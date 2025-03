En Suisse romande, le smartphone est désormais autant utilisé que l'argent liquide pour les achats en magasin

Cartes de crédit Carte de crédit

En Romandie, l'intérêt pour le paiement mobile est grandissant (17% en 2025 contre 13% en 2024) et rejoint celui de l'utilisation de l'argent liquide (17%).

LAUSANNE, VAUD, SWITZERLAND, March 11, 2025 / EINPresswire.com / -- En 2025, le téléphone mobile et l'argent liquide sont désormais utilisés à parts égales (17%) comme moyen de paiement en Suisse romande. Un changement notable, puisque le smartphone n'atteignait que 8% en 2022. En Suisse alémanique, par contre, le cash (26%) garde une belle longueur d'avance sur le téléphone mobile (12%).bonus.ch, le comparateur en ligne, a réalisé son enquête annuelle sur les cartes de crédit auprès de ses utilisateurs. Plus de 2'200 personnes ont pris part à cette étude et ont partagé leur avis sur leur prestataire de carte de crédit. Les réponses obtenues ont été converties en notes de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.Mode de paiement : les cartes de crédit nettement en tête, les smartphones gagnent du terrainEn 2025, les cartes de crédit physiques (55%) restent encore et toujours le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse pour les achats en magasin, même si leur utilisation est en légère baisse ces dernières années (59% en 2023). Tout l'inverse du téléphone mobile, qui continue de s'imposer de plus en plus (16% en 2025, contre 14% l'an dernier et 8% en 2022) et qui se rapproche même de l'argent liquide (20%).Le paiement mobile connaît le plus grand engouement en Suisse italienne, où près d'un quart de la population utilise de préférence son smartphone pour faire ses achats en magasin (contre 20% l'an dernier). À l'inverse, les Alémaniques (12%) sont les moins friands de cette méthode et préfèrent nettement se servir du cash (26%). Du côté des Romands, l'intérêt pour le paiement mobile est grandissant (17% en 2025 contre 13% l'an dernier) et rejoint celui de l'utilisation de l'argent liquide (17%).L'utilisation de l'argent liquide varie fortement selon l'âge. Les personnes de 60 ans et plus y restent les plus attachées (25%), tandis que la tranche d'âge des 30 à 39 ans est celle qui s'en sert le moins (11%).En se concentrant uniquement sur les options de paiement par mobile ou par carte de crédit, il est intéressant de constater que les moins de 50 ans sont près de 40% à privilégier les achats par smartphone, contre seulement 18% pour les plus de 50 ans.60% de la population suisse utilise sa carte de crédit au moins une fois par semaineAlors qu'en 2014 seulement 48% des personnes se servaient de leur carte de crédit au moins une fois par semaine pour leur paiement, ce chiffre atteint désormais 60% en 2025.La pandémie de coronavirus, qui a débuté en 2020, a influencé les habitudes de paiement et a contribué à l'augmentation de l'usage de la carte de crédit.Les hommes ont recours à leur carte de crédit plus fréquemment que les femmes : 21% contre 16% l'utilisent quotidiennement, et 43% contre 36% au moins une fois par semaine.Du point de vue des régions linguistiques, les Suisses italiens sont de loin ceux qui utilisent le plus leur carte de crédit, avec 26% d'utilisateurs quotidiens, contre 21% en Suisse alémanique et seulement 17% en Romandie.Seulement 18% des 60 ans et plus utilisent leur carte de crédit au moins une fois par jour, tandis que ce taux atteint 27% pour la tranche d'âge des 30 à 39 ans.La simplicité et la sécurité avant toutLa commodité des paiements (44%) et la volonté de limiter la détention d'espèces (27%) sont les deux principales motivations de la population suisse pour utiliser la carte de crédit.Les cartes de crédit sans contact ont gagné en popularité depuis le coronavirusLa pandémie de coronavirus a favorisé la popularisation du paiement sans contact par carte de crédit. En janvier 2020, 30% de la population suisse considérait cette méthode comme dangereuse, un taux qui a chuté à 18% en 2025.En 2025, 56% des personnes interrogées soulignent sa praticité (contre 44% en 2020), et 11% affirment même que le sans contact est indispensable, contre seulement 6% il y a cinq ans.43% des utilisateurs souhaitent une limite inférieure pour les paiements sans contact et sans code PINLe plafond des paiements sans contact et sans code PIN, initialement fixé à CHF 40.-, a été relevé à CHF 80.- en raison de la pandémie de coronavirus. Actuellement, 27% des personnes interrogées estiment que cette limite est idéale, tandis que 43% préfèreraient un montant plus bas et 30% seraient favorables à un plafond plus élevé.Satisfaction générale et classement des prestataires des cartes de créditGlobalement, les fournisseurs de cartes de crédit en Suisse satisfont bien les attentes des utilisateurs. Ainsi, en 2025, la note moyenne est de 5.1 sur 6, mention "bien".Habituée des premiers rangs des enquêtes de satisfaction de bonus.ch, la carte Cumulus (Migros) se hisse en 1ère position du classement général. Les internautes lui ont attribué la note de 5.5, mention "très bien".Quatre prestataires se partagent la 2ème place avec la note globale de 5.3, mention "bien". Il s'agit de la Banque Cler, la Banque Migros, la Banque Valiant SA et Manor.La Banque Cantonale du Valais, Cembra Money Bank, Coop Supercard, Raiffeisen, SWISS et TopCard complètent le podium avec la note de 5.2, mention "bien".Accès direct au rapport :Rubrique Carte de crédit - enquête de satisfaction :Comparatif des cartes de crédit :Pour plus d'informations :bonus.ch SAPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20B1003 Lausanne021 312 55 91ducret(a)bonus.chLausanne, le 11 mars 2025

