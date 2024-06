Nouvelles intégrations d’IA dans la suite de solutions développée par Pacvue

De nouvelles fonctionnalités intégrées d’IA apportent des réponses de pointe en matière d’automatisation et de génération de contenu

LOS ANGELES, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pacvue , première plateforme d’accélération du commerce de sa catégorie, dévoile ce jour plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA visant à optimiser sa suite de solutions. Conçues pour accélérer le succès dans tous les domaines du commerce connecté, les dernières intégrations de Pacvue permettent aux marques et aux agences de publicité de se reposer sur un moteur d’IA avancé pour une gestion de campagne mieux automatisée, une meilleure génération de contenu, des audits de comptes publicitaires réalisés en masse et un accès rapide à des éclairages alimentés par l’IA.



Selon EMARKETER , le canal publicitaire à connaître la croissance la plus rapide est le retail media, qui enregistre une progression de 26 % rien que cette année. Aux États-Unis, près d’un dollar sur cinq dépensé en publicité reviendra au retail media à l’horizon 2028. À mesure que ce canal se développe, l’IA s’impose de plus en plus pour répondre à certains des enjeux découlant de son développement soutenu.

« Nous intégrons l’IA dans tous les volets de notre suite de solutions, depuis la recherche à l’exécution en passant par l’analyse » observe Melissa Burdick, présidente et cofondatrice de Pacvue, avant d’ajouter : « À partir de ce constat, le rythme du changement dans le commerce ne peut désormais que s’accélérer. Les fonctionnalités de copilote et d’IA générative conçues par nos soins sont à la pointe, et permettent aux petites comme aux grandes marques de gagner en efficacité et de réaliser des campagnes plus rapidement, pour des conversions réussies. »

Les dernières innovations en matière d’IA à l’initiative de Pacvue se rapportent aux sources de données cloisonnées, optimisent l’efficacité des équipes et les gains financiers qui en résultent, mais visent également la capacité à gérer les enjeux du secteur du commerce, en proie à une constante intervention manuelle. Les principales intégrations d’IA à retenir :

Copilot : Le compagnon de commerce reposant sur l’IA suit les annonceurs depuis la plateforme Pacvue pour restituer une analyse en temps réel, simplifier les rapports et rationaliser les flux de travail. Les annonceurs peuvent utiliser des prompts en langage naturel pour rapidement obtenir des éclairages, recevoir des recommandations intelligentes basées sur les objectifs de leurs campagnes et les exploiter pour les dérouler sans effort grâce à l’ensemble des outils d’automatisation développés par Pacvue.

Contenu génératif : Outre les listes d’articles génératifs, le nouvel outil permet la génération d’images au moyen d’une technologie IA avancée, ce qui permet la production, la personnalisation et l’affinage de visuels de qualité supérieure et en ligne avec la marque, sans aucun effort.

Analyse : En exploitant un processus d’analyse alimenté par l’IA, ce module montre comment un produit se classe par rapport à ses concurrents. Marques et agences publicitaires peuvent se reposer sur ces fonctionnalités d’analyse pour dimensionner la répartition des avis positifs ou négatifs portés sur n’importe quel produit. L’outil facilite également l’identification des tendances des clients pour des produits similaires en amont de son action.

Éclairages : L’IA intégrée aux outils d’analyse et de reporting permet de fournir des éclairages aux moments les plus opportuns. Cette fonction permet ainsi de dégager des tendances depuis les résultats des recherches effectuées sur l’espace Amazon Marketing Cloud (AMC) et de fournir des conseils avisés sur les prochaines étapes à suivre. Les utilisateurs de la plateforme Pacvue peuvent exploiter cet outil pour dessiner des modèles nuancés, sources de stratégies dynamiques et d’une meilleure performance, sans recours à l’analyse manuelle.

Zhenbin Xu, directeur des produits chez Pacvue, en témoigne. « En tant qu’organisation axée sur la technologie, nous nous reposons sur une équipe motivée par l’extraordinaire potentiel de l’IA pour rationaliser et automatiser nombre de domaines du commerce, et relever la productivité et la rentabilité des entreprises dans chacun d’entre eux. À l’heure où les acteurs du commerce cherchent à tirer parti de l’IA pour optimiser leurs activités, depuis la planification des assortiments de gammes jusqu’à l’achat d’espaces d’annonce, nous nous engageons à rester à la pointe de l’innovation en apportant aux marques et aux agences publicitaires une large gamme d’outils pour les aider à assortir leurs données d’actions et dégager de meilleures performances beaucoup plus rapidement. »

Nous vous invitons à visiter le site Pacvue.com pour en savoir plus sur nos solutions d’e-commerce dernier cri et découvrir nos dernières actualités.

À propos de Pacvue

Pacvue développe la plateforme d’accélération du commerce numéro 1 intégrant le retail media, la gestion du commerce et l’analyse. Cette plateforme innovatrice dope l’incrémentalité, la rentabilité et les parts de marché pour les marques, tout en convertissant les éclairages en recommandations exploitables. Soutenue par une équipe mondiale d’experts, l’entreprise est au service de plus de 70 000 marques et agences par le biais de plus de 95 distributeurs répartis dans le monde entier, notamment Amazon, Walmart, Target et Instacart. Grâce à la compatibilité de sa suite Helium 10 avec les activités des PME, Pacvue est désormais la plateforme de commerce et de retail media la plus complète sur le marché. Fondée en 2018, l’entreprise jouit d’une présence internationale et exploite des bureaux à Seattle, New York, Los Angeles, Washington DC, Londres, Shanghai et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pacvue.com .

Contact médias : Scott Samson Scott@samsonpr.com