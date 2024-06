Brancy Firm Launches First Business Magazine with Worldwide Authors

26 worldwide authors contributed in this edition In this cover, we have three esteemed trainers and two best participants in Thought Leadership Program on June 14th, 2024

This collaborative effort offers a wealth of knowledge and diverse perspectives on critical business issues.

JAKARTA, INDONESIA, June 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Brancy Firm , a leading public relations agency , proudly announces the launch of its first Business Magazine. This exciting publication is part of the Thought Leadership Program organized by Bliss Education Center, aiming to provide a global platform for industry leaders to share their insights and expertise.Coach Herdiana Dewi Nurfika, Founder & CEO of both Brancy Firm and Bliss Education Center, expressed her enthusiasm: โ€œOur goal is to empower industry leaders by giving them exposure and a platform to share their expertise. We are thrilled to present this magazine featuring such a distinguished group of authors.โ€The inaugural edition of the magazine includes contributions from 26 renowned authors worldwide. Among them are three esteemed trainers from the Thought Leadership Program: Coach Herdiana Dewi Nurfika, Prof. Nada Ratkoviฤ‡, Mike Litman, and Dr. Rosalind Willis. Additionally, two best participants, Sabrina Thomas from the USA and Ron Lee from Singapore, have also contributed their insights.The virtual launch of the magazine took place on Facebook on June 14th, 2024, bringing together a wealth of knowledge from our international authors. The magazine's contents offer comprehensive insights into current business trends and strategies. Below is the list of authors and their contributions:โœฆ ๐ ๐ข๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐š๐ฅ๐ฆ ๐ข๐ง ๐“๐ก๐ž ๐‚๐ก๐š๐จ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐’๐ญ๐š๐ซ๐ญ๐ฎ๐ฉ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž by Coach Herdiana Dewi Nurfikaโœฆ ๐“๐ก๐จ๐ฎ๐ ๐ก๐ญ ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฒ by Mike Litmanโœฆ ๐‡๐จ๐ฐ ๐’๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐ข๐ง๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ข๐ฌ ๐๐ž๐œ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐“๐ก๐ž ๐๐ž๐ฑ๐ญ ๐๐ข๐ ๐ˆ๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ž๐ซ by Prof. Nada Ratkoviฤ‡โœฆ ๐‡๐จ๐ฐ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐‚๐š๐ง ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž ๐๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ ๐š๐ข๐ญ๐ก ๐ข๐ง ๐‰๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฌ by Dr. Rosalind Willisโœฆ ๐„๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง by Dr. Elizabeth Lucas-Afolaluโœฆ ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง by Sabrina Thomasโœฆ ๐€ ๐†๐จ๐จ๐ ๐“๐ก๐จ๐ฎ๐ ๐ก๐ญ ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ by Ron Leeโœฆ ๐“๐ก๐จ๐ฎ๐ ๐ก๐ญ ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐Ž๐ง ๐๐ฎ๐ข๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐€ ๐†๐ซ๐ž๐ž๐ง๐ž๐ซ, ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐›๐ฅ๐ž ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž by Prof. Khaeruddin Sudharmin FCILTโœฆ ๐–๐ก๐ฒ ๐€๐ˆ ๐‚๐š๐ง'๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐’๐จ๐Ÿ๐ญ ๐’๐ค๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฌ ๐ข๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ by Venkat V.M. Lingamโœฆ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐’๐ž๐ž๐ค โ€œ๐–๐จ๐ซ๐ค-๐‘๐ž๐š๐๐ฒโ€ by Dr. Raymond H. Banzuelaโœฆ ๐“๐ก๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐“๐จ๐๐š๐ฒโ€™๐ฌ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐–๐จ๐ซ๐ฅ๐: ๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ž๐ฌ by Arafath Cholassaryโœฆ ๐’๐ค๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฌ ๐–๐ž ๐๐ž๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐‚๐จ๐ง๐ช๐ฎ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž by Prof. Dr. Shpresa Delijaโœฆ ๐„๐ฆ๐ฉ๐š๐ญ๐ก๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐„๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ by Mohd. Zuberโœฆ ๐‹๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐‚๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก by Dr. Latasha Ramsey-Cyprianโœฆ ๐€ ๐‡๐จ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐š๐œ๐ก ๐“๐จ ๐“๐ก๐ž ๐Œ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐‚๐ซ๐ข๐ฌ๐ข๐ฌ ๐ˆ๐ง ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ž๐ซ ๐„๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง by Anita C Powell, Msc.D.โœฆ ๐‡๐จ๐ฐ ๐„๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐š๐ง ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐˜๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‰๐จ๐ฎ๐ซ๐ง๐ž๐ฒ by Dr. Lynn Ujiagbeโœฆ ๐๐ฎ๐ข๐ฅ๐๐ข๐ง๐ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‚๐จ๐ง๐Ÿ๐ข๐๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ข๐ง ๐˜๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐Œ๐ข๐ง๐๐ฌ by Dr. Adeogun J. Kayodeโœฆ ๐–๐ก๐ฒ ๐‡๐ฎ๐ฆ๐š๐ง ๐‘๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ ๐ข๐ง ๐“๐จ๐๐š๐ฒโ€™๐ฌ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž by Dr. Shawn Saxtonโœฆ ๐‡๐จ๐ฐ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐ˆ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐๐จ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ by Cllr. Prof. Dr. Amb. Augusta Elizabeth Koromaโœฆ ๐ˆ๐ ๐ง๐ข๐ญ๐ž ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง, ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก: ๐“๐ก๐ž ๐๐ž๐ฐ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐’๐œ๐ก๐จ๐จ๐ฅ ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐๐ž๐ž๐ by Dr. Leoncio Calderon II & Dr. Rizalina C. Calderonโœฆ ๐“๐ก๐ž ๐‘๐ข๐ฌ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐‚๐ž๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ ๐„๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ฒ: ๐€ ๐‚๐š๐ฌ๐ž ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐๐ข๐ ๐ž๐ซ๐ข๐š by Dr. Ijeoma Esther Nnamdiโœฆ ๐“๐ก๐ž ๐”๐ง๐ญ๐š๐ฉ๐ฉ๐ž๐ ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ by Dr. Sudhakar Umaleโœฆ ๐“๐ก๐ž ๐‡๐ข๐๐๐ž๐ง ๐Š๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ: ๐‡๐จ๐ฐ ๐Œ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ข๐ง๐ค๐ฌ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ by Jeannie Rapstad, MAโœฆ ๐–๐ก๐ฒ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐๐ž๐ž๐๐ฌ ๐–๐จ๐ฆ๐ž๐ง ๐„๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ก๐ข๐ฉ by Prof. Dr. Jelena Boลกkoviฤ‡โœฆ ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐•๐จ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž๐ฌ by Vivica Dizon AbarcarIn launching this inaugural Business Magazine, Brancy Firm and Bliss Education Center are excited to foster a global community of thought leaders and industry experts. This publication brings together diverse voices and experiences, offering readers practical insights and inspiration to navigate todayโ€™s complex business landscape. We believe in the power of shared knowledge and are proud to provide a platform for these brilliant minds. We invite you to explore the wisdom and stories within these pages, hoping it sparks ideas and fuels your own journey to success.

