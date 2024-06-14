EBC金融集團與台灣行動兒童療育協會攜手，呵護早期療育兒童，弘揚社會關懷
台灣行動兒童療育協會成立，始終秉持著「不放棄所有需要早療的孩子」的宗旨。他們渴望每一位需要早期療育的孩子都能得到應有的支持，不論他們身處的社會、文化或經濟環境。
近日，EBC金融集團與台灣行動兒童療育協會攜手合作，再次以行動實踐企業社會責任，彰顯對教育的堅定信念與實踐平等社會的使命，努力為早療兒童的未來奠定基石。透過與這些孩子的互動，如陪伴家庭、參與互動遊戲等方式，致力於為他們帶來更多的支持與成長。
此行不僅是為早療兒童提供支援，更希望能夠以身作則，發揮社會影響力。藉此建構一個更平等、更美好的社會。如同台灣行動兒童療育協會，EBC深信透過共同的努力和關懷，能夠為社會帶來正面的影響、賦能兒童成長，讓每一個孩子都能夠享有平等受教育的權利、讓那些因為資源分配不均而無法獲得同等陪伴與教育的兒童，提供所需的關懷和照顧。而這些努力將有助於每一個孩子建立對社會、對人際關係的認識，提升他們的自信心，從而健康快樂地成長。
值得一提的是，此次並非EBC首次投身慈善，在全球踐行企業責任。此前，EBC金融集團與WAGGGS合作，為全球女性提供教育、領導力培訓和社區服務機會。培養負責任的全球公民並賦予女性領導者權力，提倡一個更加公平、充滿活力和賦權的社會。同時，EBC成與聯合國基金會共同打敗瘧疾組織 United to Beat Malaria團結對抗瘧疾運動的合作夥伴，讓更多資源匱乏區群體免受虐疾侵害。以及與牛津大學合作，聯合舉辦「經濟學家都做了什麼」(What Economists Really Do) 系列研討會，推動構建與社會發展密切聯繫、開放包容的學術氛圍，聚集頂級智慧和高屋建瓴的思想，就全球廣泛性議題展開交流。
未來，EBC也將繼續在全球倡議企業社會責任中投入更多行動，呼籲更多人關注、加入我們的行列，以惠及更多資源匱乏區的貧困兒童等群體，共同為共建平等、包容的永續發展社會盡一份心力。此外，EBC內在部設立了專款，支援資源貧乏地區的兒童及公共教育，期望改善他們的教育環境，促進社會公平發展。這是EBC品牌的承諾，將人文關懷真實地融入實踐中。期待與更多志同道合的夥伴攜手，為兒童的未來、社會的進步共同努力！
有關EBC金融集團及其計劃的更多資訊，請訪問 www.ebc.com/ESG。
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關於EBC金融集團
EBC Financial Group （EBC） 成立於受人敬崇的倫敦金融區，以其全方位的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和全面的投資方案。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略辦事處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。
EBC是巴塞隆納足球俱樂部在金融領域的官方合作夥伴，覆蓋範圍為亞太地區、拉丁美洲地區、中東、非洲和大洋洲。同時，EBC攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾，改善全球衛生系統。2024年2月，EBC聯手牛津大學經濟系舉辦「經濟學家都做了什麼」研討會，聚焦經濟學熱門議題及全球挑戰，推動構建專業安全、透明高效的投資環境，促進社會進步發展。
EBC獲得了多個獎項的認可，以堅持最高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券和投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。
EBC金融集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過30年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協定到2015年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC宣導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每個認真的交易者都得到應有的認真對待。
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Angela.wu@ebc.com
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