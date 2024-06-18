2024 年 6 月人权办公室会员通讯主任致辞 (Chinese)

2024 年 6 月人权办公室会员通讯主任致辞

尊敬的居民、邻居和朋友们：

在我们迎接六月之际，我满怀自豪和兴奋地庆祝两个与我们的核心价值观产生深刻共鸣的重要庆祝活动：骄傲月和移民传统月。这些庆祝活动为我们提供了一个独特的机会，反思塑造我们社区的丰富多样性，并重申我们对包容、平等和尊重所有人的承诺。

骄傲月庆祝同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿、间性人、无性恋等（LGBTQIA+）社区的历史、成就和持续的抗争。它让我们想起那些为表达真实自我的权利而不懈奋斗的勇敢人士，并庆祝我们在建设更具包容性的社会方面取得的进步。作为致力于与歧视作斗争的政府机构，我们肩负着支持和保护LGBTQIA+个人权利的重要责任，确保每个人都能有尊严和自豪地生活。根据这一承诺，我们推出了一个新的LGBTQIA+资源门户网站和华盛顿特 区安全卫生间计划，提供使很多人受益的重要信息和资源。

我们也在六月庆祝移民传统月，旨在庆祝移民为我们国家带来的丰富多彩的文化、传统和故事。最近的人口普查数据显示，华盛顿特区约有14%的人口出生在国外，这凸显了移民在我们社区中的重要作用。本市的独特性和力量建立在移民坚韧不拔的精神基础之上，移民丰富了我们的生活。作为人权办公室的工作人员，我们应对移民每天面临的各种挑战，例如可能阻碍他们获取重要信息和资源的语言障碍。随着六月的临近，让我们提醒自己相互学习的重要性，并继续努力建设一个每个人都有公平机会茁壮成长的社区。

我们对多样性和包容性的承诺不仅仅是一份声明，更是塑造我们行动和政策的指导原则。今年六月，我鼓励你们每个人都参加为骄傲月和移民传统月规划的各种华盛顿特区活动。参加有意义的对话，教育自己和他人，並庆祝使我们的社区强大的丰富多样性！

团结就是力量！

Kenneth Saunders