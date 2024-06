KAEFER expande seus negócios no Brasil com a aquisição da Teckma

Divulgação

CAMPINAS, SãO PAULO, BRASIL, June 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- A KAEFER, uma empresa global no fornecimento de serviços técnicos industriais, amplia sua presença no Brasil com a aquisição do Grupo Teckma. A transação, concluída em maio, marca um importante passo para a KAEFER no fortalecimento de suas operações no país e na ampliação de sua gama de serviços e soluções. Com a aquisição, o grupo ampliou suas operações industriais espalhadas por todo o País e conta agora com mais de 11 mil colaboradores.

A aquisição do Grupo Teckma, agora renomeado KAEFER Teckma Engenharia, adiciona significativas capacidades ao portfólio da KAEFER no Brasil, especialmente no setor de construção eletromecânica. Com essa incorporação, a KAEFER fortalece sua presença nos projetos greenfield, complementando suas atividades já consolidadas de manutenção e serviços industriais (brownfield), através de sua subsidiária local, a RIP Serviços Industriais.

"A decisão de investir no Brasil com essa segunda aquisição em menos de um ano (a primeira foi a TestTorque Engineering em 2023), reflete nosso compromisso com o mercado local e nossa confiança no potencial de crescimento do país", afirma Cristhian Schwartzmann, CEO da RIP Serviços Industriais. "Estamos entusiasmados em integrar o Grupo Teckma à família KAEFER e expandir nossas operações para atender ainda mais clientes em diversos setores industriais sem perder as características de mais de 30 anos de atuação neste setor”, completa Fábio Barione, CEO da KAEFER Teckma Engenharia.

Com essa expansão, a estrutura da KAEFER no Brasil agora é composta por três empresas: RIP Serviços Industriais, focada em manutenção e serviços industriais; KAEFER Teckma Engenharia, especializada em montagem e instalações industriais; e KAEFER TestTorque Engineering, com serviços altamente especializados de testes e inspeções, especialmente para o setor offshore.

Essa integração reforça a posição da KAEFER como um dos principais players do mercado brasileiro, com mais de 11 mil colaboradores em todo o país. A KAEFER reitera seu compromisso com a ética, seus valores claramente definidos e sua vasta experiência global de mais de 100 anos.

"A KAEFER está prontamente preparada para atender clientes locais nos diferentes mercados industriais, oferecendo soluções inovadoras e de alta qualidade", acrescenta Cristhian. "Nosso objetivo é continuar crescendo e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Brasil, mantendo nosso foco na excelência operacional e na satisfação do cliente”, finaliza.

Sobre o grupo KAEFER

Mundialmente conhecida, a KAEFER é especializada em isolamento, acesso, proteção de superfícies, proteção passiva contra incêndio, bem como equipamentos internos. A empresa fatura aproximadamente 2,3 mil milhões de euros por ano nas suas divisões Indústria, Marinha e Offshore e Construção. Com sede em Bremen, Alemanha, a KAEFER atua em projetos em todo o mundo, com uma força de trabalho de 32.000 funcionários. A experiência técnica associada ànossa diversidade cultural são alguns dos pontos fortes da nossa empresa.

Sobre a KAEFER no Brasil

A KAEFER está presente no Brasil através de suas subsidiárias RIP Serviços Industriais, KAEFER TestTorque Engineering e KAEFER Teckma Engenharia. Com cerca de 11.000 funcionários e mais de quinze filiais nopaís, todas as três empresas fornecem serviços técnicos industriais para uma ampla e crescente gama de indústrias. Entre os serviços, estão: refratários, isolamento, proteção anticorrosiva, proteção passiva, eletromecânica, serviços em energia, serviços offshore, entre outros.