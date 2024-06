OC Transpo fait l’acquisition de 51 autobus électriques de Nova Bus

SAINT-EUSTACHE, Québec, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OC Transpo, qui fournit des services de transport collectif à Ottawa (Ontario) et à Gatineau (Québec), poursuit son plan d'électrification en faisant l’acquisition de 51 LFSe+, le modèle d'autobus entièrement électrique de Nova Bus.



Cette commande fait partie du Programme d’autobus à émission zéro d’OC Transpo, dont l’objectif est de convertir l’ensemble de son parc d’autobus au diesel à un parc d’autobus à émission zéro d’ici 2036.

Ces 51 autobus électriques seront fournis par Nova Bus, membre du groupe Volvo et chef de file dans la fabrication d'autobus électriques au Canada. Le LFSe+ est le modèle d’autobus entièrement électrique fiable, sûr et durable de Nova Bus. Il a été conçu à partir de la plateforme LFS, offrant la version entièrement électrique et durable de l’autobus urbain que de nombreuses agences de transport en commun au Canada connaissent depuis de nombreuses années. Le LFSe+ réduit les émissions de gaz à effet de serre à l'échappement, réduit les coûts d'exploitation et performe désormais à l’année longue au cœur de plusieurs villes du Canada.

« Nova Bus est incroyablement fier de travailler avec OC Transpo pour soutenir sa transition vers un parc d'autobus à émission zéro », a déclaré Paul Le Houillier, président de Nova Bus. « Nous comprenons pleinement l'importance de cette étape et félicitons OC Transpo pour son plan ambitieux. Nous sommes aussi déterminés que tous nos partenaires de la communauté du transport collectif à faire de cette transition une réalité en fournissant des autobus électriques sûrs, durables et fiables. Nous avons très hâte de voir les premiers autobus LFSe+ d'OC Transpo dans les rues d'Ottawa. »

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d’autobus dans leur transition vers l’électromobilité avec le LFSe+, son modèle d’autobus 100% électrique combinant la structure éprouvée de Nova Bus et une propulsion entièrement électrique. Nova Bus s’engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com.

Pour plus d’informations

Christos Kritsidimas

Chef des affaires juridiques, publiques et communications externes, Nova Bus

Téléphone : +1 (438) 350-0454

Courriel : christos.kritsidimas@volvo.com