCraftと戦略的な提携を通じて様々な製品をモバイルまたはPCバージョンでアジア市場に持続的に披露している。

Deck of Souls 日本語の映像