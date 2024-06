En Suisse, un jeune conducteur de nationalité étrangère est confronté à un supplément de primes pouvant atteindre 673%

Assurance auto et primes

LAUSANNE, VAUD, SUISSE, June 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Chaque année, le portail de comparaison en ligne bonus.ch réalise son enquête sur les primes d'assurance auto en Suisse. Pour comparer les tarifs, un relevé a ainsi été effectué, fin mai 2024, auprès de tous les principaux assureurs pour trois profils d'âge différents (18 / 30 / 70 ans). Résultat : certaines caractéristiques comme l'âge, la nationalité ou le lieu de résidence conditionnent la prime de manière extrêmement importante.Critère de l'âge : plus de CHF 2'500.- de différenceUne comparaison des primes entre un conducteur suisse de 18 ans et un autre de 30 ans permet d'illustrer le rôle prépondérant de l'âge sur le prix d'une assurance auto. Ainsi, un jeune assuré paie en moyenne 141% de plus que son aîné pour être couvert à l'identique chez le même prestataire. Concrètement, ce supplément représente jusqu'à CHF 2'528.- (CHF 3'781.- vs CHF 1'253.-) pour une casco complète.Pour une simple responsabilité civile (RC), l'écart peut même atteindre 263% (prime annuelle de CHF 1'643.- contre CHF 453.-). À l'inverse, la différence la moins élevée auprès du même assureur est de 86%, ce qui équivaut tout de même à CHF 437.-.Âge : quelles différences de primes entre un adulte et un senior ?D'une assurance auto à l'autre, les politiques de prix varient considérablement concernant une éventuelle pénalité pour les seniors. En moyenne, un conducteur suisse de 30 ans et un autre de 70 ans paient pratiquement la même chose.Néanmoins, certains prestataires appliquent des primes bien plus élevées pour les seniors (jusqu'à 42%). À l'inverse, d'autres assureurs proposent des tarifs plus avantageux en comparaison d'un conducteur de 30 ans (différences de primes atteignant -17%).Paramètre de la nationalité : un supplément jusqu'à CHF 5'272.-La nationalité du conducteur influence fortement le prix d'une assurance auto. En moyenne, un assuré d'origine kosovare (avec un permis C) de 18 ans fait face à un supplément de 66% par rapport à un conducteur suisse du même âge. Dans les faits, la différence de tarifs peut atteindre CHF 5'272.- (CHF 8'385.- vs CHF 3'113.-) pour une casco complète souscrite auprès du même prestataire.Chez un même assureur, le supplément le plus conséquent est de 184% (prime annuelle de CHF 3'268.- contre CHF 1'151.-). Seule Generali offre une prime pratiquement identique (11% d'écart, qui équivaut à un peu plus de CHF 117.-), indépendamment de la nationalité.Cumul des facteurs "jeune" et "nationalité étrangère" : des primes près de 8 fois supérieuresUn profil qui cumule ces deux caractéristiques, jugées à risque pour les assureurs, est ainsi confronté à une prime extrêmement haute. Par exemple, un conducteur kosovar de 18 ans paie en moyenne 4 fois plus qu'un assuré suisse de 30 ans pour une couverture d'assurance identique chez le même prestataire.Dans les extrêmes, les différences de tarifs vont jusqu'à CHF 7'061.- (CHF 8'385.- vs CHF 1'324.-) pour une casco complète. Pour une simple responsabilité civile, le supplément peut même atteindre 673% (prime annuelle de CHF 3'268.- contre CHF 423.-).Autres facteurs influençant le niveau des primesL'âge et la nationalité ne sont pas les seuls paramètres à influencer le niveau des primes. L'expérience du conducteur, le sexe, le lieu d'habitation, le nombre de kilomètres parcourus, la valeur et le modèle du véhicule ou même la couleur de la voiture sont d'autres facteurs qui conditionnent le prix d'une assurance auto.Lieu de résidence : jusqu'à 53% de différences de primesLe comparateur bonus.ch l'a montré dans son étude de l'année dernière : le lieu de résidence influence grandement le niveau de la prime. La différence de prix n'est pas uniquement déterminée à l'échelle cantonale ou régionale, mais bien au niveau de la localité. Au sein d'un même canton et d'une même ville, les prix varient en fonction du lieu d'habitation (NPA).Ainsi, en comparant les tarifs des 8 principaux assureurs de Suisse, il existe en moyenne plus de CHF 500.- d'écart entre le lieu le plus cher et celui le moins cher. Au sein d'un même prestataire, les différences de primes entre les localités varient de 14% à 53%.Évolution des primes d'assurance autoDe mois en mois et même de semaine en semaine, les assureurs ajustent les primes en fonction de la concurrence et de l'analyse des dédommagements des sinistres, ceci afin de garantir la rentabilité et la compétitivité. Cet ajustement rapide et dynamique est facilité par la digitalisation du secteur et permet à chaque consommateur de réaliser des économies considérables en comparant les assurances auto.Avec le comparateur de bonus.ch, il est aisé d'avoir un aperçu du marché et de sélectionner l'offre qui correspond le mieux à ses besoins et à ses finances. Cet outil est d'ailleurs très populaire : on relève près d'un million de calculs de primes chaque année.