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EY 宣布 Duck Creek Technologies 的 Mike Jackowski 荣膺 2024 年新英格兰区 Entrepreneur Of The Year® 大奖得主

表彰突破市场、革新行业、改变生活的杰出领袖

波士顿, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) 宣布，Duck Creek Technologies 首席运行官 Mike Jackowski 荣获 2024 年新英格兰区年度企业家大奖 Entrepreneur Of The Year®。Entrepreneur Of The Year 是企业家与高增长公司领导人的顶尖竞赛奖项。

Jackowski 经由往届得奖者、杰出首席运行官及其他商界领袖组成的独立评审团遴选而出。候选人的评选标准包括通过企业家精神、对目标的承诺，以及展现增长和重大影响力创造长期价值的能力等关键指标。

Jackowski 表示：“能够获得新英格兰区 Entrepreneur Of The Year 的殊荣，我受宠若惊。”“我有幸与保险业内一些最优秀、最有才华的专业人士共事，没有整个 Duck Creek 团队的支持，获取这个奖项是不可能的。我谨代表 Duck Creek 感谢 Ernst & Young 和评审团授予我们这个奖项。”

作为新英格兰区的得奖者，Jackowski 现有资格角逐 2024 年全国 Entrepreneur Of The Year 大奖。全国大奖得主，包括 Entrepreneur Of The Year 全国总冠军，将于 11 月在战略增长论坛 Strategic Growth Forum®上宣布——该论坛是全美最负盛名的高增长、市场领先企业聚会之一。Entrepreneur Of The Year 全国综合奖获得者将与 2025 年 6 月竞逐全球 Entrepreneur Of The Year® 大奖。

Entrepreneur Of The Year 表彰许多不同类型商业领袖的独创性、勇气和企业家精神。该奖项表彰那些独自白手起家或募集外部资金发展公司的原创始人；为现有组织注入创新活力，推动其发展轨迹的变革型首席运行官；以及重新构想传统商业模式以巩固未来的跨代家族企业领导者。

Entrepreneur Of The Year 奖项曾表彰过以下企业家的领导力：

  • FUBU 的 Daymond John
  • Chobani, Inc.的 Hamdi Ulukaya
  • Supergoop! 的 Holly Thaggard 和 Amanda Baldwin
  • Starbucks Coffee Company 的 Howard Schultz
  • Fitbit 的 James Park
  • Vitamix 的 Jodi Berg
  • Kendra Scott LLC 的 Kendra Scott
  • Winnebago Industries 的 Michael Happe
  • LinkedIn Corporation 的 Reid Hoffman 和 Jeff Weiner
  • AskBio 的 Sheila Mikhail

Entrepreneur Of The Year 大奖得主将成为遍及全球、涵盖多个行业的企业家社区的终身会员。他们将持续独家获得获奖校友和其他生态系统成员在 60 多个国家或地区的经验、洞见和智能，——都由庞大的 EY 资源支持。

除了 Entrepreneur Of The Year 大奖，EY US 还分别通过 EY Entrepreneurial Winning Women™ (Winning Women) 奖项和 EY Entrepreneurs Access Network (EAN) 支持其他企业家，以帮助分别连结女性创始人以及黑人和西语裔或拉丁裔企业家，为他们提供发挥全部潜力所需的资源、网络和机会。

赞助商

Entrepreneur Of The Year 大奖由 Ernst & Young LLP 创立并推出，主要赞助商包括 PNC Bank、Cresa、Marsh USA、SAP 和 Ewing Marion Kauffman 基金会。在新英格兰地区，赞助商还包括首席赞助商 DLA Piper。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。我们是先进保险系统构建基础的平台型企业，使保险业能够利用云计算的强大优势，构建灵活、智能和持续升级的保险业务体系。

秉持真实、服务宗旨和公开透明，是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构就应该在最需要的时刻、地点，以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们的市场领先解决方案可独立提供，也可作为完整套件提供，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedInX

关于 Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® 奖项创立于 1986 年，迄今表彰了 11,000 多位在美国领导成功、充满活力企业的高瞻远瞩者，并已扩展至全球近 80 个国家和地区。

美国奖项由 17 个地区奖项组成，其独立评审小组每年 6 月选出地区奖得主。这些得主将在 11 月的 Strategic Growth Forum® 上角逐全国认可，届时将宣布全国入围者和奖项得主。全国综合奖获得者将代表美国参加全球 Entrepreneur Of The Year® 的角逐。请访问 ey.com/us/eoy.

关于 EY

EY 的宗旨是建设一个更美好的商业世界，为客户、员工和社会创造长期价值，并创建资本市场的信任。

在数据和技术的赋能下，EY 遍布 150 多个国家或地区的多元化团队通过担保提供信任，并帮助客户成长、转型和营运。

EY 团队跨越审计、咨询、法律、战略、税务和交易领域工作，提出更好的问题，为当今世界面临的复杂问题查找新的答案。

EY 是指全球组织，也可能是指 Ernst & Young Global Limited 的一个或多个成员机构，各成员机构均为独立的法律实体。Ernst & Young Global Limited ，是一家英国的担保有限公司，不向客户提供服务。有关 EY 如何收集和使用个人数据的信息，以及个人根据数据保护法享有的权利的描述，可通过 ey.com/privacy 获取。当地法律禁止的情况下，EY 成员机构不从事法律工作。了解更多关于我们组织的信息，请访问 ey.com

媒体联系人：
Dennis Dougherty
Dennis.Dougherty@DuckCreek.com


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