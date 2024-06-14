EBC金融集團與台灣行動兒童療育協會攜手，呵護早期療育兒童，弘揚社會關懷

台灣早期療育協會一直堅定不移地致力於確保每一個需要早期療育的孩子都不會被忽視。 EBC 金融集團的成員協助台灣早期療育協會的兒童進行遊戲活動。

台灣行動兒童療育協會成立，始終秉持著「不放棄所有需要早療的孩子」的宗旨。他們渴望每一位需要早期療育的孩子都能得到應有的支持，不論他們身處的社會、文化或經濟環境。

近日，EBC金融集團與台灣行動兒童療育協會攜手合作，再次以行動實踐企業社會責任，彰顯對教育的堅定信念與實踐平等社會的使命，努力為早療兒童的未來奠定基石。透過與這些孩子的互動，如陪伴家庭、參與互動遊戲等方式，致力於為他們帶來更多的支持與成長。

此行不僅是為早療兒童提供支援，更希望能夠以身作則，發揮社會影響力。藉此建構一個更平等、更美好的社會。如同台灣行動兒童療育協會，EBC深信透過共同的努力和關懷，能夠為社會帶來正面的影響、賦能兒童成長，讓每一個孩子都能夠享有平等受教育的權利、讓那些因為資源分配不均而無法獲得同等陪伴與教育的兒童，提供所需的關懷和照顧。而這些努力將有助於每一個孩子建立對社會、對人際關係的認識，提升他們的自信心，從而健康快樂地成長。

值得一提的是，此次並非EBC首次投身慈善，在全球踐行企業責任。此前，EBC金融集團與WAGGGS合作，為全球女性提供教育、領導力培訓和社區服務機會。培養負責任的全球公民並賦予女性領導者權力，提倡一個更加公平、充滿活力和賦權的社會。同時，EBC成與聯合國基金會共同打敗瘧疾組織 United to Beat Malaria團結對抗瘧疾運動的合作夥伴，讓更多資源匱乏區群體免受虐疾侵害。以及與牛津大學合作，聯合舉辦「經濟學家都做了什麼」(What Economists Really Do) 系列研討會，推動構建與社會發展密切聯繫、開放包容的學術氛圍，聚集頂級智慧和高屋建瓴的思想，就全球廣泛性議題展開交流。

未來，EBC也將繼續在全球倡議企業社會責任中投入更多行動，呼籲更多人關注、加入我們的行列，以惠及更多資源匱乏區的貧困兒童等群體，共同為共建平等、包容的永續發展社會盡一份心力。此外，EBC內在部設立了專款，支援資源貧乏地區的兒童及公共教育，期望改善他們的教育環境，促進社會公平發展。這是EBC品牌的承諾，將人文關懷真實地融入實踐中。期待與更多志同道合的夥伴攜手，為兒童的未來、社會的進步共同努力！

有關EBC金融集團及其計劃的更多資訊，請訪問 www.ebc.com/ESG。

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關於EBC金融集團

EBC Financial Group （EBC） 成立於受人敬崇的倫敦金融區，以其全方位的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和全面的投資方案。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略辦事處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部在金融領域的官方合作夥伴，覆蓋範圍為亞太地區、拉丁美洲地區、中東、非洲和大洋洲。同時，EBC攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾，改善全球衛生系統。2024年2月，EBC聯手牛津大學經濟系舉辦「經濟學家都做了什麼」研討會，聚焦經濟學熱門議題及全球挑戰，推動構建專業安全、透明高效的投資環境，促進社會進步發展。

EBC獲得了多個獎項的認可，以堅持最高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券和投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。

EBC金融集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過30年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協定到2015年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC宣導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每個認真的交易者都得到應有的認真對待。

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