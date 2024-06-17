Adalvo 的 Liraglutide 預充式注射筆成為歐盟首款獲得批准的仿製藥

馬爾他聖瓜安, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adalvo 宣布 Liraglutide 預充式注射筆成功取得 DCP 批准，成為歐盟首款獲得批准的仿製藥。

根據 IQVIA 的報告數據統計，用於治療第二型糖尿病的 Victoza® 預充式注射筆的生物等效版本，這類多肽藥品於 2023 年的全球銷售額超過 48 億美元。

Liraglutide 的成功開發突顯 Adalvo 提供多元且全方位糖尿病產品組合的能力，其中包含複雜的多肽注射液與小分子口服藥劑。

Adalvo 致力於提供高品質的差異化產品，同時應對複雜的生產製程，這項創舉鞏固了 Adalvo 值得信賴的製藥產業龍頭地位。

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Adalvo 的字典裡沒有半途而廢，他們總是能準確達標。 該企業的使命是比競爭對手更迅速且更強大，以一支成功的團隊竭力實現願景。

Adalvo 致力於在所有日常任務中維持最高的卓越標準，並期盼持續提供創新的醫療保健解決方案，改善全球患者的生活品質。

關於 Adalvo

Adalvo 是一間全球製藥公司，也是歐洲領先的 B2B 製藥公司之一，在 130 多個國家建立了商業合作夥伴關係，在全球擁有 140 多個商業合作夥伴。 該公司的公開宗旨是，透過我們的智慧協作網路與為合作夥伴提供最優質差異化產品與服務的承諾，為全球患者帶來改變。

Adalvo 為自己能夠協助合作夥伴達成目標深感驕傲，無論是增加營收或是涉略全新市場皆如此。 努力不懈地在所有日常任務中追求卓越，受深植於品牌根基的熱情驅使，致力於為合作夥伴帶來改變。

公司以目標為導向的文化致力於改善全球患者的生活。 Adalvo 充滿活力的領導團隊擁有豐富的經驗與產業知識，協助公司成為業界可靠的全球合作夥伴。

聯絡資訊：Gabrielle Cassar，gabrielle.cassar@adalvo.com

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